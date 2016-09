I høst kan en norsk serie bli TV-hit i USA

Adi Hasak er såkalt showrunner, det vil si øverste kunstneriske leder, for Eyewitness. Han sier i et intervju med Aftenposten at han har tro på at det kan bli laget flere sesonger av den nye serien, som får première på USA Network søndag 16. oktober klokken 22.

– Vi har fått den absolutt beste primetime for TV-serier i USA. Det er da de store nettverkene setter opp sine beste serier, og det er dette sendetidspunktet suksesser som Mad Men, Breaking Bad og Game of Thrones tidligere har hatt, sier han på telefon fra Los Angeles.

Eyewitness er tidenes første gjenskaping av en norsk TV-serie for det amerikanske markedet, og er allerede utpekt av det viktige nettstedet The Daily Beast som en av høstens mest spennende seriepremierer.

The Daily Beast påpeker at den hittil undervurderte skuespillerinnen Julianne Nicholson (Black Mass og Masters of Sex) endelig blir å se i en hovedrolle, som politikvinnn Helen Torrance.

En milepæl

– Dette er en milepæl for norsk dramaproduksjon, sier dramasjef Iva Køhn i NRK.

Han tror suksess for den nyinnspilte serien kan gi eksport av enda flere norske serier.

– Utlandet følger godt med i det som skjer av norsk serieskaping, og fokuset på Norge og nordic noir vil nok øke enda mer hvis det går godt for Eyewitness, sier Køhn.

Hasak forteller at han oppdaget Øyevitne, som hadde première på NRK1 i oktober ifjor, under Mipcom-festivalen som foregikk omtrent samtidig i Cannes.

Siden har alt gått rekordraskt. USA Network sa ja til å lage en amerikansk TV-serie av konseptet i november i fjor.

– Vi hadde ikke et ferdig manus en gang da vi fikk grønt lys. Det er svært sjelden i dagens TV-industri at et konsept går rett til serie på denne måten. Og det er bemerkelsesverdig at vi er klare for visning på TV-nettverket i oktober året etter, sier Hasak.

Roser det unike ved Øyevitne

– Hva var det ved den norske TV-serien du fant så interessant?

– Det var historien, konseptet og de gode karakterene som er pakket inn i en god psykologisk thriller. Serieskaper Jarl Emsell Larsen har gjort en fantastisk jobb med å skape Øyevitne. Han har fått frem en helt unik serie. Det er sjelden å se et format som er så godt satt sammen, med så mye energi og som så lett lar seg omforme til en versjon for det amerikanske markedet, svarer han.

Flytter Mysen til Hudson River

Øyevitne foregikk på Mysen i den norske originalserien. I Eyewitness er handlingen lagt til en småby ved Hudson River i staten New York. Selve opptakene er gjort i Canada.

– Hva måtte dere endre på når serien skulle tilrettelegges for et amerikansk publikum?

– Først og fremst har vi vel endret på tempoet. Det amerikanske publikummet forventer at historien skal bevege seg litt raskere. Vi gjorde også deler av plottet enklere og fokuserte mer på forholdet mellom karakterene. Jeg likte hvordan den lokale politiheltens fortid i storbyen ble brukt i Øyevitne, og beholdt spenningen mellom storbylivet og virkeligheten i småbyen, sier han.

– Vi har ikke puttet inn mer action eller vold. Dette er jo først og fremst en psykologisk thriller, understreker han. Hasak påpeker også at amerikanerne ikke har laget en ren blåkopi av den norske serien, men gjendiktet mye av handlingen etter amerikanske forhold.

En annen forskjell er at originalserien var seks episoder som hver var på en time. Den amerikanske versjonen blir 10 ganger 45 minutter.

La serie med Jennifer Lopez til side

Hasak hadde vært showrunner for serien Shades of Blue med Jennifer Lopez og Ray Liotta i hovedrollen, da han begynte å interessere seg for Øyevitne.

– Mange i Los Angeles sa jeg var gal som ville forlate en amerikansk TV-serie med Lopez, til fordel for en helt ukjent norsk serie. Men det var noe spesielt ved denne serien som jeg falt for med en gang, sier han.

Tidligere har det blitt laget engelskspråklige versjoner av nordiske TV-serier som Broen (The Bridge) og Forbrytelsen (The Killing). De tre amerikanske filmversjonene av Millennium-bøkene til Stieg Larsson har også fått fart på den nordiske bølgen.

Hasak tror absolutt det kan blir økt interesse for å lete etter mer norsk og nordisk serieinnhold dersom Eyewitness lykkes.

– Hvorfor er nordic noir så hett akkurat nå blant internasjonale skapere av film og TV-serier?

– Det er hipt, ser annerledes ut og har en annen rytme. Historiene tillater seg å være mørke, og de legger seg ikke helt flate for publikum. Både den visuelle estetikken og måten historiene fortelles på er helt annerledes enn det vi har drevet på med i USA. Karakterene oppfattes som ekte, skuespillerne gjør en spektakulær innsats. Kvinnene i Øyevitne er også så flotte at de tillates å spille seg ut på skjermen som helt naturlige, påpeker han.

– En ren bonus

Serieskaper og manusforfatter Jarl Emsell Larsen, som sto bak Øyevitne, sier han er beæret over at det nå er laget en amerikansk versjon. Parallelt har han faktisk også samarbeidet med et rumensk team for HBO Europe som har laget en rumenskspråklig versjon av serien.

– Alt dette tar jeg som en ren bonus. Det var aldri i mine tanker at Øyevitne skulle gå ut til verden på denne måten, da jeg satte sammen denne serien, sier han.

I vår fikk han Gullrutens æresfagpris for gjennom 30 år å ha vært en pioner innen norsk TV-drama og nordic noir-genren.

Han har tidligere blant annet skrevet og regissert tv-serier som Kodenavn Hunter, Svarte penger – hvite løgner, Fox Grønland og Offshore.

Fikk Emmy for politikvinnerolle

En annen milepæl for det norske TV-seriemiljøet ble også nådd gjennom Øyevitne: Som første norske skuespiller ble Anneke von der Lippe i november ifjor tildelt den prestisjetunge, internasjonale Emmy-prisen for sin rolle som lensmann Helen Sikkeland i den populære NRK-serien.