Kalvøya-festivalen regnes som alle norske festivalers stamfar, der den fra en sped begynnelse i 1971 vokste seg stor, viktig og ledende frem til nå avdøde David Bowie entret scenen som siste artist sommeren 1997.

Nå kan Kalvøya komme tilbake i 2018. I alle fall nesten, i første omgang som kulisse for en ny idé fra tre veteraner i dette gamet.

«Festivaliseringen» av norsk kulturliv fortsetter, og det er like spennende som risikofylt. Hvor mange er det plass til? Og er det sikkert at tusenvis av pop- og countryelskere vil ta buss, tog eller båt ut til Sandvika for nok en festival?

Det er det innsalget og navnet på headlinere som avgjør.

De unge vil ikke bli fortalt noe

Sist en ny festival lanserte seg for å bli største aktør, gikk det ille. Kollenfest i 2012 hadde Rihanna på plakaten, men forsvant i tåke og dundrende konkurs. Folket hadde ikke lyst til å dra opp til Holmenkollen, og absolutt ikke ungdommen som på papiret skulle komme.

De unge liker ikke å bli fortalt hva de skal gjøre, så når middelaldrende menn ønsker å lage en «kvalitetsfestival for ungdom», høres det skummelt ut. Ungdommen vil helst finne ut selv at dette er noe for dem.

Tenk bare tilbake på legendariske Quart, som var den evige ildsjel Toffen Gunnufsens barn. Ingen fortalte hipsterne i Oslo på forhånd at de måtte komme ned til Kristiansand. Det var programmet i seg selv sørget for suksessen.

De riktige artistene. Som Kadettfestivalen også må få plass.

Et marked for nisjefestivaler

En «Countryfestival som tar genren på alvor» er til sammenligning mer spiselig, og har potensial til suksess.

Ingen tenker kanskje på Bærum som stedet countryelskere naturlig vil samles, men sjangeren er i vekst, og med camping ute på selve Kalvøya blir nok stemningen rett for Brad Paisley og kompani.

Påtroppende festivalsjef Svein Bjørge er da også en racer til å arrangere nisjefestival, hans Tons Of Rock i Halden er blitt en suksess i metal- og tungrocksegmentet.

Mye penger og risiko

Spørsmålet «hvor mange» er likevel fortsatt åpent. Tilbudet er stort, spesielt i Oslo, og kampen om festivalgjengerne er knallhard. I år gikk Norwegian Wood på en smell, hvem blir det neste gang?

Toffen Gunnufsen har da også vært med på et par konkurser, med Hovefestivalen og nå sist i sommer med gjenfødte Quart25.

For øvrig driver han Skral i Grimstad med hell, og er med på den «festivaliseringen» av norsk kulturliv som går så det griner for tiden. Men som Øyas bookingsjef Claes Olsen sa i en reportasje om festivalmarkedet i Aftenposten tidligere i år:

– Det er så enormt mye penger og risiko involvert, du skal ikke gjøre mye feil før det går ad undas.

Det gjelder definitivt også nykommere.