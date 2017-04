Ja, du får se nye Twin Peaks i Norge

Spenningen øker, det er ikke lenge til 22. mai og premieren på de helt ferske episodene av David Lynch-serien Twin Peaks.

Men hvordan skal du få sett den etterlengtede serien?

I dag sendte HBO Nordic ut en pressemelding som gledet mange. De har skaffet seg rettighetene til de nye episodene av Twin Peaks. Det betyr at du kan trekke et lettelsens sukk. Du kan strømme episodene her i Norge bare én dag etter de er sendt på amerikanske Showtime – akkurat på samme måte som Game of Thrones.

Hva skal så tredje sesong handle om?

– De syv siste dagene i Laura Palmers liv er veldig viktige for denne historien, røpet David Lynch i et intervju tidligere i år:

18 nye episoder

Den nye sesongen består av 18 episoder og innleder med en dobbeltepisode på to timer.

Twin Peaks ble et fenomen da serien hadde premiere i 1990. «Alle» gikk rundt og lurte på hvem som drepte Laura Palmer. For det var slik det hele startet – med liket av Laura Palmer pakket inn i plastikk.

Mange mener David Lynch revolusjonerte tv-mediet med serien som var kreativ, surrealistisk og nyskapende.

Etter to sesonger og en film var det slutt, men mysteriet var ikke løst. Nå er det endelig klart for en ny sesong, og mange av skuespillerne vender tilbake til rollene de spilte tidligere. Kyle MacLachlan dukker igjen opp som FBI-agent Dale Cooper.