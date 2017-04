Hvordan luke vekk menneskeverdet

1 2 3 4 5 6 Fyrsten - Machiavellivariasjoner

Det første man legger merke til er varmen. Nationaltheatrets dårlig ventilerte malersal er gjort om til et drivhus der karse, tropiske planter og bønnespirer gror til lyden av rennende vann. I midten av rommet står en glassmodell av Nationaltheatret. Her har scenograf Kyrre Bjørkås skapt et økosystem i miniatyr, der fiskene svømmer og plantene vokser så de nesten sprenger seg ut av teatrets kuppel.

Seks teatergartnere jobber i drivhuset. De er kledt i rutete skjorter, har arbeidsvesker, støvler og safaribukser.

Etter mye teknisk premiereplunder (forestillingen stoppet tre ganger), får teatergartnerne en brevduepost med Machiavellis ”Fyrsten” . Den realpolitiske tonen er satt.

Når partilederne ødelegger

Tore Vagn Lid er en teaterkunstner med en politisk agenda, på godt og vondt. I fjor høst laget han quizteaterforestillingen Fridomens vegar for å kritisere testsamfunnet. Her dro to skolebarn på en høyst virkelig jakt etter hvem som hadde forfattet en PISA-oppgave. I Fyrsten sender teatergartnerne ut Machiavellis råd til en kommende fyrste per brevduepost til partilederne på Stortinget. Rådene er nøye utvalgt: Bjørnar Moxnes og Siv Jensen må for eksempel svare for sjokkdoktrinen, ideen om at folk lettere kan manipuleres etter et sjokk. Partilederne svarer pliktskyldigst, gjennom videobeskjeder og e-poster.

Det er i øyeblikk som dette at forestillingen faller. Partilederne ødelegger paradoksalt nok Tore Vagn Lids politiske brodd. Når Erna Solberg takker for gode råd og ønsker ”tvitvi” til skuespillerne, så signaliserer hun også at dette drivhuset ikke er virkelig. Hun tar det ikke seriøst, og punkterer dermed både scenen, Machiavelli og illusjonen.

Visuelle godbiter

Tore Vagn Lid er best når han ikke konkluderer. Når skuespillerne ikke snakker om miljøvern eller flyktningebarn, men lar oss i publikum dyrke våre egne ideer. I både Fyrsten og i Fridomens Vegar blir det politiske privat. Teatergartnerne begynner å bruke Machiavellis teknikker på hverandre. To kolleger (Hanne Skille Reitan og Ingjerd Egeberg) lager en allianse, samtidig som at de kjemper om samme jobb. Det er ikke bare godt skrevet og spilt, men også mesterlig løst på scenen.

Kollegene gjemmer seg inne i Malersalens drivhus, ikledd bjørnehoder. Eller de klemmer hverandre tett, med ansiktsmaling på, mens replikkene runger over høyttaleren.

Dette er bare èn av mange visuelle og audivisuelle godbiter.

Den urovekkende middelaldermusikken lurer i bakgrunnen, levendegjort av Marita Kjetland Rabbens tangentspill og sang – og Tomas Nilssons slagverk. Teaterrommet åpner- og lukker seg. Utenfor scenedøren er vinduet åpent mot verden, mens inne i drivhuset er vi fanget av planter og naturens idealer.

Tore Vagn Lid overlater til publikum å forstå hvor drivhuset slutter og dramaet begynner.

Drivhus som monster

Machiavelli skrev Fyrsten etter intenst daglig arbeid i hagen, men her er drivhuset noe langt mer enn en kulisse. Plantene er en medspiller, som endrer karakter i løpet av stykket. Først er det en koselig anledning til å dyrke noe nytt. Deretter er det noe skjørt som må voktes ved å stenge alle dører. Så blir det et bilde på den naturlige utvelgelsen.

En advarsel om hvem vi er hvis vi luker vekk menneskeverdet - og bare står igjen som natur.