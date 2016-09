Historikerne imponert over filmen: Denne gangen er det fusket lite med historiske fakta

Den to timer og fem minutter lange filmen maler med bred pensel ut de dramatiske hendelsene fra tyskernes invasjon av Norge 9. april 1940, til Kong Haakon VII tre døgn senere bryskt avslår å forhandle med tyskerne og overgi landet til Vidkun Quisling og hans kuppinnsatte regjering.

Aftenpostens anmelder Kjetil Lismoen triller terningkast 5 for filmen, som er inspirert av Alf R. Jacobsens bok med samme tittel.

– Erik Poppe og hans team har gjennom denne filmen klart å skildre enkelte scener og hendelser, som langt overgår de beste litterære tekstene vi hittil har fått om samme tema, sier historiker og professor emeritius ved Universitetet i Oslo, Hans Fredrik Dahl.

Han så filmen i Oslo tirsdag ettermiddag sammen med en gruppe norske historikere.

– En svært vellykket film

– Vi var skjønt enige om at dette har blitt en svært vellykket film, der den historiske gehalten er godt ivaretatt, sier Dahl.

Både med lanseringene av storfilmene Kon-Tiki og Kampen om tungtvannet, kom det kritikk mot at filmskaperne hadde tatt seg historiske friheter for å skape en spennende film. Sistnevnte film ble endog beskyldt for historieforfalskning.

Dahl påpeker likevel at filmskaperne har tatt seg visse friheter med historiske fakta, og Dahl innømmer at han har en privat liste med innvendinger.

– Men den får du ikke av meg. Dette blir nærmest for pirk å regne, sier han.

Hans kolleger, professor Tom Kristiansen ved Institutt for forsvarsstudier, og fungerende sjef for Norges Hjemmefrontmuseum, amanuensis Ivar Kraglund, bidrar derimot til å lette litt på sløret.

– Vi er vel alle enige om at, nei, det var ikke måneskinn under trefningen mellom norske militære styrker og tyskerne på Midtskogen 10. april 1940, ler Kraglund.

Flyttet historisk sitat

Historikerne er også samstemte om at filmskaperne har flyttet et historisk sitat som faktisk kom fra utenriksminister Halvdan Koht, om at Norge ikke måtte havne på feil side i krigen. Dette er lagt i munnen til kronprinsesse Märtha, på trappen på Skaugum, der hun står foran kronprins Olav og Kong Haakon.

Kraglund har likevel et solid og godt inntrykk av filmen, som han er sikker på vil slå an hos publikum.

– Dette er jo ikke en dokumentarfilm, så vi må innrømme filmskaperne visse friheter, legger han til.

Mener Koht blir fremstilt for passiv

På kontoen for pirk, påpeker Kraglund at enkelte skikkelser i filmen er tillagt egenskaper som det kanskje ikke er helt hundre prosent historisk belegg for.

– Jeg kunne tenke meg bedre dokumentasjon på kronprins Olavs (i Anders Baasmo Christiansens skikkelse) svært aktive rolle. Samtidig fremstilles nok deler av regjeringen, og særlig utenriksminister Koht, som mer passiv enn de faktisk var. Men det er jo nærmest sport å hakke på utenriksministere, noterer Kraglund.

Professor Tom Kristiansen er først og imponert over hvordan filmskaperne på en spektakulær måte har gjenskapt hendelsene ved krigens utbrudd. Han trekker frem senkingen av den tyske krysseren Blücher i Drøbaksundet, flybombingen av Kjeller flyplass, luftangrepet mot Nybergsund ved Trysil, slagscenen på Midtskogen og det unisone sjokk og vantro som hersket blant politikere og miltær ledelse over at Tyskland kunne gå til et så omfattende og aggressivt angrep mot Norge.

– Aldri sett så gode krigsscener i norsk film

– Dette er scener vi aldri har sett skildret så inngående, og det er bilder som nok vil vekke interesse både hos norske 15-åringer og dem som er langt eldre. Kongens nei er blitt en mektig og velprodusert film, ja, jeg har aldri før sett en norsk film med så gode og virkningsfulle krigsscener, sier han.

Tar seg friheter

Kristiansen ramser opp dette som noen av de historiske frihetene Poppe & co har tatt seg i forhold til det historikeren mener er dokumentert om aprildagene:

*Kongen taler på et tidspunkt i Stortinget - dette er helt i strid med Grunnloven.

*Offiseren som taler til styrkene på Midtskogen, før trefningen med tyskerne, kommer med et historisk sitat som egentlig tilhører Otto Ruge, den kommanderende generalen for de norske styrker - og han som senere samme vår ble Norges forsvarssjef.

*Ruge, som var en sentral skikkelse i krigføringen, er helt utradert fra filmen.

*Det samme er statsrådene Terje Wold, Trygve Lie, Oscar Torp og Birger Ljungberg. Kristiansen beklager dette, og mener disse hadde en vesentlig rolle i aprildagene.

– Alt er fiksjon

Regissør Erik Poppe er tilfreds med at historikerne stort sett gir filmen hans tommelen opp. For ham har det vært viktig at den historiske gehalten ble ivaretatt.

Han bare ler av innvendingene om måneskinn eller ikke på Midtskogen, og legger til at han faktisk var nødt til å la en filmlampe lyse under opptakene av rent tekniske årsaker.

– Hvor stor andel av filmen din er historie og hva er fiksjon?

– Mitt svar til det, er at alt i Kongens nei er fiksjon. Det er en historie inspirert av virkelige hendelser, sier han.

Manusforfatterne Jan Trygve Røyneland og Harald Rosenløw Eeg påpeker at de har zoomet inn på hendelsene, og skildret dem sett fra kongefamiliens ståsted. De vektlegger filmatiseringen som en karakterstudie av en aldrende konge og en kongefamilie som holder på å gå i oppløsning.

Har ikke laget en historietime

– Dette er ikke en historietime. Vi har forsøkt å skape et portrett av forholdet mellom far og sønn disse krigsdagene, og lagt oss så nær det historisk korrekte som mulig. Men det er helt umulig å fortelle en sannhet, for den er det ingen som vet. Den er subjektiv, ut fra hvem du prater med. Det finnes like mange historikere som tolkninger av historien, sier Røyneland.

– Vi har lest omtrent alt som finnes av skriftlige kilder. Noe av det vanskeligste vi gjorde var å skape den dialogen som kan ha skjedd i de lukkede rom mellom Kong Haakon og kronprins Olav. Her har vi brukt vår frihet til å dikte. Vi har ingen garanti for at de to faktisk hadde disse diskusjonene, men det er heller ikke usannsynlig i forhold til de historiske kildene, sier Rosenløw.

Ikke redd for ny karakterkritikk

Anders Baasmo Christiansen, som spiller kronprins Olav, er ikke redd for mye debatt om rollen i Kongens nei. I 2012 spilte han oppdageren Herman Watzinger i filmen Kon-Tiki, en karakter som fikk sterk kritikk av Watzingers etterkommere.

– Denne gang er vi på trygg historisk grunn i tolkningen av Olav. Jeg har aldri møtt så etterrettelig researcharbeid under jobbing med en film, og lest så mye kildemateriale, sier skuespilleren.

Går i balanse med 300.000 billetter

Produsent Finn Gjerdrum i Paradox opplyser at filmen, som hele kinobransjen regner med skal være norsk films store lokomotiv i høst, har kostet ca. 65 millioner kroner å produsere. Om den omsetter ca. 300.000 kinobilletter, vil alle investorene få pengene sine tilbake.

Gjerdrum tror den vil selge mer enn det, men vil ikke begi seg inn på å tippe et eksakt tall.