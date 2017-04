Victoria Durnak:

Senteret (roman)

Du skal være ganske deprimert for frivillig å tilbringe dagene på et kjøpesenter som voksen.

Alenemoren Elsa i romanen Senteret er ute å kjøre. Med barnevogn. Hun triller og triller og sleper fødselsdepresjonen etter seg over brostein og langs halvsmeltede snøfonner, på vei til Herkules, Telemarks største kjøpesenter. Heller dit, enn inn i en av småbutikkene, der folk kommer nærere innpå, spør og graver. Hun vil ikke engang oppgi sitt eget navn, før langt uti historien. Elsa. Kald og kompleks som en Disney-Elsa. Hvem er hun?

To kunstnere og en baby

Victoria Durnak debuterte med diktsamlingen Stockholm sier i 2010. Hun er utdannet billedkunstner fra Konstfack i Stockholm, og opererer som både forfatter, skulptør og billedkunstner.

Durnak minner om den amerikanske multikunstneren Miranda July i både form og innhold. Det er lekent, tidvis tøysete og samtidig dypt alvorlig – og det funker bra, spesielt i trakteringen av tematikken i denne boken.

I 2016 fikk hun Skien kommunes kunstnerstipend, og flyttet inn i de ibsenske gemakker sammen med forfatterektemann Audun Mortensen og barnet deres. Hun avsluttet oppholdet med utstillingen Mennesker vi har tenkt på i det siste i Spriten kunsthall, der hun viste 300 tegninger av borgere hun tegnet etter hukommelsen fra året i byen.

Fødselsdepresjon for nybegynnere

Barseldepresjon er en utbredt lidelse og rammer mellom 3000 og 9000 barselkvinner i Norge hvert år (ifølge Folkehelseinstituttet). Anslaget er omtrentlig fordi det er vanskelig å trekke en strek mellom det som «bare» er en normalt utslitt barselkvinne, og det som er en barselkvinne på full fart inn i en alvorlig depresjon eller psykose.

Elsa i Senteret har selv fylt ut et kartleggingsskjema på helsestasjonen, i begynnelsen av romanen, der hun beskriver at hun i løpet av de syv siste dagene «iblant ikke har klart å fungere som hun pleier».

Men Elsa har ikke fått hjelp, og er i en limbotilstand. Hun fyller alle kriteriene for å kunne utvikle barseldepresjon: hun er en nyinnflyttet alenemor, uten venner eller familie som kan eller får lov til å stille opp – og med en barnefar som ikke vil ha noe å gjøre med henne eller «hennes» barn. Det kommer frem at barnet er grunnen til at de ikke lenger er sammen.

Presise drypp

Durnak drar ikke på i beskrivelsene av Elsas sorg. Den kommer i noen få, men presise drypp, som her:

«En liten boble slår sprekker i den grynete vannskorpen, på ren automatikk skrur jeg ned temperaturen med den høyre hånden. Så kjenner jeg noe vått langs det varme kinnet mitt. Ser ned, for akkurat å oppfatte at en tåre glipper fra kinnbeinet mitt og ned i den svakt boblende grøten.»

Skarpøyd butikkdetektiv

Til å være deprimert, er Elsa over gjennomsnittet årvåken og opptatt av folk rundt seg. Som en kjøpesenterdetektiv legger hun merke til både butikktyver, raringer og slappe ansatte. Selv om kanskje dette gjør Elsa mindre troverdig, gjør det boken mer leseverdig.

I tillegg til å være en stor humorist er Durnak også nyskapende, likefrem og lett i språkføringen. På legekontoret gjør Elsa følgende observasjon: «Fra de to høyttalerne over luken siver Radio Norge ut og legger seg som en fleeceteppe over meg og de seks andre som venter.»

Babyverden.no

Romanen får syre og sødme gjennom en tråd Elsa starter på babyverden.no. Hun får beskjed om å henge seg, men òg kjærlige råd. Svarene gir en ganske presis innføring i presset om perfeksjon og lykkefølelse alle mødre føler på, og de ulike gradene av nedstemthet som rammer disse barselkvinnene. Folkeopplysning, rett og slett.

Victoria Durnak lander fortellingen med en voldsom avslutning. Det er et flaksete nedslag, men slik kan det jo fort gå når alt står på spill. Og heldigvis er det noen ganger nettopp de gale folka som kan få deg på riktig vei – hvis du slipper den rette inn.