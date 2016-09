Dette sier filmreggisøren om Ruby: – Hun har superstjernekvaliteter

Ruby Dagnall var 14 år da hun dro på audition på biblioteket på Nesodden. Nå er hun aktuell både i SKAM og med hovedrolle i filmen Rosemari.

– Det var noen som delte ut flyere på Alvern ungdomskole og søkte etter jenter 14-16 år. Vi syklet bort til biblioteket, det var litt tilfeldig, men vi var en hel gjeng som dro sammen på audition. Så fikk jeg e-post om at jeg var med til neste runde og fikk høre at jeg passet veldig bra.

– Da jeg skulle møte regissøren, sa mamma: «denne rollen får du.»

Og da regissør Sara Johnsen spurte meg om jeg hadde lyst til å spille i filmen, klarte jeg bare å si: «oj, jøss, ja, ha det bra ...»

Olav Olsen

Olav Olsen

Elsker kunst og bøker

16-åringen fra Nesodden går i første klasse på dramalinjen på Hartvig Nissen skole på Briskeby. Nå debuterer hun i storfilmen om Rosemari som leter etter sin biologiske mor. Ruby har drevet med amatørteater siden hun var 7-8 gammel, og hun elsker å gå i Nathionalteatret, se smale kultfilmer på Cinemteket, er opptatt av fotokunst og leser klassisk litteratur.

Ikke helt som alle andre 16-åringer med andre ord.

– Jeg er veldig opptatt av kunst, særlig billedkunst og filmatisk kunst og jeg skulle gjerne likt å lage film selv, sier Dagnall. Hun har en søster på 18 år og har sitt britiske navn etter moren Rachel Dagnall, som er billedkunstner. Faren Eivind Berntsen er sykepleier.

– Det var veldig rart å være borte fra skolen i tre måneder

Det har vært to år med intense prøver, og i tre måneder hadde hun helt fri fra skolen for å gjøre selve innspillingen. Filmen er spilt inn i Hønefoss, Oso, København og Køln i Tyskland.

– Det var veldig rart å være borte fra skolen i tre måneder og bare være på settet. Jeg var det eneste barnet som var med, det var litt hardt til tider. Når man er 16 år er man midt imellom å være barn og å være voksen. Jeg savnet å snakke med folk på min min egen alder.

Viktig å ha et nært og fortrolig forhold til skuespillerne

Om å jobbe med den kritikerroste regissøren Sara Johnsen, sier hun:

– Hun er utrolig opptatt av å ha et nært og fortrolig forhold til skuespillerne og ikke bare være ikke en fremmed voksen. Jeg jobbet med tunge følelser over så lang tid.. Vi dro på svømming og boksetrening sammen for å bli kjent. Det kom godt med for det var en psykisk belastning å være på settet.

Olav Olsen

København, Hønefoss, Oslo, Køln

– Snart er du rikskjendis, hvordan forbereder du deg til det ?

– Jeg håper veldig at jeg får tid til fortsatt å gjøre ting som gjør meg glad. Gå turer på brygga på Nesodden med hunden min og tenke at her er det så fint. Også liker jeg å lese bøker, jeg leser masse. jeg har lest alt av Per Petterson og nå leser jeg Innsirkling av Carl Frode Tiller.

Og karakteren Rosemari som hun spiller, sier hun:

– Hun er veldig forskjellig fra meg, hun har mange problemer. Hun føler seg ikke som en komplett person, hun føler at hun ikke kan forstå seg selv før hun har funnet sine biologiske røtter. Hun har en stor trang til å finne ut hvor hun kommer fra, sier Ruby.

Jakten på Rosemaris biologiske mor

Et hovedspor i handlingen er scenen hvor Rosemari blir født på et toalett, blir forlatt av moren og så kommer på barnehjem.

– Når du er 16 år har du rett til å se papirene hvor det står hvem som er foreldrenen dine, men på Rosemaris papirer står det ingen ting.

Så da begynner jakten på Rosemaris biologiske mor. Hun drar til København for å lete.

– Biologi er ikke alt, sier mange, og det er en replikk i filmen. Hva tenker du ?

– For veldig mange tror jeg det er veldig viktig å vite hvor man har sitt opphav. For eksempel hvis man er psykisk syk, så har man behov for å skjønne hvorfor. Men å lete etter sin biologiske mor kan være en tung prosess.

Mye aggresjon og tristhet i filmen

Rosemari er en film med mye aggresjon, sier den unge skuespilleren.

– Sara (Johnsen) er veldig opptatt av ekte følelse og indre liv. Jeg måtte gå ned i mitt dypeste, tristeste. Jeg ble trist når jeg egentlig ikke var trist. Og jeg måtte barbere av meg alt håret, det var veldig vanskelig alt det med håret.

– Jeg er egentlig en lettere karakter, og jeg vil ikke ha så mye tristhet over meg. Det var krevende å kjenne på alle de følelsene også etter at jeg var ferdig med filmingen. Fortsatt er det en del scener og noen replikker som sitter igjen i kroppen. Hele karakteren er terpet og terpet så den sitter skikkelig i meg.

Olav Olsen

– Hva gjør all oppmerksomheten med deg ?

– Det er kult. Hver morgen våkner jeg med en slags kribling i magen. Det skjer så mye spennende, jeg kan ikke timeplanen på skolen ennå, jeg får nye venner og det skjer så mye.

– Nesten alle vennene mine har begynt på Oslo by steinerskole, og jeg kjenner ingen på Hartvig Nissen. Det er litt ubehagelig, men det går bra.

Og nå kommer snartfilmanmeldelsene:

– Jeg har jo aldri vært med på dette før, så jeg synes det er skikkelig skummelt. Jeg får litt noja av hele opplegget, men mamma sier: «bare vær deg selv Ruby, hold deg til bakken, det er bare en film det er snakk om ...»

– Akkurat nå får jeg en usunn mengde med oppmerksomhet, men så går jeg på cafejobben min på Hellviktangen og får 100 kroner timen og er tilbake i det vanlige livet.

SKAM-innspilling i dag

Snart er Ruby SKAM-kjendis og tirsdag begynner innspillingen av en ny sesong med suksess-serien.

– Der spiller jeg en helt annerledes rolle. Jeg spiller en ganske overlegen rebell, som er lei av livet, røyker mye hasj og sånn.

Hun var ikke på audition, men ble oppringt direkte av NRK som hadde sett traileren til filmen Rosemari.

– Jeg er blitt oppringt. Det er kult å få en rolle uten audition, sier hun.

– Det virker litt fjernt alt som skjer nå

Nylig var hun på fotoshoot med Dagens Næringslivs livsstilsmagasin D2. Journalister ringer i ett sett.

– Det virker litt fjernt alt som skjer nå.

SKAM liker hun veldig godt:

– De har truffet veldig godt på tematikken. Jeg tror ikke det er noen som har sett ungdomskulturen så godt. Men jeg er jo veldig glad i det estestiske ved film, selve fotokunsten ved det å lage film. På den måten er jo ikke SKAM et stort verk, men det er jo heller ikke det SKAM prøver på, sier Ruby Dagnall.