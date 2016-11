Hjernen er ikke alene lenger

Et av mine klareste barndomsminner er fra julaften, sannsynligvis i 1974. Det er juletre med levende lys, Disneys jul på TV (vi hadde svenskekanalene), familie i penklær og far med langt hår og bart, slik moten var den gang. Det er bare ett problem: Min far så ikke slik ut. Ikke da, i alle fall.

Familiens fotoalbum avslører at barten og luggen forsvant med Beatles. Hukommelsen bedrar meg.

Hjernen er et teater

Lenge bekymret dette meg, men nå vet jeg bedre. Jeg har nemlig lest meg til at hjernen ikke fungerer som et kamera, men isteden bør «sammenlignes mer med et teater, hvor det hele tiden er nye produksjoner av de samme stykkene. I noen forestillinger har heltinnen på seg rød kjole, i en annen produksjon har hun blå.»

CAPPELEN DAMM

Sitatet er hentet fra Å dykke etter sjøhester - en bok om hukommelse, forfattet av søstrene Ylva og Hilde Østby, henholdsvis nevropsykolog og forfatter/journalist.

Sjøhesten det henspilles på i tittelen er hippocampus, en del av hjernen som er oppkalt etter likheten med havdyret. I mange tiår har nevrologer visst at hippocampus spiller en nøkkelrolle for hukommelsen. Ikke som hukommelsens sete - minner lagres mange steder i hjernen, viser det seg - men som dens koordinator. Om vi holder oss til teatermetaforen er hippocampus regissøren.

Stødig formidling

Fra første side merkes det at søstrene Østby har et godt grep om stoffet, faglig som litterært. Teksten veksler uanstrengt mellom faktaformidling, intervjuer og reportasjestoff. Pasienthistoriene (som er obligatoriske i bøker om nevrologi) formidles levende og med en grad av empati for de tragiske skjebnene jeg ellers kan savne i slik litteratur.

Som leser verdsetter jeg sakprosa som setter sitt tema i en større kontekst. Dette lykkes forfatterne godt med når de blant annet knytter hukommelsesforskning til Utøya-massakren og Birgitte Tengs-saken.

Historien om hvordan sistnevnte sak forandret norsk politipraksis er alene nok for meg til å oppfordre: Gå og les!

Hjernen og hukommelse er tema også i teateret i høst. Les Mona Levins anmeldelse av Inkognito her!

Hjernen er stjernen

Interessant nok står nok et søskenpar bak en annen norsk tittel om nevrologi denne høsten. Kaja Nordengen, lege med nevrologi som spesiale, har skrevet Hjernen er stjernen - Ditt eneste uerstattelige organ, mens søsteren Guro står for illustrasjonene.

Kagge forlag

Nordengens prosjekt er ambisiøst nok å formidle det vi nå vet om hele hjernen, fra det innerste av hjernestammen og ut til panne- og tinninglappene. Som de forannevnte forfatterne trekker Nordengen på egne erfaringer og pasienthistorier når hun skriver om så vidtfavnende temaer som hukommelse (selvsagt dukker vår venn sjøhesten opp), intelligens, kommunikasjon, seksualitet og avhengighet.

Det er mye som skal gjennomgås, men forfatterens begeistring gir teksten et driv som gjør at man henger med som leser. Mitt største ankepunkt er at forfatteren ikke har gitt seg selv nok plass. Det blir i snaueste laget med én side på forbindelsen mellom religion og nevrologi.

Jeg skulle også gjerne ha sett mer om det som vitterlig gjør hjernen til stjernen: Evnen til å skape bevissthet av biologi og kjemi, eller ånd av materie om man vil. Det er lite som inspirerer mer til undring og filosofisk spekulasjon enn hjernen, og her lar forfatteren noen fine muligheter gå fra seg.

Nysgjerrig på hvordan hjernen fungerer? Les Kaja Nordengens kortversjon her!

Nevrotrenden

Det er naturlig å se begge titler i sammenheng med May-Britt og Edvard Mosers Nobelpris fra 2014, som ga nevrologi et løft i norsk offentlighet. Men de avspeiler også en global trend. I høst er mer enn et dusin nyere titler med utgangspunkt i nevrologi tilgjengelige på norsk, og i USA har “popular neuropsychology” lenge vært en bestelgerkategori med navn som Malcolm Gladwell og Steven Pinker på listene.

Hollywood har også kastet seg på nevrobølgen. Som husets tenåring sa da jeg skildret søstrene Østbys forsøk på implantere et falskt minne hos sin forlagsredaktør: “Men det er jo akkurat som i filmen Total Recall!” Just precis (og så er det opp til leserens hjerne-sjøhest å fiske frem hvem som hadde de to ordene som sitt varemerke).

Kommersiell interesse for hjernen

Feltet vekker selvsagt kommersiell interesse, og i USA fins det både nevromarkedsførere og -økonomer. I april i år ble en påstått svært presis nevroløgndetektor presentert på det populære “Dr Oz Show”. Dette innslaget ble sterkt kritisert fordi det baserte seg på en hjerneskanningsteknikk, fMRI, som er beheftet med en del usikkerhet. I én mye omtalt fMRI-studie ble det funnet statistisk signifikant hjerneaktivitet i en død laks.

Vi ser også tegn til en mer generell frykt for hva nevropsykologien kan gjøre med vårt selvbilde som tenkende vesener og kanskje særlig menneskesynet. Når vi vet hvor raskt dette forksningsfeltet utvikler seg, er det ikke vanskelig å tegne dystre fremtidsscenarier.

Bokønske

Som anmelder skal man selvsagt ikke gi forfattere råd om hva de bør skrive. Men jeg kan likevel ikke dy meg: Jeg er svært nysgjerrig på hva Kaja Nordengens og Hilde og Ylva Østby tenker om de videre konsekvensene av nevrologisk forskning. Oppfordringen er hermed gitt.