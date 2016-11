Hillary, kunsten og bruddet med det konservative

«Jeg håper besøkende i Det hvite hus nå vil føle seg tettere forbundet med fortiden, takknemlige for nåtiden og begeistret for fremtiden!»

Ordene er presidentkandidat Hillary Clintons.

Et lekket utkast til en seierstale valgkvelden 8. november? Nei, de er hentet fra en tale Hillary holdt for nesten tyve år siden, som førstedame i 1997.

Anledningen var innlemmelsen av den amerikanske kunstneren Georgia O’Keefes maleri Bear Lake, New Mexico (1930) i Det hvite hus’ kunstsamling.

Begivenheten var av større symbolsk og politisk betydning enn man kanskje skulle tro. Den varslet en ny tid. En tid der landets første afrikanskamerikanske president kan avløses av landets første kvinnelige president. Selv ikke tidenes mest skitne valgkamp, kan overskygge at USAs øverste styresett ikke lenger kun er hvitt og maskulint.

I denne transformasjonen spiller kunsten en viktig rolle.

Konservativ kunstsamling

At Georgia O’Keeffe (1887–1986) ble en fast del av Det hvite hus, var Hillarys fortjeneste. O’Keeffe er en av det 20. århundrets viktigste amerikanske kunstnere, likevel må det ha vært beinhardt å overtale samlingens komité til å ta inn verket.

For selv om den til enhver tid sittende president kan bestemme hva som skal stilles ut i byggets private del og Det ovale kontor, er det en helt annen sak med resten av huset og selve kunstsamlingen. Her bestemmer tunge, tradisjonelle komiteer.

Den minste endring fører til endeløse byråkratiske prosesser og svært sjelden finner nye verk veien inn i verdens mest konservative kunstsamling. I tillegg er det en utbredt mening at moderne kunst ikke egner seg i husets finslige 1800-tallsdekor. Det forenklet ikke akkurat saken at O’Keeffe hadde stempel på seg som «kvinnekunstner», med malerier om kjønn og seksualitet.

At Hillary fikk O’Keeffe inn i Det hvite hus, forteller oss en hel del om Clintons forhandlingsteknikker – og at dette må ha vært svært viktig for henne.

Kunst som diplomati

For mens Barack og Michelle Obama har revitalisert kunsten i Det hvite hus med flere moderne og abstrakte verk, var det definitivt Hillary Clinton som tok huset på 1600 Pennsylvania Avenue i en mer åpen og inkluderende retning.

Hun sørget for å ta inn det første verket av en afrikanskamerikansk kunstner i Det hvite hus-samlingen, maleriet Sand Dunes at Sunset, Atlantic City av Henry Tanner. Hun ba også den selvlærte kunstneren Simmie Knox om å male det offisielle presidentportrettet.

Det var første gang i historien en afrikanskamerikansk kunstner fikk et slikt oppdrag. Sammen med Georgia O’Keeffe-maleriet, har dette vært avgjørende ledd i en modernisering av kunstsynet til det politiske USA – og dermed også en viktig symbolhandling for hele landets offentlighet.

Hvilken kunst som henger i Det hvite hus har stor betydning for maktsenterets samlede uttrykk. Og kunst er viktig for Hillary.

I 2013 skrev hun i Vanity Fair: «Kunsten evner å nå lenger enn regjeringer, forbi konferanserom og presidentpalasser, den hjelper oss med å skape forbindelser til mennesker. Den er et universelt språk i vår søken etter et felles ståsted, et uttrykk for vår samlede menneskelighet.»

I stedet for å snakke om diplomatiets kunst, bør man se på kunst som et diplomatisk redskap, erklærte hun.

«Vaginakunstneren»

Hillary har lenge jobbet for å gjøre kunst til et obligatorisk grunnskolefag, noe som også er en sak i presidentkampanjen hennes. Som førstedame arrangerte hun hele seks utstillinger med moderne amerikanske skulpturer i Det hvite hus’ hageanlegg, en egen med native american art.

De hadde til formål å skape en felles kulturell forståelse og fremme «den kreative amerikanske ånden,» som hun sier.

Jeg tror det var nettopp denne ånden hun så i Georgia O’Keeffes kunst. Slik var hun langt forut for den konvensjonelle kunsthistoriske lesningen.

O’Keeffe ble nemlig hele sitt liv utsatt for svulstige, freudianske fortolkninger, særlig når det gjaldt de fargerike blomstermotivene. Hennes partner gjennom mange år, den legendariske fotografen og galleristen Alfred Stieglitz, dyrket og forsterket denne myten, og forseglet den med sine egne kunstfoto av en naken O’Keeffe.

