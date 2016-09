Herman Flesvigs (24) parodier har tatt av i sosiale medier

– Først var jeg litt redd for å tråkke noen på tærne. Jeg spurte meg selv, er det jeg gjør for drøyt? Men så kom reaksjonene til de som ble parodiert, og foreløpig er det bare positive tilbakemeldinger, forteller Herman Flesvig.

Han startet med en konto på bilde- og videokanalen Instagram med drøyt 600 følgere i mai. Så la Film- og TV studenten fra Westerdals i Oslo ut sin første Aksel Hennie parodi. Da skjedde det noe.

– Folk begynte å tagge vennene sine i innleggene mine, og jeg fikk en kommentar fra Aksel Hennie selv om at han synes det var gøy. Det er kjempemorsomt og det viser at parodiene treffer.

Deretter dukket flere kjente fjes opp på kontoen til Flesvig.

– Det er en unik mulighet til å kommunisere med publikum og teste ut nye karakterer. De som ser videosnuttene kommenterer og gir tilbakemeldinger på hva de liker eller ikke.

I dag (starten av september) har Flesvig et publikum på over 34 000 følgere på Instagram, og det øker med opp mot 1000 nye i døgnet. Videoene lager han med hjelp av «Faceswap», en app der man kan bytte ansiktet med andre mennesker. Flesvig varierer mellom å parodiere kjente nordmenn, og helt nye egne karakterer.

En døråpner

Å være sjef over egen produksjon i sosiale medier kan være et fortrinn for nye skuespillere og komikere, mener Aleksander Herresthal. Han er produsent og kreativ leder i produksjonsselskapet Seefood som representerer komikere som Lene Kongsvik Johansen og Espen Eckbo.

Men selv om man slår ann på plattformer som YouTube og Instagram trenger det ikke bety at man har en fremtid på TV og i film.

– Vi følger med på hva som skjer i sosiale medier og hvem som treffer. Men det er ikke gitt at det som fungerer på Instagram kan overføres til TV-produksjon som vi driver med. Det er to helt forskjellige uttrykksformer.

Han påpeker at sosiale medier kan fungere som et supplement for komikerne selskapet jobber med, og være en arena der skuespillere kan lage innhold og leke seg på egne premisser.

– Det er litt forskjellig hvor mye tid hver komiker bruker på dette. Men to som har mange følgere på Instagram og legger ut jevnlig materiale er Kevin Vågenes og Cecilie Steinmann Neess. Når man jobber med store planlagte produksjoner er det kult å ha en plattform der skuespillerne har kontroll over innholdet selv og bare har det gøy.

Daglige parodier

Videoene til Flesvig har blitt lagt merke til. Allerede før fullført utdanning kom han i kontakt med manager Laila Heide-Steen i Raggamuffin Casting & Management. Hun har fått forespørsler fra kommersielle aktører som er interessert i å lufte ideer og prosjekter med Flesvig, men studenten og hans manager har ikke dårlig tid.

– Etter de første Aksel Hennie parodiene la vi en strategi ved bruken av Sosiale medier. Målet er å legge ut daglige videoer med parodier eller karakterer Herman selv har skapt. Når det gjelder fremtidsplaner så ønsker vi å jobbe med produksjonsselskap som er drevne innen humor og har noen konkrete ønsker, men akkurat nå ligger fokuset på å fullføre bacheloren, sier Heide-Steen.

For øyeblikket nyter komikeren å være sjef over sine egne karakterer, og har klare visjoner for fremtiden.

– Drømmen er å kunne leve av humor. Og en ting til; å hoppe i fallskjerm med Aksel Hennie, ler Flesvig.

