Her er de katastrofale tallene for TV-bransjen: På to år har konsumet blant unge seere stupt med 30 prosent.

Medier24 har hentet ut flere tall for TV-markedet som viser en klar utvikling: 2016 virker å være året tradisjonell TV-seing virkelig faller.

Så langt i år har nordmenn sett på TV i 163 minutter i snitt hver dag, en nedgang på 5,7 prosent siden i fjor.

Nedgangen er fortsatt størst blant unge seere:

I aldersgruppen 12-19 år har TV-seeingen falt med 23,3 prosent.

I aldersgruppen 20-29 har TV-seeingen falt med 17 prosent.

Siden 2014 har TV-konsumet for disse gruppene falt med henholdsvis 31,3 og 29,7 prosent.

Eldre ser fortsatt mye TV

At unge seere faller fra, er kanskje ingen overraskelse, men i år faller TV-konsumet også i voksne seergrupper med nesten 10 prosent siden i fjor.

Grunnen til at ikke det totale fallet (5,7 prosent) er betydelig større, skyldes de aller eldste (60+). De utgjør en stor del av antall TV-seere, og de ser mye på TV.

Denne aldersgruppen har hittil i år i snitt sett på TV i 247 minutter hver dag. Det er bare 1,2 prosent bak fjoråret.

Tallene for TV-seing er basert på TNS Gallups TV-meterpanel, som er den offisielle valutaen for det norske TV-markedet. Fjerde kvartal er normalt en god TV-tid. Derfor er det grunn til å tro at snittet vil øke frem mot jul.

NRK merker nedgang blant de unge

Analysesjef Kristian Tolonen i NRK mener vil ikke slå fast at dette er starten på slutten for lineært TV.

– Det er litt tidlig å felle dommen. Det har vært litt mer nedgang i år enn tidligere, samtidig som noen programmer har litt høyere oppslutning. Som gammeldags analytiker tror jeg vi skal ha mer data før vi konkluderer. Både været i år og valget i fjor er sånt som påvirker tallene, sier Tolonen.

– Samtidig er det klart at det er en nedgang. Det har vi sett lenge hos de under 30, men nesten ikke hos de mellom 30 og 50. Akkurat nå ser vi tendenser til nedgang her også, sier Tolonen.

– Dere venter i spenning på tallene for høstens Skam?

– Det er klart. Fordi volumet på strømming fortsatt er ganske lavt, får ett program stor effekt på snittet. Vi kompenserer ikke for hele fallet lineært, men september var for eksempel veldig god på strømming for NRK. Klarer vi en slik vekst framover, kompenserer vi for halvparten av det vi mister, sier Tolonen.

... Og snart kan forbrukerne velge bort kabel-TV

Innsiktsrådgiver Tor-Aksel Ødegård i mediebyrået IUM er selv blant dem som allerede har byttet ut kabelen i veggen med kun nett-TV og smarte løsninger for å strømme på stor skjerm.

– Som analytiker er jeg varsom med å bruke store ord, men det er tendenser til at det nå kommer et større fall enn tidligere. Og det er stor forskjell i nedgang på forskjellige aldersgrupper. Som det meste annet som er nytt, er ungdommen først ute, sier Ødegård.

– Hvor fort vil vi se store endringer i lineært TV-konsum?

– Det kommer an på flere ting, ikke minst hvilke motkrefter TV-kanalene og distributørene bruker for å kjempe «mot» utviklingen. Det blir blant annet veldig spennende å se hva som skjer når forbrukerne snart kan velge bort kabel-TV og det blir slutt på tvungent koblingssalg av TV og internett, sier Ødegård.

TV3: – En stor mulighet

Morten Micalsen er administrerende direktør for MTG TV og TV3-kanalene i Norge. Han er ikke nevneverdig bekymret for TV-tallene.

– Jeg har ikke veldig høyt blodtrykk ennå. Dette er ikke verre enn at både annonsører, seere og TV-kanaler er tjent med å finne gode, robuste løsninger, sier Micalsen.

Han velger å se på utviklingen som en stor mulighet.

– Vi kan i stor grad kan forme utviklingen og tempoet på transformasjonen. Vi har ikke bare den ene forretningsmodellen, men flere.

Saken fortsetter under bildet.

Rune Bendiksen/TV3

Varsler 20 serier som «Aber Bergen»

Micalsen er klar på at man både må levere gode programmer på TV, og satse på det samme innholdet digitalt. Her er TV3 i en særklasse i norsk sammenheng, med å tilby det meste av eget innhold på en gratis plattform gjennom Viafree.

Programmer som Paradise Hotel har flere seere digitalt enn lineært. Den samme tendensen ser TV3 når det gjelder dramaserien Aber Bergen.

– Nå har vi en kvart million seere totalt på Aber Bergen, og det er flott. Om fem år har vi 20 slike serier, som seerne kan bingewatche når de vil. Konsumet på levende bilder digitalt øker, og vi må velge å være en del av det, sier Micalsen.