Jeg husker selv hvordan en universitetsforeleser på kunsthistorie på midten av 1990-tallet raskt avfeide henne som «vaginakunstneren».

Selv benektet O’Keeffe koblingen mellom verkene og kjønn, men som kvinnelig kunstner var det umulig å riste av seg de seksuelle metaforene. Først nå, blant annet gjennom årets store O’Keeffe-utstilling på TATE Modern, er det tatt et grundig oppgjør med denne forståelsen av hennes kunst.

Blomster og skjeletter

Georgia O’Keeffes bilder er rå, poetiske skildringer av amerikansk natur, fargesterke blomster og dyreskjelett. Gåtefulle Bear Lake, New Mexico beveger seg i grenselandet mellom det figurative og det abstrakte. Vi ser sjøen, nesten kullsvart, med tre hvite strøk, som krusninger på vannet, men uten å skape bevegelse. Bak ligger fjellene, gylne, rødbrune med blålige områder, kanskje flekker av snø? En rett hvit strek skjærer mellom sjø og fjell. Kun litt av sjøen og en rosa himmel synes.

Utsnittet tar oss tett på fjellsiden: overgangen mellom vann og stein treffer midt i ansiktet før man rekker å puste. Stemningsfullt, mytisk, nesten klaustrofobisk.

Maleriet er blitt til i Taos-indianernes hellige land, og viser frem et viktig stykke kultur- og naturhistorie. Der mange kunstnere på starten av 1900-tallet vendte seg mot Europa, holdt O’Keeffe blikket festet på USA. Hun skildret et land i endring og fremvekst, og ulike oppfatninger av hva det «amerikanske» er. På 1920-tallet malte hun fra storbyer, men etter børskrakket i 1929 konsentrerte hun seg om New Mexico og den emblematiske naturen der.

Bear Lake er et tidlig eksempel på denne forandringen i O’Keeffes kunst. Slik blir maleriet et poetisk og symbolsk møte med den amerikanske selvforståelsen i tiden mellom 20-tallets larmende opptur og 30-tallets stille depresjon, men også en tidløs refleksjon over amerikansk historie, natur og identitet.

O’Keeffes kunst kan åpenbart ikke reduseres til en vagina. Den handler om USA og endringen landet gikk gjennom i løpet av det 20. århundret. Om storslått natur, skjønnheten i en blomst eller et dyrebein, tvetydige mørke symboler, om verdenen vi lever i, og om det som er større enn oss selv. Hillary skjønte det. Kanskje kjente hun seg også igjen i O’Keeffes kunst og liv?

På veggen bak Hillary?

De to er nemlig bundet sammen på flere måter. To mektige kvinner med stor innflytelse, begge pionérer, og begge koblet til mektige menn som både har hjulpet dem frem og stigmatisert dem. Stieglitz med sine mange affærer og maktgrep over fortolkningen av O’Keeffes kunst. Bill Clinton med sine seksuelle sidesprang, som har forfulgt Hillary helt inn i presidentkampanjen.

Begge må bære sine menns seksualitet på skuldrene, og har igjen og igjen blitt redusert til sitt kjønn av både venner og fiender. Begge er de imidlertid fast bestemt på å løfte blikket, helt bokstavelig, å se verden rundt seg og forholde seg til omgivelsene sine med alt det de rommer av kaos og stille mystikk.

Bear Lake, New Mexico var blant verkene O’Keeffe selv holdt kjærest. Bakpå har hun merket det med en liten stjerne. Hun solgte det aldri, men hadde det hos seg frem til sin død i 1986. Nå skulle kvinnesaksforkjemperen O’Keeffe, som i 1944 skrev brev til Eleanor Roosevelt og advokerte for kvinners stemmerett, bare visst hvilken symbolsk rolle maleriet hennes har fått.

For inntil videre har Bear Lake, New Mexico hengt i presidentboligens grønne rom. Jeg tror det i løpet av kort tid vil bli tatt ned. Spørsmålet er om det blir kastet i kjelleren eller om det flyttes over til Det ovale kontor. Skjer det siste, får vi se historiens første verk av en kvinnelig kunstner på veggen i verdens mektigste kontor – hengende bak USAs første kvinnelige president.

Da, Hillary, vil jeg føle meg tettere forbundet til fortiden, takknemlig for nåtiden – og begeistret for fremtiden.

