Ivo de Figueiredo: En bambleindianers bekjennelser

En fremmed ved mitt bord.

Familiefortelling

Aschehoug 2016

Det egne selvet står høyt i kurs blant skjønnlitterære forfattere for tiden. Det er et tema som forfølges inn i det mest intime og vanskelige, ofte drevet av forfatterens ønske om å finne frem til seg selv.

Noe av den samme dreiningen mot det subjektive synes å ha blitt en trend blant sakprosaforfattere. Fremstillinger av faglig stoff kobles sammen med forfatterens personlige refleksjoner og eget liv.

I Ivo de Figueiredos siste bok dreier det seg både om å bearbeide en personlig utfordring og å skrive en familiehistorie. Det er blitt en fortelling med fotografier fra familiealbum er på 374 sider. Og la det være sagt med en gang, her er det ingen forsøk på litterære krumspring og tilsløringer, det dreier seg om en ærlig og redelig historie skrevet med fullt navn og adresse.

Indisk far og norsk mor

Hvem er så Ivo de Figueiredo? Han er oppvokst i Langesund i Bamble med indisk far og norsk mor. Han er utdannet historiker og har skrevet flere prisbelønte bøker. På si jobber han som litteraturkritiker i Morgenbladet, der han svinger pisken over leg og lærd.

Etter hva vi forstår befinner de Figueiredo seg vel i det norske samfunnet. Han er lykkelig gift og har barn. Karrieren er det heller ikke noe å si på. Likevel er det noe som ikke stemmer. Han var blitt 45 år og hadde et trøblete forhold til faren, som han ikke hadde hatt kontakt med på flere år. I et forsøk på å forstå seg selv og komme til rette med sin far, foretok han et dypdykk i fars og fars families historie. Det var den indiske siden av seg selv han fikk behov for å få et grep om.

Farssiden er portugisiske indere fra Goa som emigrerte til britisk Øst-Afrika på slutten av 1800-tallet. Forfedre og åtte tanter og onkler beskrives som velmenende, ordentlige mennesker. Det er mange detaljer om dem. For far var Zanzibar barndommens rike i de første elleve årene. Senere slo familien seg ned i Nairobi, der han markerte seg som mekaniker og teknisk interessert. 19 år gammel kom han seg så over til England der han ble utdannet til ingeniør. Her traff han mor. De giftet seg og slo seg ned i Bamble.

Vi får vite litt om mor og mors familie også. Som ingeniør fikk far gode jobber, men hjemme tok han mye plass, ble aggressiv og voldelig mot sin kone. Det ble skilsmisse som kastet ham ut i en rotløs eksistens fylt av kvinner og alkohol. Til slutt endte han opp i de norske pensjonistenes ferieparadis Alfas del Pi i Spania, der han nå er plassert på et pleiehjem for demente.

Hovedperson

Det er mye som virvles opp i denne familiefortellingen. Og det er ikke alltid like lett å få tak i hvor forfatteren vil, og hva han vil. Dreier det seg om historien til familien på farssiden? Det fortelles mye om den. Eller om fars historie? Han er jo en slags hovedperson. Men det er egentlig ikke mye Figueiredo vet om faren sin. Dreier det seg om en sønn som vil forstå og forsones med sin far? Eller om en sønn som vil forstå seg selv ved å fordype seg i fars historie? Det er ikke lett å si. Det er blitt litt av alt.

Privat

I denne fortellingen har Figueiredo innarbeidet en god del historisk stoff om Goa, Kenya og imperienes oppløsning etter andre verdenskrig. For familien som hadde arbeidet som byråkrater for britene, ble den nye virkeligheten en katastrofe. De ble statsløse og splittet opp. Noen ble igjen i Kenya, noen slo seg ned i USA, mens altså far havnet i Bamble. Her ligger et av fortellingens hovedtemaer. Figueiredo peker i hvert fall på manglende familietilhørighet som noe av årsaken til fars ulykke.

Figueiredo er en erfaren forteller som turnerer stoffet sitt godt og profesjonelt.

Møte med faren

Et høydepunkt er møtet med faren i Alfas del Pi. Her får fortellingen en nerve som berører, bare synd at han ikke går dypere inn i dette møtet og i sine egne følelser. Det er vel dette fortellingen er bygget opp mot og dette han har lengtet etter?

Er det så noe skandaløst i denne historien? Noen kan kanskje reagere på at Figueiredo har brukt kjærlighetsbrevene mellom mor og far, eller på skildringen av den alkoholiserte og etter hvert demente gamle mannen i Alfas del Pi. Men det er for intet å regne i våre dager.

En fremmed ved mitt bord er en bok om rotløshet og tilhørighet. Etter møtet med faren i Spania dro Ivo til familiens opphav i Saligao i Goa i et slags forsøk på å finne sine egne røtter. Her ble han tatt imot som en av landsbyens egne. Men det gikk som det måtte gå. Han skjønte raskt at han bare var en gjest, at det ikke var her han hadde sin tilhørighet.

