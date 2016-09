IKT-Norge: – Vi må ikke glemme at Facebook er en global plattform

– Dette er en viktig debatt. I Norge er vi vant til medier som styres av norsk kultur og norske lover, men vi må ikke glemme at Facebook er en global plattform. Reglene deres er tilpasset alle over 13 år i hele verden, sier Torgeir Waterhouse, som er direktør for internett og nye medier i IKT-Norge.

Les Aftenposten-redaktør Espen Egil Hansens svar til Facebook: Kjære Mark. Jeg skriver for å fortelle at jeg ikke vil etterkomme kravet om å fjerne dette bildet.

Aftenposten mottok denne uken en henvendelse fra Facebook, som ber avisen om å fjerne det ikoniske bildet fra Vietnam-krigen fra nettsamfunnet.

Waterhouse mener det er interessant at Faceboook er så konsekvente: De behandler et nakenbilde som et nakenbilde, uansett.

– For mange er det irrelevant om bildet er tatt i en krigskontekst og har stor betydning for oss. For dem er det bare en naken jente fotografert forfra. Mange Facebook-brukere har ikke engang hørt om Vietnamkrigen. Det er i dét perspektivet Facebook håndhever reglene sine, sier Waterhouse.

Glemmer hva Facebook egentlig er

Waterhouse mener at vi, ved å gjøre dette til en debatt om ytringsfrihet og mediene, glemmer at vi deltar på Facebook under visse vilkår.

– Vi sier egentlig bare at vilkårene for tjenesten burde vært annerledes. Men Facebook er ikke det åpne samfunnet. Det blir som å sende debattinnlegg til Aftenposten. Også der gjelder visse regler, og du har ikke krav på å bli publisert, sier Waterhouse.

Han synes det er interessant at fjerningen av et bilde omtales som «sensur», når Facebook har hatt enorm betydning for kommunikasjon og ytringsfrihet ute i verden.

– I Norge tillater Facebook kanskje mindre enn vi er vant til, men i andre deler av verden er det motsatt, sier Waterhouse.

Saken fortsetter under bildet.

Nick Ut / TT / NTB Scanpix

– Facebook tar et aktivt valg

Når en Facebook-bruker mener at et bilde bryter med nettstedets retningslinjer, kan de rapportere det inn. Når et visst antall har rapportert inn samme bilde, varsles en moderator. Dermed blir bildet manuelt vurdert av ansatte i Facebook.

– Det er altså ikke bare teknologi og automatikk, men faktiske vurderinger som ligger bak, sier Kristin Grøntoft, som er ansvarlig for sosiale medier i Aftenposten.

Monica Strømdahl

Grøntoft mener Facebook er blitt så store at det er problematisk når de aktivt holder noe utenfor offentlig debatt.

Videre mener hun bildet fra Vietnam er noe annet enn et nakenbilde, og at Facebook derfor burde anerkjenne det.

– Hvis det ikke hadde blitt vist, kunne det endret historiens gang. Utfordringen er at Facebook tar et aktivt valg om å utelukke det, selv om det er fullt mulig for dem å la være, sier Grøntoft.

Husker du denne saken? Facebook stoppet naken Nansen

Kastet ut for kunstbilde

Jan Thoresen er digitalredaktør i Aller Media, som blant annet eier Dagbladet. I mars ble han og alle Dagbladet-ansatte med tilgang til avisens Facebook-konto utestengt fra Facebook i tre dager.

Grunnen var at avisen hadde postet en sak om kunst illustrert med et japansk tresnitt fra 1750 som viste nakenhet.

En annen gang ble Thoresen kastet ut etter at Aller-nettsiden Mammanett postet et bilde av en fødsel.

Aller Media

– Vi vet ikke nøyaktig hvordan dette fungerer, men de forsøker altså å håndtere globale retningslinjer. Fra et norsk perspektiv er det selvfølgelig dumt at et historisk viktig bilde sensureres. Jeg synes likevel det er lett å forstå at de må ha en felles policy, sier Thoresen.

Tror aksjon betyr lite

Thoresen minner om at man ikke oppnår noe ved å poste et sensurert bilde på nytt, slik mange nordmenn har gjort de siste to ukene.

– Det blir jo bare plukket opp og fjernet igjen. Det er greit å si fra om at Facebooks policy er litt for konservativ for Norge, men det visste vi jo fra før. Husk også at Aftenposten publiserer akkurat det de vil i sine kanaler. Facebook er bare et ekstra distribusjonsledd, sier Thoresen.

Waterhouse i IKT-Norge tror ikke det vil ha noe særlig for seg at redaktører og forfattere aksjonerer ved å poste Vietnam-bildet igjen.

– Det er ingen aktører som liker den typen oppmerksomhet som Facebook får nå. Likevel blir det bare en demonstrativ prosess der man trigger frem den samme reaksjonen gang på gang. Jeg synes for øvrig det er bra at Facebook ikke gjør forskjell på forfattere, journalister og andre brukere, sier Waterhouse.

Aftenposten forsøkte torsdag å komme i kontakt med representanter for Facebook, uten å lykkes.