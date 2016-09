Her er danskenes SKAM-ordbok

Danskene har forelsket seg i TV-serien SKAM, og ser den på NRKs nettsider. Men der er den ikke tekstet på dansk.

Derfor har den danske utgaven av bladet Cosmopolitan laget en ordbok for dansker som sliter med å forstå det norske språket.

Kulturelle forskjeller

Danskene har behov for å få en forklaring på ordene russ, russebuss og rulleplass, og de skjønner heller ikke hva dorull betyr.

I ordlisten er det også noen nyttige innspill for norske, voksne SKAM-elskere som ikke er helt sikre på hva for eksempel hooke betyr.

«Meget sødt»

I tillegg forklarer Cosmopolitan noen andre norske ord på følgende måte:

Serr: Den norske, lille lækre forkortelse for seriøst, som SKAM-karakterne bruger i hver anden sætning. Hvorfor har vi i øvrigt aldrig brugt den?

Ass: Ass har absolut intet med røv at gøre. Ass er ganske enkelt en forkortelse for altså og bruges næsten i endnu højere grad end serr. Eksempel: Dette er bare så sinnsykt bra, ass!

Kødder du: 'Mener du det?' eller 'laver du sjov?' er nok den mest nærliggende oversættelse på dansk. Et udtryk, de unge nordmænd er storforbrugere af.

Dust: er endnu et vidunderligt udtryk for en idiot, som oftest også kan bruges om en god føkkboy eller en drittsekk. Jo flere ord til at beskrive de til tider jævla dustete fyre, jo bedre.

Ligge med: Er noget så simpelt som at have sex. Så i stedet for at Vilde fortæller, at hun har knaldet med William, har de altså bare ligget. Meget sødt.

Krangle: betyder at skændes. Så selvom det selvfølgelig er ret alvorligt, når Noora og William i SKAM har kranglet, så lyder det altså bare lidt sødt. Ligesom resten af det norske sprog.

Dette kan du forvente deg av sesong 3, tror panelet i Serieskolen.

Trøbbel med å skjønne dansk

Nordiske ungdommer har i større grad enn før problemer med å skjønne hverandre.

Den pensjonerte språkprofessoren Arne Torp ved Universitetet i Oslo sa i 2013 at unge dansker seg negativt ut sammenlignet med andre unge i Skandinavia når det kommer til skandinavisk språkforståelse. Det gjelder både selv å forstå nordmenn og svensker, så vel som å gjøre seg selv forstått.

I den klassiske Ut i vår hage-sketsjen med Atle Antonsen og Harald Eia, er poenget at danskene selv sliter med å forstå dansk.

«For meg er det danske språket meningsløse, gutturale lyder,» sier Antonsen, på engelsk.