Historiker: – Det var et politisk partnerskap

Det nære forholdet mellom kronprinsesse Märtha og president Franklin D. Roosevelt er omtalt flere steder, sier historiker Trond Norén Isaksen, som selv blant annet har skrevet boken Dronningen vi ikke fikk, en dobbeltbiografi om Olav V og kronprinsesse Märtha.

– De brukte henne som trojansk hest

– Arne Skouen, som jobbet som informasjonsmedarbeider for den norske ambassaden i Washington, sa de brukte kronprinsessen nærmest som en trojansk hest. De fylte henne med all den informasjonen de kunne om Europa, og hun brakte det med seg til Det hvite hus for å oppnå fordeler, sier historikeren.

Prinsessen vi ikke kjente

– Når man kan få inntrykk av et «svært nært forhold», så er det altså trolig ikke noe seksuelt?

– Mange har antydet dette, blant annet James Roosevelt, presidentens sønn, men han var veldig dårlig informert. Korrespondansen mellom Eleanore Roosevelt og hennes gode venninne Trude Lash er utgitt. Her kommer også Trude Lash med utspill mot Märtha, samtidig skriver hun at det ikke er noe alvorlig. Kona, Eleanore, var ganske resignert og kaller det «just another Märtha», om presidentens venninner. Men i korrespondansen skriver hun også at det ikke var noe alvorlig mellom dem.

– Så er det også det faktum at presidenten hadde polio. Hans lege har sagt at han ikke var seksuelt aktiv rett og slett fordi han var lam fra livet og ned fra 1921, sier Trond Norén Isaksen.

