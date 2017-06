Alle vil ha en bit av Edvard Munch – Hvitsten, Kragerø, Jeløya og Åsgårdstrand er noen av stedene som arbeider videre med arven etter Munch.

I Hvitsten jobber investor og kunstsamler Petter Olsen med å bygge opp et museum som skal hedre Munch og tydeliggjøre Munchs forhold til stedet. I 2012 solgte Petter Olsen sin versjon av Skrik for drøyt 600 millioner kroner, og nå pumpes midlene inn i Ramme gård i Vestby.

– Vi er underveis, dette er ikke åpningen, sier Petter Olsen, som har innkalt Presse-Norge til en visning av hva som nå skjer med prosjektet.

Neste år regner han med å kunne ønske velkommen både til galleri, hotell, økologiske drivhus med kro og kafé.

Selve gården har han drevet økologisk siden 1986.

– Vi driver giftfritt og økologisk. Det er det som er bærekraftig i forhold til naturen, og kompostering er helt sentralt, sier Olsen.

Arven etter Edvard Munch

Edvard Munch kjøpte eiendommen Nedre Ramme i november 1910 og beholdt den til sin død i 1944. Han var opptatt av stedet, og til sin tante Karen skrev han i et brev like etter overtakelsen:

«Det Sted jeg har er næsten det vakreste langs hele kysten.»

– Det er noe med stedets ånd og stedets lagånd, sier Petter Olsen.

Han mener det er historien, kulturen og naturen som gjør stedet så spesielt. Nå skal utstillingene i de nye museumslokalene bidra til at alle kommer nærmere Munchs forhold til Hvitsten. Det blir omvininger og mulighet for å leie Munchs hus til selskaper.

– Vi skal vise Munchs liv og virke, og vi har også et godt samarbeide med Munchmuseet, sier kunsthistoriker Ina Johannesen. Hun er til daglig direktør for Ekebergparken, men leder også kunst- og kultursatsingen for Petter Olsen.

Munch jobbet med auladekorasjoene

Da Munch flyttet til Ramme, hadde han startet arbeidet med konkurranseutkastet til dekorasjonene i Universitetets aula. Han oppførte et friluftsatelier og fant flere av motivene til aulaen her. I et brev til Nasjonalgalleriets direktør skriver han i 1933:

«– Jeg kjøpte Nedre Ramme da jeg forlot Kragerø fordi jeg måtte have plass til mit friluftsatelier og for at fullføre Aulabillederne ...».

Om sitt forhold til Munch og historien, sier Petter Olsen:

– Jeg har vokst opp med Munch på veggene. Jeg tar ansvar for å ivareta arven etter Munch her i Hvitsten.

Han vil ikke kommentere hvor stor hans egen Munch-samling nå er:

– Jeg kan ikke tallfeste antall bilder. Det kommer og går bilder, sier han.

Den dansk-norske forbindelsen

Olsen er opptatt av at det går en akse mellom Hvitsten og Skagen i Danmark. Flere av de norske kunstnerne som var i Hvitsten – som Frits Thaulow, Oda og Christian Krohg – hadde også et forhold til Skagen.

– Også Peder S. Krøyer og Holger Drachmann var en del av kretsen. Drachmann var gift med Soffi Lasson på Rammebråten i Hvitsten, sier Olsen.

Han er opp opptatt av å spisse sin kunstsamling for at den skal bli så relevant som mulig.

– Også Theodor Kittelsen bodde i Hvitsten. Vi gleder oss til å vise alt dette for publikum neste år, sier Petter Olsen.

Fakta: Edvard Munch og Hvitsten Edvard Munch (1863–1944) Norsk maler, født i Løten, Hedmark, bodde det meste av tiden på Ekely i Oslo. Han var nært knyttet til steder som Åsgårdstrand, Jeløya, Hvitsten og Kragerø. Munch kjøpte i 1910 eiendommen Nedre Ramme i Hvitsten og eide denne frem til sin død i 1944. I Hvitsten malte han elleve aula-utkast i mindre størrelse, som var del av arbeidet med dekorasjonen av aulaen tilhørende Universitetet i Oslo. Maleriene fra Hvitsten er preget av den monumentale stilen Munch utviklet i Kragerø. Han laget en rekke landskapsmalerier og bademotiver av badende menn.