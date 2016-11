Hong Kong» er det et portrett av et par som lever i et fungerende dysfunksjonelt forhold. Hovedpersonens forventninger til livet og kjærligheten samsvarer ikke med virkeligheten.

Utad er Rebecca en selvstendig, ambisiøs og initiativrik kvinne. Men hun er også avhengig av oppmerksomhet og kontakt fra andre for å unngå å måtte forholde seg til sine egentlige problemer. Det går ut over ektemannen Nils.

