Ingar Johnsrud: Veldreide voldsomheter

Ingar Johnsrud:

Kalypso

Krim

Aschehoug

Fjorårets debut Wienerbrorskapet demonstrerte at Ingar Johnsrud behersket de aller fleste knepene i klassen for muskuløs handlingsprosa. Omtrent som en bare marginalt fattigere fetter av Jo Nesbø. Og som for Nesbøs vedkommende har det en tendens til å bli for mye av alt. For mye sadistisk vold, for mange groteske opptrinn, for mange forbryterhjerner høye på storhetsvanvidd og djevelsk onde hensikter, men også en frapperende evne til å drive frem en massiv og jevnt stigende spenningsbølge, spekket av sjokkartede C-momenter.

Marinejeger

Kalypso reintroduserer politietterforskeren Fredrik Beier, som ennå slikker sårene etter sin siste sak. Som frontfigur er han ikke himmelropende original, snarere innbegrepet av en rufsete og nervøst vibrerende ordenshåndhever med demoner romsterende i bakhodet.

Hukommelsestapet hans etter en sen og ruset kveld på byen linkes ad finurlige omveier til en skjebnesvanger begivenhetsrekke som stiger til overflaten via en serie likfunn, blant annet i en villa på Bygdøy. En av de døde der, Axel Thrane, er forhenværende marinejeger, og etter hvert som intrigen suger til seg flere og flere komponenter, kommer det for en dag at en hemmeligholdt militæroperasjon på Kolahalvøya vinteren 1992, er det fundamentet denne moderne skrekkfortellingen hviler på.

Virus

Tilstrekkelig stikkord i så måte kan være biologisk våpenproduksjon og som følge av det et ekstremt dødelig virus på avveie. Beier og den kvinnelige kollegaen Kafa Iqbal får virkelig kjørt seg i forsøket på å nøste opp alle de løse trådene i de dypereliggende årsaksammenhengene. Skildringen av hvordan fortidens skygger faller over et snødekket førjuls-Oslo i spennet fra den russiske ambassaden til et tilfluktsrom i Gamlebyen, gjør helt klart noe med leserens hjerterytme.

Johnsrud skriver spenstig konspirasjonskrim



Johnsrud skriver tett, detaljnært og grunnleggende godt på sjangerens premisser. Karakterbyggingen er grov i kantene, men personene tilføres som regel akkurat nok indre liv til at de fester seg i bevisstheten. Og voldsomt er det hele veien.

Voldsomt og tidvis slitsomt effektsøkende, uten at jeg føler en presserende trang til å be forfatteren ta det litt mer piano og gi større plass til de myke verdier. Det overspente og betente ligger så å si innkapslet i DNA-et til spenningsromaner av dette slaget.

