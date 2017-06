Hva er metafysisk krim og hva kan den tilføre oss?

Litteraturviterne har en ganske annen forståelse av begrepet metafysisk krim enn det jeg opererer med i omtalen av A. J Kazinski. For dem er metafysisk krim lik postmoderne fortellinger som nærmest saboterer ethvert forsøk på å etablere en fullgyldig sannhet om en hvilken som helst mordgåte.

Kort sagt: Alt flyter, vår flimrende og fragmenterte tilværelse lar seg ikke innfange i skrift Etterforskeren så vel som leseren virrer rundt i en identitetsoppløsende labyrint.

Den opprinnelige betydningen av metafysikk er derimot utforskningen av det som ligger bakenfor og bortenfor den sansbare virkeligheten. Da er vi over i det religiøse feltet, i hele livssynspaletten, men vi er også over i den enorme og kanskje mangelfullt kartlagte spennvidden i den menneskelige psyke. Og historisk sett er det her den utvidede krimsjangeren har høstet noen av sine største triumfer.

Edgar Allan Poe: «Tales of Mystery and Imagination»

Dette utvalget inneholder det som tradisjonelt regnes som den aller første detektivfortellingen, den analytiske og rasjonelt betonte The Murders in The Rue Morgue (1841).

Samlingen inneholder også en rekke kontrasterende skrekkhistorier som eksellerer i anormale sinnstilstander og feberhete hallusinasjoner og gjør det mentale landskapet til både forbrytelsens arnested og sluttpunkt.

Henry James: «The Turn of the Screw»

Spøkelsesfortellingen, skildringen av hvordan det dennesidige blir hjemsøkt av ånder/krefter/vesener fra det hinsidige, er metafysikkens gotiske inngangsportal, og Henry James har en utsøkt mesterlig behandling av denne materien.

Beretningen om de to foreldreløse barna Miles og Floras basketak med den rene og skjære ondskap, ikke forstått som en sosial konstruksjon, men som et tidløst virkestoff i verden, er nervesitrende nifs til tross for, eller kanskje nettopp på grunn av, den tilbakeholdte, subtile fremstillingsformen.

Michelle Paver: «Mørketid»

Nymotens metafysikk i krimdrakt er det langt mellom. Satt på spissen er samtidskrimmen like sekulær og «matter of fact» i snittet som medlemsvedtektene til Human-Etisk Forbund, men litt bevegelse er det da under den altfor homogene overflaten.

Michelle Paver demonstrerer på forbilledlig vis hvor dybdepsykologiske grøss kan være når hun lar en britisk førkrigs-ekspedisjon overvintre i det arktiske isødet i en slags nordområdenes svar på «De dødes tjern».