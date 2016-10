«Hvem skal vise omsorg for levende modeller i litteraturen? –Forfatterne. Og hvis ikke de gjør det, blir det ingen omsorg.»

Da arrangerte Aftenposten debatt om virkelighetslitteratur. I panelet satt forfatter Kenneth Moe sammen med kulturredaktør Ane Farsethås i Morgenbladet, Vinduet-redaktør Preben Jordal og hovedanmelder Ingunn Økland i Aftenposten.

Ordstyrer Joacim Lund fra Aftenposten lurte blant annet på hvem som skal vise omsorg for levende modeller i litteraturen.

– Forfatterne. Og hvis ikke de gjør det, blir det ingen omsorg, sa Jordal.

Resten av panelet ble stille, før Økland tok ordet og sa hun syntes det var interessant at Christian Kjelstrup valgte å trekke seg fra debattpanelet.

– Jeg har troen på at redaktører kan få en mye større bevissthet rundt det å diskutere etikk, og at offentligheten og litteraturkritikken kan spille en rolle, sa Økland.

Jordal var mer i tvil om hva som kan komme ut av forlagsredaktørene.

– De kan ikke spørre ut forfatterne på hvert enkelt punkt i en bok, sa han.

Kan ikke diskutere etikk

Moe tok ordet på vegne av forfatterne. Han har skrevet to selvbiografiske romaner.

– Jeg kan velge å si ingenting om etiske releksjoner, og dermed fremstå som feig, eller jeg kan snakke løst om hva jeg har gjort. Da risikerer jeg å utlevere levende personen mer enn jeg gjør i selve boken. Det blir en catch 22-situasjon. Det er umulig for meg, sa Moe.

Han la til at har skrevet én scene som han angrer på.

– Men jeg kan ikke si hvilken scene, for da hinter jeg om sannheter som ligger bak, men jeg kan garantere at det har vært mye etisk refleksjon rundt dette, sa Moe.

– Vi må ikke vite hva som er sant

Bakgrunnen for mandagens debatt var diskusjonen som har pågått siden Økland i en kommentar skrev at litteraturen er på villspor.

Mandag fikk Aftenposten og Økland kritikk for blant annet å ha skrevet om hvordan Vigdis Hjorth bruker detaljer fra sin fars begravelse i romanen Arv og miljø.

Økland minnet om at det de siste årene er blitt vanligere at forfattere sier i intervjuer at de skriver om ting de selv har opplevd.

– Vil man ikke leses på den måten, må man la være å si akkurat det, sa Økland.

– Jeg tror lesere tenker at forfattere som Hjorth og Gulliksen trekker veksler på eget liv, men det er ikke sånn at vi alle må vite hva som er absolutt sant og usant i bøkene. For meg er det fullt mulig å lese Hjorth uten å vite om hun bruker private brev i romanen, sa Farsethås.

Vil ikke ha romaner til retten

Ingen i panelet ga uttrykk for at de ønsket lover og regler som regulerer skjønnlitteraturen, eller at romaner skal bli mat for rettsvesenet.

– Vi undervurderer forlagene hvis vi tror de ikke tenker mye på etikk. Det koker nok ned til den enkelte forfatters samvittighet og hvor langt man er villig til å gå, sa Jordal.

– Heller ikke jurister har uttrykt noe ønske om lover og regler, så det er ikke det vi snakker om. Jeg tror likevel det har noe for seg å reflektrere over etiske dilemmaer åpent, fritt og kritisk, sa Økland.