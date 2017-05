Her er vårens bokdebutanter

Aftenpostens anmelderkorps har gått i dybden på seks av vårens bokdebutanter. De har vurdert både novellesamlinger, diktsamlinger og romaner for både ungdom, voksne og våre firbente venner.

Linda Skomakerstuen: «Uten vesentlige feil eller mangler»

Katrine Loftesnes Pettersen

Forlaget lanserer Linda Skomakerstuens debut som en feelgood-roman. Romanen er blitt en munter blanding av søtt og surt, og den kan leses av hele familien.

Forfatteren er siviløkonom og revisor. Og det bor mer enn tall og kalkyler i regnskapsførere, i hvert fall i Elvira Antonsen. Den 48 år gamle revisoren bor alene, har gitt opp kjærligheten og har sånn passelig tro på menneskeheten. Hun møter verden med rappe og bittersøte replikker, helt til hun må engasjere seg i livet utenfor Revisorgården i Risør.

Det er ingenting å føle seg støtt eller sur av i denne romanen, med mindre man skal okke seg over at det faktisk er en underholdningsroman.

Bendik Vada: «Vak»

Finn Ståle Felberg

Bendik Vada debuterer med en høyst uvanlig diktsamling som lar den motvillige far komme til orde. I tilfellet Vak var vår anmelder først i tvil om det mystiske preget bare skyldes trønderdialekten. Men dette forblir en uvanlig bok selv når man knekker koden og dialekten faller seg lettere å lese.

Alle de 47 små tekstene er innadvendte og antydende, men selve konflikten mellom kjæresteparet uttrykkes nærmest i klartekst: Hun «vil ha unga», han får en negativ fysisk reaksjon («ribbeina svikte») bare ved forslaget. For mannen er det en sårbar tilstand som Bendik Vada modig nok setter ord på.

Liv Gulbrandsen: «Papirfly»

Stine Friis Hals

«Papirfly» er en dyktig komedie, om så u-komiske emner som død, begravelse, utroskap og traumer. Vi kommer inn i Junes (15) liv rett etter at faren er død. Hun skriver brev for å ordne opp i tabber og misforståelser som hun har stelt i stand.

Hendelsene er regissert sammen til en god blanding av forviklingskomedie og pinlighetskomikk. Dette er ikke perfekt, men det er fremdeles godt. Først som komikk og deretter som en voksende forståelse av hvilke mentale krumspring sorgen kan føre deg ut i.

Hans-Olav Thyvold: «Snille hunder kommer ikke til Sydpolen»

Aschehoug

En hund har fortellerstemmen i denne debutromanen. Grepet er ikke så uvanlig som man kanskje forestiller seg. Det finnes faktisk en ganske rikholdig eksempelsamling på romaner og noveller med en dyreforteller, eller der perspektivet ligger tett på et dyr.

Et av forfatterens vesentligste anliggender er nemlig å fortelle den lite kjente historien om hvordan Roald Amundsen-ekspedisjonen tok livet av rundt to hundre hunder for å vinne kappløpet mot Sydpolen.

Erik Eikehaug: «James Franco spytter når han snakker»

Gyldendal

Erik Eikehaug debuter med en roman som svulmer opp og blir for lang, men ikke så lang at den ødelegger inntrykket av at vi har med en talentfull forfatter å gjøre.

Romanen er en blanding av dannelsesroman, oppvekstroman, kjærlighetsroman og kunstnerroman. Vi møter Kenneth som usikker tenåring i Skien utover 1990-årene, og vi forlater ham da han som voksen vender tilbake til barndomsbyen og gjenforenes med familien i 2014.

Tania Kjeldset: «Halloween»

Anna Julia Granberg

Tania Kjeldset har skrevet og illustrert barne- og ungdomsbøker i mer enn tyve år. Hennes første bok for voksne, novellesamlingen Halloween, bærer da også preg av å komme fra en erfaren forfatters hånd.

I åtte korte historier, som glimtvis hekter seg inn i hverandre og avdekker tråder av sammenheng, folder hun sikkert ut et univers der skikkelsene er grunnleggende alene.

Ingunn Økland: Poesi slipper for lett igjennom

Påfallende mange debuterer med poesi. Er lyrikken blitt en lettvekter? Poesien har utvilsomt hatt et eget vern i Norge. Sjangeren regnes som nettopp en yngleplass for unge talenter og frie eksperimenter.

Spørsmålet er om denne statusen også har skapt en viss latskap i arbeidet med lyrikken. Det er i hvert fall inntrykket jeg sitter igjen med etter å ha lest vårens poesidebutanter.