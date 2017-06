Israelsk vinner, Roy Jacobsen nådde ikke helt opp

Man Booker-prisen er en av de viktigste litterære prisene i verden. Hovedprisen går til beste engelskspråklige verk, men siden 2005 er det også blitt delt ut en internasjonal Man Booker-pris for beste verk oversatt til engelsk.

Onsdag ble den delt ut. Israelske David Grossmann stakk av med æren og 50 000 pund. Begge deler skal han dele med sin oversetter, Jessica Cohen.

Han fikk prisen for romanen A Horse Walks Into a Bar, som – selvfølgelig? – handler om en komikers sammenbrudd i all offentlighet.

Stor oppmerksomhet

Roy Jacobsen var blant de nominerte til den høythengende prisen. – Det føles nesten som en Oscar-kampanje, sa Roy Jacobsen da Aftenposten traff ham i London hjemme hos hans britiske forlegger tirsdag denne uken.

Jacobsen forteller at nominasjonen har betydd enormt mye.

– Jeg tror jeg har undertegnet 15 nye kontrakter siden «langlisten» forelå. Mens den aktuelle boken er solgt til 18 land foreløpig, har flere land kjøpt hele trilogien – delvis usett, siden siste bind kommer først i høst.

Les hele intervjuet med Jacobsen: – Som den fødte pessimist er jeg forberedt på alt

Strålende kritikker

De usynlige, som på engelsk har fått tittelen The Unseen, har fått strålende kritikker i Storbritannia. I boken tar forfatteren leserne med til det karrige, men vakre landskapet på Helgelandskysten. Leserne får følge en familie i årene fra 1913–1928.

– Som barn ble jeg slept med til Helgeland og en øy utenfor Sandnessjøen for å bli kjent med familien på morssiden. Her ble vi kjent med det største mysteriet på jord: havet, sa Jacobsen da boken ble lansert i 2013.

De usynlige har solgt i over 170.000 eksemplarer her hjemme, og er ifølge forlaget Cappelen Damm foreløpig solgt til 18 land.

Men likevel var det ikke godt nok til å ta hjem prisen.

Vinner fra Israel

Det gjorde den israelske forfatteren David Grossman (63). Han har vært en varm tilhenger av fred i Midtøsten og har skrevet flere bøker om konflikten i Midtøsten, blant annet boken Den gule vinden, som ble oversatt til norsk i 1988.

Og siden kanskje ikke alle er helt oppdatert på ham, så siterer vi fra forfatterweb, som forteller at han i sitt forfatterskap stiller skarpt på menneskelige relasjoner og sterke følelser. Han bruker ofte Israel og sin jødiske bakgrunn som utgangspunkt for sine historier. Fred er også et gjennomgående tema i hans forfatterskap, enten det dreier seg om å slutte fred med sin sorg, eller som i Duellen, å forhindre en pistolduell mellom to eldre menn på et pleiehjem.