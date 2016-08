Ingunn Økland om den siste boken: Knausgård gjør finalen til et antiklimaks

Karl Ove Knausgård:

Om sommeren

Roman

Oktober forlag

I løpet av sommeren har jeg møtt mennesker som lyser opp når Karl Ove Knausgård kommer på tale. De har lest romanen Om våren. De hadde egentlig fått mer enn nok av forfatteren, men har oppdaget hans kvaliteter på nytt.

Om våren utkom i mai og var tredje bind i den såkalte årstidskvartetten. Nå kommer fjerde og siste bok. Jeg forventet ikke et nytt lykketreff. Likevel oppleves Om sommeren som et realt antiklimaks. Intensiteten er borte, skjønnheten mindre og handlingen tam. Det er nesten ingenting som står på spill, utover forfatterens forsett om å fullføre serieprosjektet.

Skriver om kapp

Og som alltid når Knausgård skriver om kapp med seg selv, så blir han ordrik. Når han ikke har noe spesielt å si, så dobler han sidetallet. Om våren var en stram og rå fortelling på 188 sider. Om vinteren teller 405.

Man kan spørre seg hvordan det er mulig, med tre måneders mellomrom å publisere to så forskjellige bøker.

Knausgård er en forfatter som henter det meste av sitt råmateriale rett fra familielivet. Familien står sentralt også i Om sommeren. Men denne gangen later han til å unngå konfliktene.

Skilsmisse?

«De to neste dagene kom alt det som hadde ligget mellom oss fram, og vi fant ingen annen måte å håndtere det på enn å gå fra hverandre,» skriver Knausgård i en tidlig avdeling kalt «Sommernatt». Det ble «den siste natten» han hadde sammen med «henne jeg elsket».

Med forbehold om at partiet er fiksjon eller handler om en annen kvinne enn forfatterens ektefelle, så er det nærliggende å lese slike setninger som innledningen til en skilsmissehistorie. Men Knausgård forlater temaet straks, og Linda er så godt som fraværende i fortsettelsen. Skjønt, hun dukker opp i en «terapitime» hundre sider senere.

En udetonert bombe

Forfatteren har min sympati om han vil avstå fra å bruke et eventuelt samlivsbrudd i sin litteratur. Men slik disse fragmentene står nå, som en udetonert bombe, skaper han et inntrykk av en enorm kontrast mellom liv og diktning. Noe viktig står på spill i virkeligheten, skjønner vi, men det er utelatt fra teksten. Det får resten av boken til å virke unnvikende og blek, ja, nesten som en flukt fra dette som står på spill.

Knausgård bryter den kontrakten han for lengst har inngått med sine lesere.

For all del: Om sommeren er ingen direkte mislykket bok. Tross alt er den skrevet av landets ledende forfatter. Men i stedet for pliktskyldigst å trekke frem Knausgårds kvaliteter, som saktens er godt kjent fra før, vil jeg bruke anledningen til å se på svakhetene i hans skrivekunst.

Tvangspreget rapportering

«Jeg satte meg inn her for å skrive en tekst om snegler. Da jeg hadde skrevet halve, svarte jeg på e-poster, så gikk jeg for å sove litt, men idet jeg la meg ned, ringte Eirik.»

Om sommeren har to lange partier med dagboknotater. De er skrevet i juni og juli 2016, og inneholder stadige bemerkninger om det manuskriptet som vokser frem. Den nevnte teksten om snegler finner man et annet sted i boken.

Innimellom skriveøktene har firebarnsfaren diverse trivielle gjøremål: «Foruten å skrive på denne teksten har jeg også kjørt søstrene dine til musikalscenen i dag (…) Jeg er trøtt selv, men jeg må sitte her noen timer til, for planen er at denne siste delen av manuset skal leveres i morgen.»

Tretten minutter over ni

Dagboken er en rik litterær sjanger som kan brukes på utallige måter. Knausgård velger den enkleste av dem alle. Han setter en dato – og skriver i vei. Det fremstår mest av alt som en tvangspreget rapportering. Til og med klokkeslett registreres, gjerne flere ganger til dagen.

Charles Duprat

Som alltid ellers forsøker han å løfte sin litteratur med naturinntrykk, men denne gangen tar de ofte form av besvergelser: «Neste dag, om kvelden i nitiden, så jeg ett av de mest fantastiske synene jeg har sett». Bruken av hans mest kjente motiver virker formelpreget, som når han våker til «en sterk følelse av skam» den 4. juni.

Skape spenning et annet sted

Heller ikke forfatteren later til å være fornøyd med intensitetsnivået. Han innfører i hvert fall en historisk kvinneskikkelse som han eksperimenterer med. Hennes dramatiske kjærlighetshistorie vil Knausgård forsøke å skrive i jeg-form.

Det fremstår mest som et påfunn, og gang på gang forklarer forfatteren hva som skal skje på en merkelig pedagogisk måte («når hennes «jeg» i neste setning skal overta mitt, sitter hun ved bordet i stua»).

Måker og isbiter

Dagboken utgjør omtrent halvparten av Om sommeren. For øvrig har den tre avdelinger med korte, essayistiske tekster der Knausgård tar for seg alt fra rips og måker til isbiter og lekeplasser. Han henter altså opp igjen strukturen fra de to første bøkene i årestidskvartetten (Om høsten og Om vinteren).

Noen av disse korttekstene er blinkskudd. Flere er stive og påståelige. Da bruker forfatteren ord som representere, emblematisk, komparativt, ambivalens, indifferens, idiosynkratisk og inkommensurabel – kort sagt begrepsapparatet vi som studerte litteraturteori på 90-tallet la oss til.

Knausgård mister sin språklige finfølelse også når han blir amatørfilosof. Redaktøren hans slipper åpenbart igjennom det meste, og siste setning her er nærmest vond å lese:

«Hva er det for et fenomen, å se uten å se? Antageligvis handler det om at det man ser, ikke fester seg. Men hva fester det vi virkelig ser, seg i.»

I et forrykende essay om Knausgård skriver Vigids Hjorth at hun venter i spenning på den skilsmisseromanen hun mener må komme fra kollegaen. Det er et makabert ønske. Men i likhet med Hjorth tror jeg at det må stå noe viktig på spill for Knausgård når han skal skrive sin beste litteratur. Hvis ikke, blir det skriveøvelser og trivielle rapporter.