Hvorfor så ansiktsløse, Facebook?

– Hei! Jobber du i Facebook?

En skulle tro at det var en lett oppgave å finne en Facebook-ansatt når man befinner seg på hovedkvarteret, med flere tusen ansatte. Og en skulle kanskje tro at verdens største aktør på sosiale medier var ivrige på kommunikasjon. Men det er først på en Starbucks-kafé like ved at jeg får en i prat.

Mannen ved siden av meg sier med tydelig stolthet i stemmen at han jobber i aksjeavdelingen til Facebook. Men navnet sitt vil han helst ikke røpe til en norsk journalist.

– Vi er nøye med sånt her, sier han med et smil.

Det siste døgnet har Aftenpostens Facebook-oppgjør gått verden rundt, hvor Facebook kritiseres for å sensurere det historiske bildet fra Vietnamkrigen. Nå har Facebook valgt å snu og vil tillate bildet på sine flater.

Beskjeden kom gjennom en navnløs pressemelding. Hvor er sjefen selv, Mark Zuckerberg? Hvorfor sier de ingenting?

Taushet er gull?

Med fare for å virke medie-intern – taushet synes å være en ganske vanlig strategi blant store selskaper. Om det er Facebook, Apple eller Hennes & Mauritz – tersklene later til å være veldig høye. I alle fall hvis henvendelsen har kritisk fortegn.

– Grunnen er nokså opplagt, sier Jan Kjetil Arnulf, psykolog og professor i institutt for ledelse og Handelshøyskolen BI.

– Å kommunisere i det offentlige rom er et vepsebol. Jo mer du gir, jo mer blir du dratt i. Så det de egentlig gjør, er ikke å kommunisere ikke i det hele tatt. I stedet holder de store, velregisserte reklamestunt hvor de sier ting som er veldig godt gjennomtenkt på forhånd. Ellers holder de kjeft, sier Arnulf.

– Det må vi tåle?

– Man kan kalle det feigt. Og det er det på en måte. Samtidig vet de veldig godt at de ikke lenger er herre over det som skjer, hvis de uttaler seg ubetenksomt, sier Arnulf.

– Det er bare å dra hjem

En ting er Mark Zuckerberg. Men hva med en helt vanlig ansatt i selskapet? Hvor farlig kan det være å veksle noen ord?

Tilbake til Palo Alto gjør vi et forsøk. Men så fort vi setter foten på det enorme anlegget i grålysningen, blir vi kontaktet av en sikkerhetsvakt som lurer på hva han kan hjelpe med. Vi peker på bussene som ruller inn med hundrevis av ansatte fra San Francisco, Santa Cruz, fra Oakland og Silicon Valley.

– Jeg vil gjerne prate med noen av dem.

Jeg blir geleidet inn i en av de mange resepsjonene, hvor det er enda flere sikkerhetsvakter. Etter to-tre runder på telefonen kan sikkerhetsvakt nummer én fortelle meg at her er det bare å dra hjem igjen.

– Det er privat eiendom, og uten en avtale kan du dessverre ikke være her. Ingen kan det. Men du kan ta bilde av tommel-opp-skiltet utenfor, sier han oppmuntrende, og gir meg en cola.

Jeg legger igjen en henvendelse til pressesenteret, som jeg blir lovet svar på. Om to-tre dager, kanskje. På vei ut blir jeg fulgt av en hyggelig dame på sykkel, som passer på at jeg ikke tar noen bilder. Men en selfie med meg ved liker-tommelen, det ville hun gjerne være med på.

Aksjeeierne følger med

Er større selskaper mer fåmælte og hemmelighetsfulle enn små? Eller er vi bare dønn naive?

Arnulf minner om at Facebook ikke bare forholder seg til brukerne sine.

– Jo større selskap, jo mer «impact» får medieomtalen. Og jo flere analyserer medieomtalen etterpå. Det er forskjell på hvem som bruker Facebook og hvem som følger med på Facebook. På samme måte som at det er flere som følger med på Aftenposten enn de som leser den. De som følger aller mest med er aksjonærene.

I Palo Alto går det trått.

Ingen av de ansatte jeg møter utenfor ønsker å snakke med meg. Men mannen på Starbucks er snakkesalig over muffinsen sin.

Han sier han skjønner at Facebook velger å sensurere bildet – «det er jo strengt tatt i gråsonen på regelverket». Men kritikken har de merket, også i aksjeavdelingen, hvor de følger nøye med på all omtale av Facebook.

– Se bare her, sier han, og fisker opp mobilen fra lomma. Den viser at aksjekursen til Facebook har falt med 1,6 dollar siden i går, som er ganske mye på én dag. Like under er en pushvarsel fra CNN, med omtale av den norske avisen Aftenpostens oppgjør mot sosiale medier-giganten.

– Det er garantert en sammenheng her, sier han, før han reiser seg og haster av gårde til jobb.

To timer etter velger Facebook å snu.

– En vond sak

Jan Kjetil Arnulf mener napalmbilde-saken har gitt Facebook en ripe i lakken.

– Dette er en vond sak for dem. Den er blitt slått stort opp i hele verden. Selv om saken glir over, vedder jeg på at dette blir et referansetema for Facebook i flere år. Som Vassdalen er blitt det for Forsvaret her hjemme. Og som Mongstad er blitt for Statoil.

Men et spørsmål henger fortsatt i luften: Kjære Mark. Når skal du snakke?