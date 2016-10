Islandsk suksessforfatter: – Litteratur og språk har alltid vært den viktigste av alle kunster på Island

Island har fostret mange store forfattere. På spøk sies det at annenhver av de 330.000 innbyggerne skriver bøker. En av dem som virkelig lykkes for tiden er Jón Kalman Stefánsson.

52-åringen fikk sitt gjennombrudd med trilogien som utgitt i tre bind kalles Gutten, om den fattige, men talentfulle fiskeren som blir dikter. han er nominert til Nordisk råds litteraturpris hele fire ganger.

Nå er han ute med ny bok på norsk, Omtrent på størrelse med universet, en oppfølger til Fiskene har ingen føtter.

Begge bøkene handler igjen om vanlige islendinger, ofte fiskere og hvordan de trekkes mellom hverdagens slit og ønsket om på skape noe vakkert og viktig.

– Det er et av de viktige spørsmålene i livet, om du har tatt riktig vei i livet. Å være menneske er en jobb, et ansvar. Kunsten og litteraturen skal være en glede å oppleve, men også minne oss om at det er et ansvar å være menneske.

Ikke redd for store ord

Han virker beskjeden, islendingen, men han snakker poetisk, som han også skriver. Han er ikke redd for å legge store ord i munnen på disse enkle menneskene som strever med naturkreftene hver eneste dag og ofte opplever at et barn eller en ektemann drukner, at foreldre blir alkoholikere, at de slår.

«Den som ikke bruker sine evner kan, kan aldri bli et lykkelig menneske, han må leve i skyggen av det som aldri ble til noe, men burde blitt det.»

– Hvis du har et talent, må du bruke det

Slik skriver moren Margret i Omtrent på størrelse med universet om sin sønn i et brev til den islandske dikteren som har flyttet til Danmark og blitt verdenskjent. Når man blir dikter kan man være med å redde verden, slik ser mange i det karrige landet det, også den fattige moren i fiskeværet.

Stefansson ser det også slik. – Hvis du kan skrive, synge eller bygge hus, hvis du har et talent eller trang til å gjøre noe, må du følge det. Hvis du ikke gjør det blir du ulykkelig. Da er det stor fare for at du også gjør mennesker omkring deg ulykkelige eller triste.

– Boken er en historie om hvor vanskelig det kan være å leve

– Det skjer med flere av karakterene i denne boken, blant annet faren til Ari, som etter at kona er død, avviser sin egen sønn?

– Det hender av og til hvis folk konfronteres med noe alvorlig, at de ikke klarer å åpne seg. Det er farens ulykke og han svikter både seg selv og sin sønn. Boken er en historie om hvor vanskelig det kan være å leve og ta ansvar for seg selv.

– Det er kanskje den største prøvelsen i våre liv – fordi det er så lett å gi opp. Kanskje har det aldri vært så lett som nå, man kan glemme seg selv både ved å se på TV og å være på Facebook, sier Stefánsson

Ville bli astronom

Forfatteren er en kort tur til Norge for å snakke om boken sin. Mannen som først fant ut at han ville være forfatter etter å ha prøvd seg på sjøen og i fiskeindustrien og som så hadde tenkt å bli astronom, har vært nominert til Nordisk råds litteraturpris hele fire ganger, siste gang i 2015 for boken Fiskene har ingen føtter.

– Jeg satt ved frokostbordet her på hotellet og spiste brunost, som er min favorittmat her i Norge og leste i Aftenposten om den pågående litteraturdebatten. Det er veldig interessant, sier Stefánsson og sikter til Aftenpostens artikler om forfattere som bruker elementer fra eget liv i bøkene sine.

Øklands metode

– Det viktigste er at det er en god bok

Forfatteren er imponert over at en litteraturdebatt kan få så stor plass i avisen, men støtter ikke kritikken.

– Det viktigste er at det er en god bok som påvirker leseren. Det skulle ikke være viktig om det handler om forfatteren eller ei. Men det er klart det er annerledes med Knausgård og Espedal som så tydelig snakker om sitt eget liv.

– Skal man sette begrensninger for hvor tett man kan gå?

– Nei, det verste ord i diktningen er begrensning. Hva han eller hun skriver om er forfatterens ansvar og bare forfatteren kan svare for det.

Hvorfor skriver islendingene?

Flere av karakterene i Stefánssons bøker har sterke ønsker om å skrive og bli forfatter. Det er mange forklaringer på hvorfor Island avler forfattere, sier Stefánsson.

– Litteratur og språk har alltid vært den viktigste av alle kunster på Island. Man kan sammenligne med fotball, hvis vi er gode er det flere og flere som vil spille fotball. Det er ikke så stort skritt å begynne å skrive, mange har en forfatter i slekten. Vi har også gode ordninger for statsstøtte, selv om det er mange som ikke syns vi skal få alle disse pengene.

– Du hadde lyst til å bli astronom og bøkene dine er fulle av referanser til verdensrommet og stjerner. Hvordan kom denne interessen?

– Jeg ville ut og finne Gud

Forfatterens øyne gløder og hendene danser når han snakker om stjernehimmelen utenfor Mosfellsbær der han bor.

– Jeg ville være astronom for jeg ville vite hvor vi kommer fra, jeg ville ut og finne Gud, men i stedet begynte jeg å skrive for å lete etter mening i ordene. De er egentlig det samme, ordene skal være like lysende som stjerner, men ha mørke mellom deg. I det mørke skjules alt som du ikke forstår, bare skjønner.

Vi er først og fremst følelser, mener Stefánsson.

– Ord skal ikke bare være vakre, de skal også være farlige. Man skal prøve å ha en påvirkning, man skal prøve så godt man kan. Uten ord har vi ikke noe. Hvis vi ser på Bibelen begynte alt med et ord. Selv Gud måtte ha et ord til å skape verden. Han sa lys, hvis han ikke hadde gitt oss det, hadde hun sittet ensom i mørket.

