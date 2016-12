Her er filmene som får julestemningen til å holde gjennom romjulen

Hva er nå egentlig en julefilm? Må den ha en julenisse? Ha en handling satt i et idyllisk vinterlandskap? Kanskje er feelgood-stemningen det aller viktigste?

Vi har alle våre tradisjoner. Hjemme hos oss så vi Sound of Music (1965) hver eneste jul. Vi samlet oss i sofaen med alt av julegodis og nynnet sammen med Julie Andrews og alle barna. Her er det ikke mange snøflekker, men feelgood-stemning har filmen mye av. Det gikk faktisk så langt at undertegnede trodde «Edelweiss» var nasjonalsangen i Østerrike ...

Julefilm kan med andre ord være så mangt!

Uansett hva slags film som er julen for deg har jeg, som Aftenpostens filmanmelder, plukket ut noen personlige favoritter. Her er 10 tips i både den ene og den andre sjangeren som kan være med på å få deg i den rette stemningen gjennom hele romjulen.

Her er 10 filmer med god julestemning

Cinematekene

It’s a Wonderful Life (1946)

Regi: Frank Capra.

Frank Capra. Med: James Stewart, Donna Reed og Lionel Barrymore.

Denne ultimate amerikanske klassikeren er en slags vri på Charles Dickens Scrooge – historie. Hovedpersonen er ingen gnien gammel gubbe, men en god og snill, men frustrert forretningsmann. En natt orker han ikke mer, og vil ta sitt eget liv. Han blir stoppet av en engel som viser ham hvordan livet i den lille byen hadde vært om han ikke hadde vært der. Ja, filmen er tåredryppende og sentimental som bare det, men det er få filmer som viser julens ikke – kommersielle budskap bedre enn denne perlen av en film.

Home Alone (1990)

Regi: Chris Columbus.

Chris Columbus. Med: Macaulay Culkin, Joe Pesci og Daniel Stern.

Jeg innrømmer det først som sist. Hver gang Joe Pesci slår seg både gul og grønn, ler jeg så tårene triller. Akkurat det er nok ikke helt i tråd med julens budskap, men filmen har et riktig så sjarmerende julebudskap skjult under all slapstickhumoren. Kevins familie skal til Paris i julen, men tror du at de husker å ta ham med seg? Å nei da, Kevin må feire jul alene hjemme, mens tyvene lurer i buskene.

A Charlie Brown Christmas (1965)

Regi: Bill Melendez.

Tegneserien Knøttene ble skapt av Charles M. Schulz i 1950. Siden den gang har det blitt mange striper, og et par filmer. Men ingen slår Charlie Brown når han blir lei kommersialiseringen av julen og drar på leting etter høytidens opprinnelige budskap. Strålende kommentarer og sjarm i bøtter og spann.

Tre nøtter til Askepott (1973)

Regi: Václav Vorlícek.

Václav Vorlícek. Med: Libuse Safránková, Pavel Trávnícek og Carola Braunbock.

Det er bare å innse det. Tradisjon er tradisjon, og det blir ikke jul i stua før NRK har sendt den tsjekkoslovakisktyske filmen om Askepott og prinsen. Denne er fast tradisjon for veldig mange for å korte ned ventetiden på selveste julaften. Men den gir romantisk julestemning hele julen og den er tilgjengelig på DVD både med og uten fortellerstemmen til Knut Risan.

Die Hard (1988)

Regi: John McTiernan

John McTiernan Med: Bruce Willis, Alan Rickman og Bonnie Bedelia.

Ikke en julefilm, sier du? Jo, det er det virkelig! Hva er vel mer romantisk enn politimannen John McClane som må redde kona fra kontorets julefest da en gal terrorist tar over feiringen? Her er det både julestemning og humor, og jeg må bare si at den holder seg bra som underholdende actionfilm.

Love Actually (2003)

Regi: Richard Curtis.

Richard Curtis. Med: Colin Firth, Emma Thompson, Bill Nighy, Keira Knightley og Hugh Grant.

Det er delte meninger om denne filmen. Er den god eller er den hårreisende dårlig? Blir du sentimental i julen, kan du i alle fall bli enda mer sentimental med denne tårepersen av en romantisk julekomedie. Her er det virkelig kjærlighet nok til alle. Men det er søtt da, kanskje litt vel søtt.

Fanny & Alexander (1982)

Regi: Ingmar Bergman.

Ingmar Bergman. Med: Pernilla Allwin, Jan Malmsjö, Allan Edwall og Ewa Fröling.

I det Ekdahlske hjem feirer de jul med stor J. Ingmar Bergmans klassiske og episke familiedrama handler slettes ikke bare om jul, men handlingen starter med tidenes julekalas. For mange er dette en film som samler familien foran skjermen ved juletider.

Reisen til julestjernen (1976)

Regi: Ola Solum

Ola Solum Med: Hanne Krogh, Knut Risan, Alf Nordvang og Bente Børsum

Konger, prinsesser, hekser, magi, ondskap og julenissen. Denne norske juleklassikeren har det meste. Når Hanne Krogh synger «Sonjas sang til julestjernen» da er det virkelig jul.

The Nightmare before Christmas (1993)

Regi: Henry Selick.

Henry Selick. Stemmer: Danny Elfman, Chris Sarandon og Catherine O’Hara.

Morsom, litt trist og ganske så fornøyelig. Jack Skellington er konge i Halloweenbyen. En dag oppdager han julebyen – og der er det jo sååå mye koseligere. Jack bestemmer seg for å kidnappe julen, men han får det liksom ikke helt til ... Denne går aldri av moten – og det gjør tydeligvis ikke julen heller.

Scrooge – A Christmas Carol (1951)

Regi: Brian Desmond Hurst

Brian Desmond Hurst Med: Alastair Sim, Jack Warner og Kathleen Harrison

Charles Dickens klassiske julefortelling er filmet mange ganger. Vil du vil ha en mer komisk versjon av filmen kan du jo prøve deg på Bill Murrays Scrooged fra 1988. Av en eller annen grunn er stemningen i denne versjonen mer ekte ... eller er det bare jeg som er sentimental?