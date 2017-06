Hvilke kunstutstillinger bør du se i sommer?

1. Lars Lerin

Haugar Vestfold Kunstmuseum, Tønsberg

Billedkunstneren Lars Lerin er en av Karl Ove Knausgårds svenske kunstnerfavoritter, og Knausgård valgte Lerin-bilder som illustrasjon til boken «Om vinteren». Nå er Lerin aktuell med separatutstilling i Tønsberg.

I Sverige betegnes han som akvarellmaleriets store mester, og han driver kunsthall i hjembyen Karlstad, der hans verk vises på permanent basis.

Typisk for Lerin er hans balanse mellom det lyse og det mørke. Han er en sensitiv kunstner, og har helt siden barndommen vært en outsider.

– Det er en skjønn melankoli i hans bilder. Det er noe som alle mennesker kan kjenne seg igjen i, vi har alle en del av det i vårt indre, sier museumsdirektør Jan Åke Pettersson.

Lerin er også kjent for sine bilder fra Lofoten, der han bodde i 12 år.

Utstillingen i Tønsberg, er hans første museumsutstilling i Norge, og viser 60 store verk.

Utstillingen står frem til 17. september.

2. Munchs Hus, Åsgårdstrand

Det lille, gule huset i Åsgårdstrand feirer denne sommeren 70 år som museum. Munch hadde en sterk tilknytning til Åsgårdstrand, og han kjøpte huset allerede i 1898.

«Her har jeg ingen fiender» sa han ofte, og i over 30 år malte han fra den lille, hvite sommerbyen i Vestfold, som han omtalte som «min lille idyll».

Huset står der intakt og med mange av gjenstandene fra Munchs tid. Her fikk han inspirasjon til kjente motiver som Pikene på broen, 1901, Stjernenatt, 1893, Sommernatt, 1889, Badende menn, 1904 og Unge kvinner ved stranden, 1906–1907.

Det arrangeres omvisninger i museet og vandringer i Munchs fotspor i Åsgårdstrand.

3. Blom og Widerberg,

Galleri Nicolines Hus, Kragerø

Det lille galleriet i Kragerø trekker fulle hus i sommerukene. Denne sommeren har galleristene sikret seg noen gode trekkplastre.

Kenneth Blom fikk nylig mye oppmerksomhet rundt sin utstilling i Galleri Haaken på Tjuvholmen i Oslo. Alle kunstverkene var solgt før åpningen og prislappen samlet var ca. en million kroner.

8. juli åpner han utstilling med grafikk og malerier i Kragerø. Utstillingen står frem til 20. juli, mens Nico Widerberg overtar 22. juli med malerier og skulptur. Widerbergs utstilling står frem til 5. august.

4. Ekebergparken, Oslo

Ekebergparken i Oslo fornyer seg stadig, og kunst i det offentlige rom er tilgjengelig for oss alle. Siste nytt på skulpturfronten er fra den dansk-norske kunstnerduoen Elmgreen & Dragset.

Tor Stenersen

Verket heter «Dilemma» og viser en seks år gammel gutt stående på kanten av et klassisk stupebrett. Den står på toppen av en høyde, rettet mot Oslofjorden, og det skaper en illusjon om at han skal til å hoppe ut i fjorden. Dette er Elmgreen & Dragsets første offentlige skulptur i Oslo. Som i mange andre arbeider utforsker de barndommens univers. Et annet gjentagende symbolsk element i deres kunstneriske praksis er stupebrettet.

Den ny skulpturen ligger på et utsiktspunkt like bak Ekebergrestauranten.

5. Theodor Kittelsen,

Lauvlia, Buskerud

Det er naturpoesi og magi i Kittelsens billedunivers. Interessen for Kittelsen har fått et stort oppsving etter markeringene i 2014 i forbindelse med 100-årsdagen for kunstnerens bortgang. Han ble bare 56 år gammel, og hans liv var fylt av både livskriser og lykketreff. Fortsatt treffer han et stort publikum med sine tegninger, som utforsker forholdet mellom drøm og virkelighet.

Kittelsen fant mye av sin inspirasjon i norske folkeeventyr og sagn. Veien fra idé til ferdig tegning eller maleri gikk som oftest via skisser, det kunne være enkle streker på et kladdeark eller mer utførlige skisser.

Mange av Kittelsens skisser er tatt vare på og Lauvlia har ervervet ca. 45 originale skisser. Det er helt nye og ukjente tegninger, som nå er donert av Bergesenstiftelsen til Lauvlia.

Utstillingen står frem til slutten av september.

Blaafarveværket, Modum

6. Ancher, Thaulow, Larsson mfl.

Blaafarveværket, Modum

I 40 år har Blaafarverket presentert utstillinger med stor nordisk kunst for et bredt publikum, og i år markeres utstillingsjubileet med en presentasjon av nordiske hager skildret i kunsten fra midten av 1800-tallet til begynnelsen av 1900-tallet.

«Drømmen om en hage» tar for seg menneskets intime naturopplevelser i hagen, som et rom som skaper en trygg ramme omkring livsutfoldelsen. I Norden deler vi de fire årstidene med lyse somre og mørke vintre.

Utstillingen ser på hva som kjennetegner nordiske hagemotiver i billedkunst fra Norge, Danmark, Sverige og Finland. Finnes det klare grenser mellom hage og landskap, og hva forteller maleriene oss om hverdagslivet på denne tiden? Dette er første gang hagemotiver fra Norden vises i en felles utstilling.

Blant kunstnerne er Helene Schjerfbeck, Anna Ancher, Nikolai Astrup, Frits Thaulow og Carl Larsson. Utstillingen står frem til 24. september.

7. Munch og Knausgård,

Munchmuseet, Oslo

Ett av sommerens kunsthøydepunkter er Munchmuseets utstilling, som er kuratert av forfatteren Karl Ove Knausgård og kunsthistoriker Kari J. Brandtzæg.

Mer enn 100 malerier og grafiske verk vises i utstillingen Mot skogen. De fleste verkene er ikke vist tidligere. Utstillingen er lagt opp som en reise fra lyse og harmoniske motiver, gjennom skogens og skaperkraftens kaos – og tilbake til en kontrollerbar virkelighet.

Utstillingen står frem til oktober.