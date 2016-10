I denne filmen får flyktningene intensivkurs i «norske verdier»

Filmskaper Jan Vardøen tøyser fælt med flyktningenes første møte med Norge og nordmenns stereotypiske holdninger til utlendinger i satirefilmen Det norske hus.

Filmen får premiere på norsk kino 1. juledag, men har allerede spredt latter og glede på San Diego Film Festival i USA. Der hadde den verdenspremiere i helgen.

Grunnpakke med ostehøvel og blå swix

Hotel Union Øye i Norangsfjorden på Sunnmøre ble gjort om til filmens Akademiet i april i år. Her får vi se hvordan et helt kull med asylsøkere reagerer når de skal lære seg «norske verdier» på intensivkurs i regi av Utlendingsdirektoratet.

Hotellets egen Q (Sven Henriksen) deler ut noe av den nødvendige grunnpakken for at en flyktning skal klare seg i Norge: «Bjørnefitte», to appelsiner, en ostehøvel og blå swix.

Vi blir også blant annet med flyktningene på kurs i matpakkelaging, sex og samliv og en intens kosetime med innslag av rødvinsdrikking og utilsløret sexpress fra en av de kvinnelige kursholderne.

Ramin (Shahrukh Kavousi ) får også sjokkartede møter med norsk hang til å oppleve naturen i ensomhet, forholdet enkelte har til utstoppede elghoder og det særnnorske fenomenet «syvende far i huset» - det siste formidlet av Egil Hegerberg i syv-åtte forskjellige roller.

Utfordret restauranter i Oslo til donasjoner

– Jeg har laget en politisk satire som setter hele flyktningebølgen til Norge litt på spissen. Målet er selvsagt at seerne skal le av sine egne fordommer, men jeg ønsker samtidig å stimulere til ettertanke og refleksjon over hvordan vi møter folk som har flyktet fra sine egne hjemland, sier Jan Vardøen på telefon fra New York på vei hjem fra filmfestivalen på USAs vestkyst.

For et år siden ble restaurantgründeren og filmskaperen kjent over hele landet etter at han gikk ut til hovedstadens restauranteiere og oppfordret dem til å donere mat og klær til flyktninger på Tøyen i Oslo.

Siden har han blant annet kranglet fælt med, eller rettere sagt regelrett skjelt ut Norsk filminstitutt, for at de ikke har forstått hva hans filmprosjekter går ut på.

Foreslo å legge ned filminstituttet

I et debattinnlegg hos bransjebladet Rushprint i august foreslo den internasjonalt prisede filmskaperen å legge ned hele filminstituttet, og heller sende filmpengene til Kulturrådet for en mer rettferdig fordeling.

I et langt svar på nettstedet Filter tilbakeviste filminstituttets ledelse mesteparten av kritikken.

– Jeg har nå laget tre spillefilmer, og ikke fått produksjonsstøtte til noen av dem. To filmer har fått distribusjonsstøtte og jeg har fått et reisestipend på 10.000 kroner for å dra på filmfestivalen i Montreal med en av filmene, forklarer Vardøen.

Hans spillefilm Høst (2015) fikk 400.000 i distribusjonsstøtte, mens Søvnløs i Lofoten (2014) ble tilgodesett med 467.400 kroner, ifølge en oversikt fra Norsk filminstitutt.

Vardøen er opptatt av at film-Norge også må satse på filmer som har kunstneriske kvaliteter.

– Det er krise at norsk film nesten ikke har vært representert på filmfestivaler i utlandet så langt i år. Vi hadde ingen filmer i Berlin, Cannes eller Venezia, og bare to i Toronto. Bølgen med å satse på kommersielle filmer som bare handler om norske helter er rett og slett trist. Slike filmer, uansett hvor dårlige eller gode de blir, er uinteressante for resten av verden, slår han fast.

– Arbeidskreditter herfra til Månen

Han har ennå ikke finregnet på hva totalbudsjettet på Det norske hus har havnet på, men gjør det klart at filmen er et «lavbudsjettsprosjekt».

Likevel understreker han at alle skuespillere og stab allerede har fått betalt lønn.

– Jeg er både manusforfatter, regissør og produsent, og har ikke tatt ut egen lønn. Med andre ord har jeg lagt inn arbeidskreditter i filmen herfra til månen. Men jeg trenger ikke så veldig stort filmpublikum på kino, før jeg får alle pengene tilbake, fastslår han.

Vardøen har tro på at filmen kan bli et fenomen på kino, og passere kravet til 35.000 solgte billetter for å kvalifisere til såkalt etterhåndsstøtte fra Norsk filminstitutt. Han jobber også med utenlandssalg av filmen.

– Jeg eier filmen 100 prosent, og går det bra, så får jeg pengene tilbake. Hvis det ikke går, har jeg absolutt råd til å tape det jeg har investert, legger han til.