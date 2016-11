– Endringene som foregår nå er så radikale at det hersker full forvirring. Vi vet ikke hvor vi er på vei, sier Kjetil Jakobsen.

I sin nye bok Etter Charlie Hebdo tar han til orde for at ytringsfriheten er i krise i Vesten.

Bakgrunnen er at effektene av globaliseringen og digitaliseringen forsterker hverandre. Ytringskulturer som har sørget for en grunnleggende kvalitet i det offentlige ordskiftet, er i ferd med å bli ødelagt.

– Lover om ytringsfrihet og ytringskultur har tradisjonelt variert stort fra land til land. Nå brytes skillene mellom nasjonene ned. Alt ristes sammen. Normer, verdier og grenser som vi trodde vi hadde oversikt over, har sklidd ut, sier Jakobsen, som er professor i historie ved Nord Universitetet i Bodø.

Tradisjonelle medier har regulert seg selv og hatt sine systemer for kontroll av ytringer. På nettet blir dette utfordret.

– Nettets nye offentligheter mangler ofte normer for hva som er greit og ikke greit. Digitaliseringen har løst opp redaktøransvaret, sier han.

Selskapene må selv lage gode løsninger

Jakobsen er bekymret for globale gigantselskapers enorme makt. I boken skriver han at man bør stille de samme kravene til digitale massemedier som til andre. Google, Youtube og Yahoo må vise ytringsansvar eller bli lovregulert.

– Jeg tror selskapene må ta større ansvar, samtidig som man ikke skal undervurdere hva som kan gjøres politisk. Det går an å styre selv store konserner i riktig retning. I næringslivet finnes det en forestilling om at politikere er forferdelig trege. Kanskje bør globale mediekonserner som Facebook og Google komme dem i forkjøpet og lage gode løsninger selv, sier Jakobsen.

Fakta: Kjetil Jakobsen Professor i historie ved Nord Universitetet Bodø fra 2015. Ekspert på nyere fransk, tysk og norsk kultur- og idéhistorie. Var i perioden 2011–2014 tilknyttet Humboldt-universitetet i Berlin. Har blant annet gitt ut bøkene Verdensborgerskapet idéhistorie 1 og Kritikk av den reine autonomi, samt vært medforfatter av Krigsbilder. Kunst under okkupasjonen 1940-1945. Etter Charlie Hebdo kommer ut på Forlaget Press i disse dager.

Han synes selskapenes innsats for å skape en sunn ytringskultur digitalt, for eksempel i forbindelse med debatten om Facebooks fjerning av et ikonisk bilde fra Vietnamkrigen i høst, ikke har vært spesielt imponerende.

– Det er problematisk når amerikanske normer for bluferdighet legger premissene for skandinavisk debatt. Hensynet til kunnskap og meningsmangfold må bli retningsgivende for hvordan disse selskapene opererer, sier Jakobsen.

Kan du reglene? Dette er ikke forbudt på Facebook, Snapchat og Instagram

Ekkokamre bekymrer

Han er også bekymret for nettets «ekkokamre». Små, oppstykkede offentligheter der folk møtes for å få bekreftet sitt verdenssyn, for å slippe å få sine standpunkter utfordret.

Vel så alvorlig mener han det er at søkemotorer og nettsteder skreddersyr informasjonen til den enkelte brukeren. Den som en gang har vist interesse for kommunikasjon fra ekstreme nettsider, tilbys mer slik informasjon.

– Søkemotorer forsterker ekkokammereffekten, fordi de er «personlige» og tilpasser seg brukerens utviste og antatte preferanser. De hjelper deg å finne det du allerede har funnet, skriver han i boken.

Dette til tross, Jakobsen er ikke utelukkende pessimistisk med tanke på nettet.

– Digitaliseringen er en fantastisk gave til ytringsfriheten. Nå kan alle publisere hva de vil uten å gå veien om en redaktør, sier han.

Vi sjekket feeden til Rødt-lederen og FpU-lederen: Hvem du er og hva du står for, har betydning for hvilke nyheter du blir presentert for på Facebook.

Ser til historien - og finner mange likheter

Ytringsfrihetens historie gir langt på vei grunn til optimisme, mener Jakobsen. Den har vist at når sivilisasjoner rives ned, bygges nye opp.

Hver gang det har oppstått dyptgående medieendringer, har det også hersket forvirring om hvordan disse skal håndteres.

Dagens situasjon har mange paralleller til 1600-tallets debatter om spredning av religiøse budskap, sensur og meningskontroll. Og til 1900-tallets diskusjoner om radio, film og fjernsyn.

– Disse mediene bidro til en demokratisk katastrofe fordi fascister og kommunister var mye bedre enn andre til å bruke dem. Men etter hvert blir nye medier en integrert del av demokratiet, og i dag anses fjernsyn som en viktig demokratisk arena. Det er altså fullt mulig å skape gode offentligheter som erstatter de gamle, sier Jakobsen.

Ble viktig over natten med Charlie Hebdo

Espedal, Jan Tomas / Olga Stokke

Jakobsen kaller Etter Charlie Hebdo for en kjærlighetserklæring til ytringsfriheten. Han mener innholdet i boken vil være ny for de aller fleste som deltar i det offentlige ordskiftet om ytringsfrihet i dag - for debatten er preget av et altfor lavt kunnskapsnivå.

I boktittelen ligger det at angrepet på Charlie Hebdo markerer et tydelig skille.

– Det var etter Charlie Hebdo at det for alvor gikk opp for oss at grunnleggende forutsetninger for demokratiet er truet. Statsledere fra hele verden gikk i tog gjennom Paris, en hel ungdomsgenerasjon spredte Je suis Charlie-budskapet på nettet. Det som vi litt søvngjengeraktig hadde blitt tatt for gitt, ble over natten veldig viktig, sier Jakobsen.