Hva har «The Leftovers», «Fargo» og «Better Call Saul» til felles? De er TV-suksesser uten seere.

– Vi hadde aldri noen forhåpninger om å bli neste Game of Thrones, sier Damon Lindelof, mannen bak HBO-dramaet The Leftovers.

I stedet var målsettingen å lage tankevekkende TV om livets store filosofiske spørsmål. Slike friheter kan serieskapere ta seg nå. For på mange TV-plattformer er kvalitetsstempel fra kritikere og entusiasme blant fans på sosiale medier langt viktigere enn høye seertall.

Better Call Saul. Fargo. Mr. Robot. Er du over gjennomsnittlig interessert i hva som rører seg på seriefronten har du garantert hørt om disse dramaene.

Kritikerros viktigere enn seertall

Du har sannsynligvis også blitt fortalt, enten ansikt til ansikt eller via sosiale medier, at dette er TV «du bare må få med deg». Det er lett å få inntrykk av at disse seriene er kjempepopulære, men slik er det imidlertid ikke.

Ingen av disse tre eksemplene på moderne TV-dramaer kan skryte på seg spesielt høye seertall. De er likevel ansett for å være vellykkede satsinger på sine respektive kanaler, som er henholdsvis AMC, FX og USA.

For under TV-mediets nye gullalder er seertall blitt mindre viktig, selv på reklamefinansierte kanaler. I stedet jakter man på kritikerros, Emmy-priser og dedikerte fans som skaper hype på sosiale medier.

Slikt gjør kanalenes egenproduserte dramaer enklere å selge videre, på det internasjonale markedet eller til strømmetjenester som Amazon og Netflix. Mange annonsører liker også denne typen serier fordi de tiltrekker seg oppmerksomhet fra såkalte influencers, mennesker som er toneangivende på sosiale medier.

Må holde seriene varme

De appellerer i tillegg gjerne til folk fra de øvre samfunnslag, som har stor kjøpekraft. Ifølge Hollywood Reporter hadde for eksempel halvparten av husholdningene som fulgte med på Mad Men en samlet årsinntekt på over 800.000 kroner.

I vår on-demand-tidsalder kan publikum også som kjent se yndlingsseriene sine når som helst, noe som sørger for en evig strøm av annonsekroner, lenge etter at siste episode er sendt. Å bevare interessen blant TV-seere, også etter sesongen er over, er derfor helt avgjørende for reklamekanaler.

– Det er blitt jobben vår å holde seriene i mediebildet året rundt, forklarer administrerende direktør hos AMC og Sundance TV, Charlie Collier, overfor Vulture.

Suksesser som ingen ser på

På betalingsplattformer som HBO, Netflix og Amazon bryr man seg omtrent ikke om seertall i det hele tatt. Der måles suksess i omtale og hype. Det handler om å lage innhold som skaper massiv interesse og et ønske blant folk om å få med seg seriene «som alle snakker om».

Slik beholder man abonnentene sine og skaffer seg nye. Dette har åpnet for produksjon av TV-dramaer uten bred appell, men som i stedet lages spesielt for å treffe kritikere og et publikum som er ivrige på sosiale medier.

HBO-satsingen The Leftovers, som Aftenpostens anmelder torsdag ga karakteren 6, er et godt eksempel på denne trenden.

– Vi hadde aldri noen forhåpninger om å bli like store som Game of Thrones, og det var heller ikke poenget. Dagens TV-marked har gjort det mulig å lage nisjeserier hvis målsetting er å utfordre publikum intellektuelt. Takket være dedikerte fans har slike dramaer livets rett ved siden av seersuksesser som The Walking Dead, sier serieskaper Damon Lindelof.

Aftenposten møter ham og kollegene i Los Angeles. Lindelof innrømmer gjerne at The Leftovers har gått litt under raderen til den gjengse HBO-entusiast, til tross for at dramaet har opparbeidet seg kultstatus blant fansen og blitt en enorm kritikerfavoritt.

– Vi er fullstendig klar over at serien vår er smal, men det har sine fordeler. Som manusforfatter betyr det blant annet at du også står fritt til å ta større sjanser, siden du ikke trenger å bekymre deg over å måtte appellere til massene, sier Lindelof.

Apokalypse nå

The Leftovers tar utgangspunkt i et scenario der 2 prosent av verdens befolkning plutselig forsvinner i løse luften. De som blir igjen, forsøker å hanskes med ettervirkningene av dette enorme tapet, samtidig som de strever med å forstå eller finne mening i tragedien.

Tro, tvil, håp og sorg er temaer som blir belyst i dramaet.

– Dette er en serie som handler om hva det vil si å være menneske, og alle de eksistensielle krisene det innebærer. Hvorfor er vi her? Hva skjer etter vi dør? Og hvordan skal vi finne mening i alt kaoset? Dette er spørsmål som stilles i serien, uten at vi byr på noen enkle svar. Så er også kunstens fremste oppgave å sørge for at vi diskuterer sånne ting, sier Carrie Coon, som spiller Nora Durst i serien.

The Leftovers føyer seg pent inn i rekken av en ny bølge med dystopiske dramaer som The Walking Dead, The 100 og nye The Handmaid’s Tale. Serien skiller seg imidlertid ut likevel.

– De fleste dramaer med et apokalyptisk bakteppe handler om kampen for å overleve, og ikke om store filosofiske spørsmål. Jeg ville at «vår» apokalypse skulle være mer realistisk, og at verden ikke brøt sammen etterpå. All skaden som ble påført finner man på innsiden av menneskene dette handler om, forklarer Tom Perrotta, som har skrevet boken dramaet er basert på.

Tidsånden som har gitt oss Trump

Han tror dystopi-trenden er en reaksjon på en kollektiv følelse av fortvilelse og usikkerhet som han mener har gjennomsyret samfunnet vårt de senere årene.

– Jeg tror vi har truffet den samme tidsånden som har gitt oss Donald Trump som president, sier Perrotta.

The Leftovers er nå inne i sin tredje og siste sesong, og serieskaper Linelof vet at det er store forventninger til den siste episoden.

– Å avslutte noe er veldig vanskelig. Du kan tenke deg at hvis du skal ha en siste samtale med noen som ligger på dødsleiet, så er det store sjanser for at det blir en skuffende affære, og bare en liten mulighet for at det blir fantastisk, sier han.

Hovedrolleinnehaver Justin Theroux er mer optimistisk, og lover at slutten er like kompromissløs som resten av serien.

– Som fansen vår allerede vet, så har vi ikke tenkt til å forklare hvor det ble av alle menneskene som forsvant, men jeg tror slutten vil være veldig tilfredsstillende for seerne likevel. Den er i tråd med resten av serien vår. Vi avslutter helt på våre egne premisser, lover han.

De siste åtte episodene av The Leftovers vises for tiden på HBO Nordic.