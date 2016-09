Erik Fosnes Hansen:

Et hummerliv

Roman

Cappelen Damm

Erik Fosnes Hansen er ikke helt som andre norske forfattere. Ikke skriver han typisk samtidslitteratur, og ikke er prosaen hans særlig samtidig heller. De fire romanene han inntil nå har utgitt, er bredt anlagte historiske fortellinger med til dels mytisk tilsnitt, skrevet med mye høytidsstemning og patos.

Disse er det ment svært mye forskjellig om. Beretninger om beskyttelse (1998) ble av Dagbladets kritiker, danske Jens Andersen, utropt til en «genistreg af en roman», på høyde med Hamsun og Blixen, mens Erik Bjerck Hagen i Vinduet hevdet at boken mangler «autoritet og stil», og at teksten fremstår mer som «umodent tankespinn enn kompetent kunstprosa med noe vesentlig på hjertet».

Langsom utgivelsestakt

Vel, dette er nesten tyve år siden. Man kunne tenke seg at mye er skjedd etter den tid, men i motsetning til mange av sine kollegaer renner ikke Fosnes Hansen akkurat ned dørene hos folk. I løpet av disse årene har han bare utgitt én roman, den kinoaktuelle Løvekvinnen, som det også ble ment mye forskjellig om, før han nå, ti år etter det igjen, er ute med Et hummerliv.

Årets bok kan ikke anklages for å lide av en mangel på uinnfridde ambisjoner, slik enkelte innvendte mot storsuksessene Salme ved reisens slutt (1990) og Beretninger om beskyttelse. Romanen om tenåringsgutten Sedd, som bor på et overdimensjonert norsk høyfjellshotell sammen med besteforeldrene sine og kokken Jim, er med sin enhetlige historie og nokså enkle struktur langt mindre ambisiøst anlagt enn de foregående utgivelsene. Nytt er det også at Fosnes Hansen velger seg en relativt nær fortid, nærmere bestemt året 1982, som litterært nedslagsfelt.

Fasade

Et hummerliv er ikke en tittel som kaller på indre jubel, selv om den er velvalgt nok som metafor. Personene i denne romanen gjemmer seg nemlig, på hummermaner, bak et uinntagelig panser av velpleid, ulastelig fasade, de snakker ikke sammen om annet enn uvesentligheter og bedrar både seg selv og hverandre.

For alt er ikke som det skal på Fåvnesheim Høyfjellshotell. På 1980-tallet vil folk heller vil reise til det «infernalske Syden», som bestefaren kaller det, enn til den norske fjellheimen, og det til tross for innendørs svømmebasseng, minigolfbane og jeg vet ikke hva. I bakgrunnen lurer en dyster familiehemmelighet – hva skjedde egentlig med foreldrene til Sedd? Om sin «proveniens», som han selv høytidelig kaller det, vet ikke den unge, eksotisk utseende hotellarvingen stort mer enn at faren var en indisk lege, og at moren, som han så vidt husker «som et reverødt skjær i luften», er «tatt av Tiden».

Lek med klisjeer?

Som man skjønner, gjør ikke Et hummerliv krav på å være dyp og grensesprengende litteratur. Og med litt velvilje kan man muligens se Fosnes Hansens bruk av populærkulturelle motiver som en lek med klisjeer. Det er i hvert fall påfallende at han det ene øyeblikket lar hovedpersonen arrestere leseren som forventer å se det enorme, tomme hotellet brukt som en uhyggelig kulisse for handlingen i boken («Av å lese spøkelsesfortellinger eller se skrekkfilmer har jeg forstått at øde korridorer og ubrukte værelser virker veldig spennende for vanlige mennesker som ikke er i bransjen [...]. Men slik er det ikke for oss, det er ikke spennende i det hele tatt […]»), for i det neste å sette Sedd på sporet av et mystisk, avstengt rom og deretter på leting etter en bortkommen nøkkel.

Like velvillig er det vanskelig å være med hensyn til tidsbildet romanen tegner. Riktignok plotter forfatteren inn typiske poeng som Falklandskrigen, bombeangrep i Østbanehallen og polstreik, men slike elementer virker mer som utvendig koloritt enn som uttrykk for et nyansert og presist portrett av tidlig 1980-tall.

Særlig flerdimensjonale er heller ikke personene i denne romanen, der fasade altså betyr alt. Om man aldri så mye aner tragedien som ligger bak, blir for eksempel Sedds østerrikske bestemor, med sine bakeraptuser og forkjærlighet for hjemlandets konditorkunst, europeiske kongehus og Wenche Myhre, aldri noe mer enn en ganske hul og påfunnsaktig skikkelse.

Trettende

Fosnes Hansens anlegg for pompøsitet får nødvendigvis mindre spillerom i en tekst der jeg-fortelleren er en tenåring. Likevel er denne fortellerstemmen kanskje tekstens største svakhet. For selv om veslevoksne Sedd iblant tilfører romanen øyeblikk av komikk, blir kombinasjonen av snusfornuftige, men umodne refleksjoner og frasemakeri («sånn er det med den saken», «gode råd er dyre», «som skrevet står») i lengden langt mer trettende enn sjarmerende.

På sitt verste kan det lyde slik: «Det gjelder å ikke snakke om det. Det forstår jeg nå. Det gjelder å ikke snakke om det, for da gjelds det ikke. Det som ikke gjelds, gjelder ikke. Så lenge man ikke snakker om gjeld, gjelds ikke den heller, ikke om så lensmannen står på tunet for tredje gang og gjør sine krav gjeldende, gjelds den […]». Og så videre. Dette er ikke ordkunst, men maner.

Uheldig

Tidlig i romanen får vi høre historien om hvordan en av hummerne i hotellets akvarium mister den ene kloen og får navnet Erling Skakke. Den kan uheldigvis leses som et nokså treffende bilde på en bok som helhetlig sett fremstår som altfor tam.

