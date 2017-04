Lucia. Etter mørke, lys

Galleri QB/Blomquist

24. Mars–30. April

Hvordan skal jeg få deg til å se noe jeg jeg har sett? Er det ikke bare å ta frem telefonen, knipse og dele, da? Nja, det er kanskje ikke så enkelt, for mengden bilder rundt oss er så enorm at det jeg vil vise står i fare for å drukne i det visuelle bråket.

Vi ser så mange bilder, hele tiden, at fornemmelsen for detaljer, for det unike, for det vi ikke har sett før, blir nummen.

Lovende fotokunst

Fotokunstnerne på Lucia, de fleste godt under 40, fokuserer på alt annet enn det spektakulære eller konvensjonelt severdige eller vakre. Det er det gåtefulle, det som er i ferd med å bli borte eller som vi ikke har oversikt over, vi får se.

Lucia gir et unikt bilde av norsk fotokunst akkurat nå. Inntrykket er oppløftende, for dette er fotokunstnere som ønsker å grave frem friske måter å se på fra den visuelle apatien.

Midt i skogen

I Andrew Amorims serie The Shape of a Forest Changes Faster than the Human Heart ser vi skogen som uorganisert vekst. Naturen betraktes ikke fra utsiden, som en idyll, men noe uregjerlig vi er midt i. Kvist og kvast filtres i hverandre, og vi mangler fullstendig oversikten. Derfor må vi se, vi må finkjemme hva som er fremfor oss, for å kunne orientere oss i villniset.

Blomquist/QB Gallery

Vet vi ikke hva vi ser eller hvor vi er, må vi selv finne opp kartet.

Minner om stein

Monika Flakks fotoserie Memories of a rock avbilder det tittelen antyder, altså steiner. Dette høres kanskje kjedelig ut, men insisteringen på at fotografier av stein er et minne understreker at bilder ikke bare er bilder av samtidige ting, mennesker og hendelser, men også bilder av fortiden, av noe som har skjedd, av noe du en gang har sett.

Blomquist/QB Gallery

Jeg liker måten Flakk retter søkelyset mot blindfelter i vår fortid. Tenk på alle steinene du har sett, men ikke husker. Steinene blir peilepunkter for et langt større landskap av detaljer som er gått tapt. Gjennom steinene åpner det seg et rom rundt alt som har skjedd oss som er større, bredere, enn det vanligvis er.

Dobbelteksponering

Christian Tunge viser hvordan enkle former speiler hverandre. I Roots kroker noen røtter seg langs bakken, og i neste bilde speiles røttene i et nettverk av avtrykk fra sildrende vann. Formene danner en enkel modell for hvordan korresponderende mønstre, visuelle rytmer, kan justere hvordan vi kan betrakte selv de enkleste ting fra en litt annen vinkel.

Vi lever i en verden av høydepunkter, action, kjente ansikter, dramatiske hendelser, som krever at vi tenker utenfor boksen for å se noe nytt.

Stillheten etterpå

For hva er verdt å se og hvorfor? Spørsmålet er essensielt fordi svaret forteller oss hvordan vi orienterer oss også utenfor kunsten.

Det som skjer etter klimaks, i utkanten av begivenhetene, er vel så interessant skal vi tro Eva Rosa Hollup. I Seminarrom ser vi en ensom kar med ryggen til i en forelesningssal etter alle andre har gått. I Stillheten etterpå finnes bare et tomt bord og tomme stoler, noen av dem veltede. Hva har skjedd, hva er blitt sagt?

Bildene dokumenterer ikke viktige begivenheter, men de ambivalente etterdønningene av dem. Slik blir rekvisitter og kulisser synlige. Slik skapes et rom for å tenke over hvordan viktige begivenheter settes i scene.

Hemmelighetens verdi

Det er mange hemmeligheter i denne utstillingen. Forheng dratt for, ansikter snudd bort. Tildekkelser, tilsløringer. Gardinene i Stefanie Schbeyrs Dark Curtain og Gold Curtain viser først og fremst at noe er skjult, uten at vi vet hva. Geir Moseids Veiled og Dag Nordbrendens Refreshing the Blues viser også frem tildekningen og lokker frem undringen i oss.

Hvorfor alt dette hemmelighetskremmeriet i norsk samtidsfoto? Fordi kunstnerne forstår at for å kunne se noe, virkelig studere det, må noe også skjules. Du må dekke til, fokusere på det som ikke forklarer seg selv, men som betrakteren må ta ansvar for å få øye på.

Lærer nysgjerrighet

I et Tom Sandberg-foto ser vi et hus i hvit-grålig tåke, men vi må anstrenge oss for å se det. Det tar tid. Det slår meg at huset, paradoksalt nok, blir mer synlig siden det er i ferd med å forsvinne, fordi vi må ha tålmodighet for å se det.

Blomquist/QB Gallery

Anstrengelsen binder oss til bildet, for når vi først ser tydelig er det like mye vår egen oppmerksomhet som bildet selv, som gjør at et hus trer frem fra tåken.

Mellomrommets betydning

Foran Sandbergs tåke vil det kanskje også komme andre bilder som ikke fotografen tenkte på. Da jeg tok et skritt til høyre dukket Eline Mugaas Touching the setting sun – som befinner seg på den andre siden av rommet – opp som et gjenskinn i glasset foran huset.

Slike korrespondanser resonnerer med utstillingens oppvurdering av det som vanligvis oppfattes som uinteressant eller verdiløst.

Barnets hørsel

I Ear, mitt favorittbilde på utstillingen, viser Linn Pedersens et barns øre. Ansiktet er utelatt, og bak hodet ser vi farens nakne bryst. Relasjonen mellom far og barn blir, gjennom bildet, filtret gjennom øret. Å leve seg inn i barne-ørets perspektiv krever en langsomhet av oss, en tålmodighet.

Blomquist/QB Gallery

Skal vi se skikkelig må vi forestille oss det barnet hører.

Gjenskinn

Foran Sandberg slår det meg at norsk samtidsfoto er like mye opptatt av hvordan vi kan lære oss å bli nysgjerrige på verden rundt oss som å faktisk vise den frem.

Når Kaja Leijon viser oss et unnselig hushjørne i Suburbia og Marie Svindt en dyne sammenknadd etter søvn i Pulp er det ikke fordi dynen eller hushjørnet i seg selv er så interessante, men fordi vi kan oppdage hva som er verdt å se gjennom å studere slike bilder.

De er en ramme for å tenke over hva som er interessant og ikke – og hvorfor.

Innsiden og utsiden

Det er viktig å lete frem en erfaring av at alt ikke lar seg forstå eller vises frem uten videre. Hvorfor det? Fordi det skjulte kan aktivere en nysgjerrighet i oss, et ønske om å tenke frem det som drukner i strømmen av bilder.

Det vi mister kontakten med er ikke bare bilder eller våre omgivelser, heller, men – i verste fall – oss selv.