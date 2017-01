Kunnskapsministeren leder programkomiteen, som snart legger siste hånd på Høyres stortingsprogram for perioden 2017–2021.

Der forslår komiteen at det nedsettes et utvalg som begynner arbeidet med å etablere en såkalt kulturkanon, en liste over de meste sentrale norske kunst- og kulturuttrykk.

– Det vil sikkert både engasjere og provosere, og det vil forhåpentligvis munne ut i en felles offentlig samtale om hva som er de viktigste bærebjelkene i norsk kunst og kulturtradisjon. Hvilke verk som blir med på listen, bør komme som resultat av en bred debatt. Den norske kulturarven må vitaliseres og aktualiseres for hver generasjon, sier Røe Isaksen.

Røe Isaksen sier han tror det er støtte for forslaget i partiet, som skal behandles på neste landsmøte i Høyre.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) beskriver innspillet som veldig interessant, i en e-post til Aftenposten.

Ønsker diskusjon og refleksjon

Det er foreløpig ikke gjort noen beregninger på hva det vil koste. Prisen vil avgjøres av hvordan arbeidet legges opp og hva man velger å gjøre med kanonen når det er ferdig utarbeidet.

Røe Isaksen mener prosessen og diskusjonen er det mest sentrale når norsk kulturarv skal defineres.

– I en fragmentert tid er det viktig med kunnskap om den norske kulturarven: hvem er vi, hvor kommer vi fra og hvor skal vi? Vi trenger mer innsikt i våre felles røtter, og vi trenger et offentlig rom for refleksjon rundt disse spørsmålene, sier Røe Isaksen.

– En rekke verk som vi i dag regner som ikoniske nasjonalskatter, ble i sin tid ansett som svært opprørske, sier fortsetter Røe Isaksen, og nevner Et dukkehjem av Henrik Ibsen og flere malerier av Edvard Munch.

Hvilke norske kunstverk mener du er de viktigste? Si din mening nederst i saken.

En forutsetning for inkludering

– Frykter du at søkelyset på den typisk norske kulturarven kan virke ekskluderende?

– Nei, det er jeg ikke redd for. Det er ikke ekskluderende å snakke om norsk kultur. Snarere er det en forutsetning for inkludering. Det er viktig å se på hva som er felles for hele det norske samfunnet, sier Røe Isaksen.

Videre mener han det er viktig å ta inn over seg at store norske kunstnere dro ut i Europa og hentet inspirasjon fra andre land, blant dem Henrik Ibsen, Edvard Munch og Peder Balke.

– Det gjør dem ikke mindre norske. De skapte jo ikke sine verk i et vakuum, sier Røe Isaksen.

Tidemann og Gude, Melgaard og Knausgård

Lille julaften publiserte Høyres kulturminister Linda Hofstad Helleland en julehilsen på Facebook som vekket reaksjoner. Helleland skrev blant annet om norske verdier norsk kultur. Hun nevnte ting som Kvikk Lunsj, brunost, Marit Bjørgen, Ole Einar Bjørndalen, dugnad, grøt og den kristne tro.

Dan P. Neegaard

Kulturkanonen som Røe Isaksen nå foreslår, har en litt annen profil.

– Har du selv noen favoritter som bør med på listen?

– Det er vel noen åpenbare verk som Brudeferden i Hardanger av Tidemann og Gude, og noen tekster av Henrik Wergeland som nok finner sin plass der, men det er altså den offentlige debatten om dette som er viktig. Jeg kunne like godt nevnt Solstad, Knausgård og Melgaard.

Vil ikke legge politiske føringer

Røe Isaksen tror en forutsetning for at prosjektet lykkes, er at det ikke legges for sterke politiske føringer på hva som skal inn i kanonen.

– Men kanskje er det naturlig å avgrense det til en viss tidsepoke, slik at man har en historisk distanse til verkene som velges. Disse detaljene har vi ikke gått inn i ennå, sier han.

Røe Isaksen har ikke tatt endelig standpunkt til hvordan rangeringen skal foregå, men sier det er naturlig at det nedsettes et utvalg under Kulturdepartementet som ser nærmere på hvordan arbeidet skal organiseres.

Danskenes kulturkanon skapte hissig debatt

Høyres idé er hentet fra Danmark. Danskene fikk sin kulturkanon i 2005 og 2006, en liste bestående av over 100 essensielle danske kunstverk.

Kulturkanonen ble lansert av daværende kulturminister Brian Mikkelsen fra Det Konservative Folkeparti. Syv utvalg ble satt ned, bestående av i alt 35 medlemmer. Verkene ble valgt innenfor kategoriene arkitektur, design, billedkunst, teater, litteratur, film og musikk.

Utvelgelsesprosessen og det endelige innholdet fikk kritikk fra flere hold, og en rekke alternative kanoner er blitt foreslått. På De Konservatives landsmøte ble kulturminister Mikkelsen kritisert for å ha blandet sin egen politiske kultur- og verdikamp sammen med kulturkanonen.

Sist sommer lanserte daværende kulturminister Bertel Haarder fra Venstre en ny kulturkanon, den såkalte Danmarkskanonen. Denne gangen var formålet var å skape dialog om danske vaner, tradisjoner og tankesett.

I midten av desember i fjor offentliggjorde Bertel Haarder ti typiske danske verdier for fremtidens samfunn, deriblant den kristne kulturarv, det danske språk, frihet og hygge.