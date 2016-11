Her skal det skapes internasjonal kunst

Kulturdepartementet, Fritt Ord, Sparebankstiftelsen DNB og Kulturnæringsstiftelsen har gått sammen om et spleiselag til det som har fått navnet Artica Svalbard. Den nye stiftelsen skal legge til rette for kunst- og kulturvirksomhet på Svalbard.

– Vi ønsker å satse på kunst og kultur på Svalbard fordi Nordområdene og Svalbard er viktig for Norge. Vi tror derfor at muligheten for å få både kunstnere og kunstinteresserte til å komme dit er store hvis vi satser på å utvikle kunstsatsingen videre, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland til Aftenposten.

Arve Henriksen

Allerede i mars neste år skal en ny statsfinansiert kunstnerresidens og et verksted stå ferdig i Longyearbyen på Svalbard. Hit skal kunstnere fra hele verden, innenfor en rekke sjangere, både innen billedkunst, litteratur og musikk, bli invitert for skape – og formidle kunst.

Nye områder

– For kulturnæringsstiftelsen til Sparebank 1 i Nord-Norge er næringsutviklingsbiten i dette prosjektet viktig. Særlig viktig er det at Svalbard er med å sette seg selv og Norge på agendaen på andre områder enn de tradisjonelle, som kull og utvinning, sier Marit Kreutz, styreleder i kulturnæringsstiftelsen.

Regjeringen bevilger 2,5 million kroner til etablering av den nye stiftelsen på neste års budsjett. I tillegg bevilger Fritt Ord, Sparebankstiftelsen DNB og Kulturnæringsstiftelsen tre millioner kroner hver de neste tre årene til drift.

– Jeg tror denne stiftelsen og residensordningen kan være interessant også for internasjonale forfattere, som både bor i Norge og som ønsker å bo i Norge. Det gjelder også forfulgte skribenter og forfattere, sier Knut Olav Åmås, direktør i Fritt Ord.

De er med fordi nordområdene er viktig i samfunnsdebatten, både i politikk, i klimaspørsmål og i minoritets- og migrasjonssaker. Fritt Ord har også tidligere gitt støtte til andre kunstprosjekter på Svalbard.

Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Det skal ikke bare skapes kunst, det skal også formidles. Det vil derfor bli arrangert seminarer, konferanser og debatter som skal se sammenhengen mellom kunst og utvikling i nordområdene og sette dette inn i en politisk og historisk sammenheng, sier Åmås.

Pengene fra aktørene skal sørge for at den nye kunstnerresidens ikke blir stående tom. De tre millionene årlig skal derfor brukes til å skape aktiviteter.

Utvidet bruk

– Vi ser for oss en utvidet bruk. Hit skal det ikke bare komme kunstnere for å skape kunst. Målet er å skape aktivitet, samhandling, dialog og workshops. Vi ønsker å tenke litt nytt og utvidet i forhold til det tradisjonelle residensopplegget, sier Kreutz.

For regjeringen er det viktig at den nye kunstsatsingen også skal komme publikum til gode. Svalbard er fortsatt et attraktivt og eksotisk feriemål for både nordmenn og utlendinger. Samtidig er Svalbardsamfunnet under omstilling, hvor den tradisjonelle industrien legges ned. Regjeringen ønsker derfor at kunsten skal bidra til å stimulere utviklingen av den kulturelle og kreative næringen og øke interessen for Svalbard som reiselivsdestinasjon.

Mina Hauge Nærland

– Når du kommer til Svalbard skal du som turist også kunne oppleve kunst og kultur av høy kvalitet, som er blitt skapt gjennom denne satsingen. Svalbard trenger nye økonomiske bein å stå på, og vi mener derfor at kunst og kultur er ett av de beina, sier kulturministeren.

Jan-Frode Janson er tilsatte som styreleder for Artic Svalbard. I det samme styre sitter blant annet Kjetil Trædal Thorsen fra Snøhetta. I tillegg skal stiftelsen samarbeide tett med blant andre Nordnorsk kunstmuseum, Office for Contemporary Art og Queen Sonja Print Award. Det blir opp til stiftelsen å plukke ut hvilke kunstnere som skal få bo og jobbe på den nye residensen og når de første vil være på plass.

Godt egnet

PEN er en internasjonal litterær organisasjon for forfattere og andre skribenter som kjemper om vår felles rett til ytringsfrihet.

William Nygaard, leder i Norske Pen tror Svalbard har et mangfold som gjør øysamfunnet godt egnet for denne type formål.

– Svalbard har mye å by på, både gjennom naturopplevelsene, men også gjennom sin historie som går på nasjonsbygging, gründerhistorien, forskning-, ekspedisjons- og fangsthistorie, alle minnene om det ekstreme livet langs hele kysten. Alt dette gjør et veldig gjør sterkt inntrykk på alle som kommer dit. Dette, kombinert med de ulike bakgrunnene til kunstnerne, og ro, refleksjon og fordypning gjør at jeg tror at dette absolutt har noe for seg, sier Nygaard.

Han har selv god kjennskap til Svalbard, og mener stedet kan bli en attraktiv arena for fribyforfattere.

– Jeg tenker ikke minst på betydningen dette kan ha for det internasjonale miljøet, at Norge er villig til å sikre sin posisjon med denne type sjenerøsitet og vise en demokratisk holdning for all verden. De forfulge forfattere, de såkalte Friby-forfatterne i Norge, vil ha stor nytte av opphold i slike inntrykkssterke omgivelser, sier Nygaard.