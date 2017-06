Her frir den kreftsyke trommelegenden Paolo Vinaccia på Norwegian Wood-scenen

Det var siste sang. I hans kanskje siste konsert.

Plutselig stoppet Paolo Vinaccias bandkollega Frode Alnæs konserten – midt i låten «Foxy Lady».

Vinaccia forlot trommesettet sitt og gjorde seg klar.

– Nå må vi ha en foxy lady på scenen, sa Alnæs foran tusenvis av publikummere.

Opp på scenen kom Vinaccias kjæreste, billedkunstneren Trude Semb.

Monica Strømdahl

Fikk kreftdiagnose i 2009

I 2009 fikk Paolo Vinaccia vite at han hadde to måneder igjen å leve etter at han fikk en kreftdiagnose. Likevel går han oppreist enda, syv år senere.

Paolo Vinaccia er fortsatt aktiv som musiker, og på Norwegian Wood satt han bak trommesettet under Are You Experienced?, den norske hyllesten til Jimi Hendrix i anledning 50-årsjubileet for debutalbumet.

Da kjæresten hadde kommet opp scenen, gikk Vinaccia frem med ring og blomster.

Monica Strømdahl

Han spurte sin kjære om hun ville gifte seg med ham.

Da svaret hennes kom, gikk desibelnivået til himmels fra publikumet i Frognerbadet.

Hun svarte naturligvis «ja!».

Og derfra gikk det unna. Med en egen prest på scenen gikk det fra frieri til bryllup på minutter, og plutselig var Trude Semb og Paolo Vinaccia gift.

Monica Strømdahl

Bidratt til over 100 album

Paolo Vinaccia nyter stor respekt i musikermiljøet. Han er en verdenskjent trommeslager og perkusjonist. Han besøkte Norge i 1969 og ble den gang overtalt av Jonas Fjeld til å bli i landet.

Fakta: Paolo Vinaccia Født i Camerino i Italia 27. mars 1954.

Han flyttet til Norge i 1979 etter oppfordring fra Jonas Fjeld.

Siden den gang har han vært sentral i norsk musikkliv.

Lørdag var han én av musikerne som deltok i bestillingsverket «Are You Experienced?» under Norwegian Wood. Konserten var en hyllest til Jimi Hendrix-albumet med samme navn, som fyller 50 år i år.

Torgeir Strandberg

I 1979 flyttet han hit, og siden den gang har han vært en viktig del av norsk musikk. Om du ikke kjenner navnet hans, kjenner du garantert noen av samarbeidspartnerne.

Morten Harket, Bobbysocks, Jan Eggum, deLillos, Bugge Wesseltoft, Steinar Albrigtsen, Lillebjørn Nilsen, Terje Rypdal, Bendik Hofseth, Jan Eggum, Anne Grete Preus, Knut Reiersrud – og Mattis Hætta og Sverre Kjelsberg under «Sámiid Ædnan ædnan» fra 1981. Samt en helg haug med flere artister i tillegg.

Han har bidratt til over 100 album, ifølge et intervju i VG fra 2015.

Monica Strømdahl

Dødsdom i 2009

Vinaccia har vært åpen om sykdommen sin. I samme VG-intervju forteller han om da han fikk diagnosen. I oktober 2009 gikk han til legevakten i Oslo

– Jeg skrek at de måtte legge meg inn. Jeg blødde neseblod, hadde vondt i nyrene og testiklene var hovne og store som appelsiner, forteller han til VG.

Da fikk han beskjed om at han hadde kreft i bukspyttkjertelen og legene ga ham omtrent to måneder å leve.