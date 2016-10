Historien om en magisk maler

NTB scanpix

Astrup skal bli et dokudrama om den anerkjente maleren fra Jølster, som døde i 1928, bare 47 år gammel. Kunstneren er i 2016 blitt en virkelig internasjonal snakkis.

– Vi legger listen høyt. Dette skal bli en kinofilm for inn- og utland. Såpass tro har vi på prosjektet, sier Pål Øie.

– Vårt mål er å ta kinopublikum tilbake i tid. Vi skal ikke bare fortelle om kunsten, men om hvordan den ble til. Hvorfor treffer Astrup så mange midt i hjertet? Det er noe magisk der, mener Øie.

Han er mest kjent som regissør av populære filmgrøssere som Villmark og Villmark 2, men for noen år siden laget Øie og manusforfatter Karl Johan Paulsen en lignende film om den plagede Stavanger-kunstneren Lars Hertervig Lysets vanvidd.

Bereist mann

De tenker enda større skala nå, med et budsjett på mange millioner kroner.

– Astrup levde et forholdsvis kort liv, men han hadde en betydelig produksjon. Ofte blir han sett på som en heimstadmaler, men Astrup var en veldig bereist mann. Det handler ikke bare om Astrup-tunet og Jølster. Han dro ut for å lære og bli inspirert. Her er det mange spennende historier å fortelle.

– Kommer du med noe nytt?

– Det blir sikkert ingen juicy historier, men vi tenker å belyse ting som ikke mange kjenner til. Vi er i sluttfasen av manusarbeidet nå, så ny informasjon kan dukke opp.

– Finnes det levende film av Astrup?

– Ikke som jeg vet. Er det noen som vet noe annet, er jeg veldig mottagelig for tips. Bilder og gode historier er også velkomne. Astrup kom fra et lite miljø der alle kjente alle, sier Øie.

Terje Bendiksby

Filmet i Emden

Pål Øie er selv halvt jølstring og har fått Astrup inn med morsmelken.

– Jeg har slik sett levd med Astrup hele livet.

– Er dette stoffet nærmere deg enn tilfellet var med Hertervig?

– Ja. Jeg kom sent inn med Hertervig. Det var en fantastisk historie, nærmest en sterk skillingsvise. Astrup som kunstner slet ikke på langt nær så mye som Hertervig. Astrup fikk stort sett gode kritikker og hadde medgang, sier Øie.

Han var i den tyske byen Emden i forrige uke for å filme utpakkingen av Astrup-kunst til en stor utstilling. Utstillingen i Emden bygger i stor grad videre på London-utstillingen som ble en stor suksess. Det meste er bilder fra Kodes samling.

Internasjonale ambisjoner

– Det var fantastisk å gå der backstage og se bildene komme frem i lyset. Astrup er jo på vei til å bli en skikkelig internasjonal størrelse. Trolig venter både USA og Japan i tiden fremover. Vi skal selvfølgelig i filmen reise utenlands for å gå i Astrups fotspor.

Filmen er ennå ikke fullfinansiert, men ifølge Øye er Vestnorsk filmsenter og Jølster kommune interesserte.

– Vi satser på full innspilling fra våren 2017. Det passer også godt med bildene hans. Astrup var en vårens og sommerens maler, mener Øie – som har mange baller i luften, blant annet en spillefilmthriller i samarbeid med den franske superprodusenten Luc Besson.

Nina Eirin Rangøy / NTB scanpix