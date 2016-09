I 14 år var to Van Gogh-malerier borte etter tyveri. Nå er de funnet hos mafiaen i Italia.

Van Gogh Museum i Amsterdam bekreftet fredag gjennombruddet i jakten på de uerstattelige maleriene fra slutten av 1800-tallet.

«Selv etter 14 års reise ser de to maleriene ut til å være i temmelig bra stand», skriver museet i en pressemelding.

Van Gogh Museum

Rammene er borte, påført noe skade

Begge verkene mangler sine rammer, og er påført noe skade, opplyses det.

Van Gogh Museum

Funnet ble gjort hos medlemmer av den italienske Camorra-mafiaen i Napoli.

På en pressekonferanse i regi av politiet i den søritalienske byen klokken 11.30 deltok blant andre direktøren for Van Gogh-museet, Axel Rüger.

I stor takknemlighetsgjeld til italiensk politi

– Etter alle disse årene turte vi ikke lenger å regne med en mulig retur. Vi er i stor takknemlighetsgjeld til den italienske påtalemyndighet, medlemmene av finanspolitiets etterforskningsteam, det italienske politiet, nederlandske påtalemyndighet og den stedlige, nederlandske politirepresentasjon i Roma og alle andre som har vært involvert. Maleriene er funnet! At jeg en gang kunne si disse ord, er noe jeg ikke lenger turte å håpe på, uttaler Rüger i en pressemelding.

Resultatet kom etter det som omtales som en massiv etterforskning og spaningsoperasjon, utført av italiensk påtalemyndighet. De satte finanspolitiets spesialavdeling for organisert kriminalitet på saken.



Maleriene som er gjenfunnet er «Utsikt over havet ved Scheveningen» (1882) og «Menigheten forlater den reformerte kirken i landsbyen Nuenen» (1884–85). De ble stjålet under et innbrudd mot Van Gogh Museet i desember 2002.Tyvene brukte stige for å bryte seg inn i museet.

Det er uvisst hvor maleriene har vært oppbevart i tiden etter innbruddet. De to verkene skal nå tilbakeføres til samlingen i Amsterdam, men det er uvisst når dette kan skje.