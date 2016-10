Iben Akerlie: Om å fanges av og overvinne mobbetrollet

Iben Akerlie:

Lars er lol

Aschehoug

Fra 10 år

Hvem er i stand til å mobbe på verst tenkelig vis? Du tror det ikke før du har vært der selv, eller lest en virkelig god fortelling om det. Som debutanten Iben Akerlies Lars er lol.

I et pinefullt sannhetens øyeblikk går det opp for hovedpersonen Amanda at det eksisterer et usynlig skille i skolegården, et skille mellom de som er innenfor og de som er utenfor. Bortenfor åpne kanaler som blogger og facebook finnes en digital brutalitet, en passordbeskyttet nettside med innhold som rammer en enkeltperson og som ikke alle får se.

Uskyldig moro eller utspekulert, ondskapsfulle kollektive handlinger rettet mot et sårbart medmenneske? Instinktet til Amanda er ikke i tvil. Hun vil ta opp jakten på skurkene. Men det forunderlige skjer at hun blir smittet og mister sitt tydelige ståsted. Mobbetrollet tar tak i henne, vil ha henne på laget.

Menneskets svakheter

Iben Akerlie kombinerer kunnskap om hvordan dagens digitale mobbing foregår med innsikt i menneskenaturens svakheter. Fortellingen setter i gang sterke følelser.

Amanda er nemlig spesielt utvalgt til å være fadder for klassens nye elev Lars. Gutten med Downs syndrom trenger omsorg, en til å stole på. Kan det tenkes noe verre enn at beskytteren blir en forræder? Det river i hjertet, fordi vi som lesere har fått være med på den forsiktige tilnærmingen mellom Lars og den typiske flinke eleven som Amanda er. Han er spesiell og hjertelig tilstede, hun blir betatt men vil ikke miste kontroll, vil ikke falle ut av klassenormaliteten. Tillitsforholdet styrkes dag for dag.

I et lettlest og uanstrengt språk bygger Akerlie opp romanen med karakterer og situasjoner. Ser du etter litterære svakheter i denne debutboken, vil du oppdage dem. Som at teksten kunne vært mer fortettet i viktige vendinger. Som at valg mellom dialog og refererende omtale kunne vært mer gjennomtenkt. Som at det gjerne kunne vært tydeligere individtegninger av ungdommene. Men for meg er det hovedlinjen i fortellingen, innholdet i dramaet, som fanger oppmerksomheten.

Spennende og presis

Boken er rett og slett spennende, drevet av en intens forening av indre og ytre handling. Samtidig er den presis hverdagslig og realistisk. Forfatteren vet hva hun skriver om, og leserne vil kjenne det igjen.

Amandas kamp mot mobbetrollet er kampen mot krefter i henne selv. Ved hjelp av gode venner er hun i stand til å komme løs og bryte forbannelsen som hviler over klassen. Akerlie har skuespillererfaring og anvender sin kunnskap om hvordan en teaterforestilling kan være en rensende opplevelse for både aktører og publikum. Det skjer i bokens avsluttende setting, som kan gi assosiasjoner til klasseromantikken i Love actually, men med langt større effekt her.

Det er en sterk debut, som uunngåelig skaper forventninger om mer.

