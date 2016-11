Høstens debutanter: Marie Aubert slo gjennom lydmuren

Den ene gode anmeldelsen har etterfulgt den andre denne bokhøsten. Novellesamlingen Kan jeg bli med deg hjem har truffet både publikum og litteraturkritikere. Marie Aubert bor i Oslo og jobber som informasjonsrådgiver i Kagge Forlag. I helger og ferier skriver hun skjønnlitterært.

Overveldet over mottagelsen

– Jeg er utrolig glad og ganske overveldet over mottagelsen. Tre opplag og veldig mange gode anmeldelser overgår det meste jeg hadde sett for meg. Ikke minst er det en veldig fin ny erfaring å få tilbakemeldinger fra lesere. Det er en nesten absurd følelse hver gang jeg skjønner at folk jeg overhodet ikke kjenner leser boken og blir berørt av den.

– Hvordan var kritikkene i forhold til dine forventninger?

– Før boken kom ut, tenkte jeg at det ville bli maks en eller to anmeldelser. Det er vanskelig å bli synlig i bokhøsten, særlig som debutant og novelleforfatter. Men så gikk det bra fra ganske tidlig. Da den første femmeren kom, gikk jeg nesten i taket, og enda mer da det fortsatte å komme gode kritikker. Det har vært fantastisk fint å bli lest med alvor og grundighet av så mange kritikere, sier Aubert.

Hun har skrevet historier nesten like lenge som hun har kunnet lese.

– Kan jeg bli med deg hjem startet jeg med for tre år siden, da jeg begynte å skrive igjen etter et ganske langt opphold, sier Marie Aubert.

En historie om flukt

Nora Szentivanyi (47 år) debuterer med en historie om flukten fra regimet i det gamle Øst-Europa. – Det er så lett å glemme alle traumene, sier hun.

Nora Szentivanyi er født i Budapest, vokste opp i Göteborg og bor på Nesodden med mann og to barn. I årets debutroman tar hun oss med til en liten leilighet i Budapest. Vi skrur tiden tilbake til 1970 da et ungt par pakker livet sitt sammen. De flykter fra hjemlandet Ungarn. Alt de får med seg er det lille spedbarnet og en koffert. Barnets mormor blir alene igjen i leiligheten.

Smerten ved å leve adskilt

Leiligheten er en roman om flukt, om å leve adskilt fra de aller nærmeste, om dem som dro og om den som ble igjen. Fortellerstemmen er det voksne barnebarnet, som med sorg og avstand forteller om mormors liv, men også om Europa etter annen verdenskrig.

En bok om å holde ut

Det er en bok om å holde ut, om lidelse og knapphet på materielle goder. Om å være ensom i en hard verden og om å ha en underdanig utstråling.

Men det er også en roman om veien mot et nytt liv i Göteborg. «Bosted og arbeid. Det er alt man kan ønske seg i livet. Og så frihet.»

Om drivkraften for å skrive, sier Szentivanyi:

– Jeg har alltid skrevet, og vært interessert i litteratur. Da jeg begynte å skrive på boken som nå ligger her, hadde jeg ikke i tankene at jeg skulle gi den ut. Den handler jo om mitt vanskelige forhold til Ungarn.

– Den ambivalensen har vært et hinder for meg og min skriving, men jeg kom til en beslutning om at jeg skulle forsøke å gjøre litteratur ut av det.

– Har du et overordnet budskap du vil formidle?

– Dette er ikke først og fremst en roman som utspiller seg på samfunnsnivå. Men det betyr ikke at den er upolitisk. Det er jo mye av Europas historie som er bakteppet for det jeg skriver. Jeg skriver om hvordan sosialismen i det gamle Øst-Europa har påvirket mitt og andres liv. Etter at Berlin-muren falt i 1989 ble folks traumer så fort glemt.

Den vanskelige skamfølelsen

Hun skriver også om skam knyttet til familiemedlemmer som drikker og den vanskelige skamfølelsen generelt.

– Tabuet fortsetter i familiene. Alkoholisme er sterkt skambelagt – det er den verste skammen. Det handler både om skyldfølelse og sorg hos familiemedlemmene til den som drikker. Det er som om skamfølelsen smitter.

Banaliserende om virkelighetslitteratur

– Hvordan har du opplevd høstens debatt om virkelighetslitteratur?

– Jeg tenker at debatten er reduserende og banaliserende, jeg synes den er unødvendig. Jeg synes debatten har snudd problemet på hodet. Jeg tror forfattere flest tar for mye hensyn til familiemedlemmer og andre. Det begrenser litteraturen. Litteratur handler om å gjøre en erfaring allmenn. Det er en av litteraturens viktigste oppgaver, sier Nora Szentivanyi.

– Jeg opprettet en mappe merket Roman nummer 1

Professor Benedicte Alexandra Lie tematiseres legenes ansvar og hva som kan skje når legen feilbehandler. I hennes skjønnlitterære debut får det katastrofale følger.

Hun er utdannet kjemiker, tok sin doktorgrad ved Det medisinske fakultet og er i dag professor ved Avdeling for medisinsk genetikk, Universitetet i Oslo. Men i tidlige morgenstunder skriver hun skjønnlitteratur og nå debuterer hun med romanen Synstavle.

Tittelen henspiller på hva som faktisk kommer til syne og ikke, alt avhengig av hvor vi retter blikket. Vi følger hovedpersonen Silje som har kommet inn på medisinstudiet for å bli lege som sin tante, men hun møter motstand hos sin far. Han vil at datteren skal bli optiker og overta hans optikerforretning. Så følger vi Silje gjennom valgets kvaler. Hvilket ansvar har vi overfor oss selv, hvor mye skal vi lytte til andre? Det er ikke gitt.

Aftenposten treffer Benedicte Alexandra Lie på Ullevål sykehus, der hun har sitt daglige virke. Om sin vei inn i litteraturen sier hun:

– Det har vært en lang prosess. Jeg har holdt på med skriving på si siden jeg var i begynnelsen av 20-årene. Jeg har skrevet småtekster for skrivebordsskuffen. I 2003 begynte hun på faglitterært forfatterstudium, men så ble det klart at det var den skjønnlitterære veien hun ville gå, og i 2006–07 tok hun forfatterstudiet i Tromsø ved siden av jobben. Mellom barnefødsler har hun jobbet frem sin romandebut.

– Kanskje var det min form for 40-årskrise. Jeg sluttet å skrive småtekster for skrivebordsskuffen og opprettet en mappe merket Roman nummer 1, sier hun.

– Du tematiserer legenes ansvar og hva som kan skje når legen feilbehandler. Det får fatale følger i din roman?

– For de fleste er det menneskelig å gjør feil på jobben, men når legene gjør feil kan det få dramatiske følger. Rent faktisk er det også et stort problem. Rundt 2000 mennesker dør hvert år av feilbehandling.

– Hvordan er døgnet ditt, du har en krevende professorjobb og to små barn?

– Jeg har en veldig strukturert hverdag. Jeg skriver fra 5–7 hver morgen. Det er den beste tiden på døgnet, da er hodet tømt. Det er min tid, da er det stearinlys, laptop, kaffen og meg. Så våkner de andre i familien 7-tiden og da er det full fart resten av dagen, sier Benedicte.

Hun unner seg også noen skrivereiser.

– Da drar jeg til København, det er en by jeg kjenner godt og trives i. Jeg liker atmosfæren, leier en leilighet og skriver, sier Benedicte Alexandra Lie.

