Jakob Lothe: – Etikk har vært forsømt innenfor litteraturforskningen

I kveld inviterer Aftenposten til debatt om virkelighetslitteratur og etikk på Kulturhuset i Oslo. Der intervjuer Aftenpostens Joacim Lund Marianne Bang Hansen, som sist uke skrev sterkt om det å være ufrivillig del av eksmannens roman.

I panelet sitter blant annet Ane Farsethås, Preben Jordal og Ingunn Økland.

Professor Jakob Lothe følger den løpende debatten med stor interesse. Han er snart aktuell med boken Etikk i litteratur og film. Utgangspunktet for boken er blant annet at litterære tekster, uansett genre, er uttrykk for et sett av verdier.

– Det er en viktig debatt, samtidig er det en vanskelig debatt. Den aktualiserer spørsmålet om etikk i både skjønnlitteratur og sakprosa, og grenseoppgangen mellom de to genrene, sier Lothe.

Han synes det kan være problematisk når forfattere skriver fiksjon som ligger veldig tett på virkeligheten og som det er lett for omgivelsene å gjenkjenne. I den kommende boken kommenterer han blant annet Karl Ove Knausgårds storverk Min kamp (2009-2011), som han mener er den sterkeste markøren for tendensen til å utforske grensene mellom fiksjon og selvbiografi i norsk samtidslitteratur.

Lothe synes det er problematisk å utlevere og bruke autentiske navn på personer som også har sitt liv utenfor romanen.

– Men jeg vil også nyansere ved å si at om Knausgård utleverer andre, så utleverer han ingen så brutalt som seg selv. Moralsk er det mer forsvarlig å utlevere seg selv enn andre, sier Lothe.

– Etikken er forsømt

Lothe mener at etikken har vært forsømt innenfor litterurforskningen i lang tid.

– For oss som studerte fra 1970-tallet og fremover var det et sterkt fokus på de estetiske sidene ved litteraturen, altså form, struktur og språk. Det er egentlig merkelig at vi så lenge i Norge har fokusert på de estetiske sidene og nærmest oversett og latt være å diskutere de etiske dilemmaene, mener Lothe.

Han presiserer:

– Litteraturen gir ingen etisk fasit, den stiller spørsmål til leseren og viser leseren stor tillit ved å invitere til det jeg kaller etisk refleksjon. Som eksempel trekker han frem en passasje i Linn Ullmanns bok Nåde, hvor den kreftsyke ektemannen ber ektefellen om hjelp til å avslutte livet når det blir for besværlig.

– Det er en sterk, etisk scene, som nærmest tvinger leseren til refleksjon. Hvordan ville jeg som leser taklet en slik situasjon? undrer Lothe.

Grensene er vage

Selv om Lothe påpeker behovet for etisk bevissthet, vil han også opprettholde en stor grad av frihet for forfatterne.

– Når forfatteren konstruerer et univers med oppdiktede personer i skjønnlitterære tekster, mener jeg forfatteren også kan bruke referanser fra det virkelige livet. Hvor ellers skal forfatteren ta sitt materiale fra? Vi skal være fleksible, ha romslige grenser og tillate mye.

– Det å skrive skjønnlittertaur og å lese skjønnlitteratur er å bevege seg inn i et univers hvor det ikke er noen absolutte grenser. Når det står «roman» på tittelsiden, så forventer du å lese en type tekst der handlingen er oppdiktet og konstruert. Det innebærer en form for tillit mellom leser og forfatter. I den tilliten - i den kontrakten - ligger det også et ansvar. Tilliten gir forfatteren stor frihet til å utforme sitt oppdiktede univers, men ansvaret innebærer at forfatteren skal være forsiktig med å utlevere og misbruke personer på en måte som kan være støtende eller etisk uforsvarlig. Leserens reaksjon er viktig her, mener professoren.

Jeg var gift med en forfatter. Det finnes ingen etikk som beskytter mitt privatliv | Marianne Bang Hansen

– En sterk tekst

– Hva synes du om kronikken psykolog Marianne Bang Hansen skrev i Aftenposten nylig, der hun forklarte hvor ubehagelig det er å kjenne seg igjen i eksmannens roman?

– Det er en sterk tekst. Men man kan heller ikke slutte av den at forfatteren har gjort en feil, sier Lothe.

Han fortsetter:

– Like fullt er problemet reelt. Forfatteren har et ansvar og her er det kanskje ting som er brukt og erfaringsbrokker fra virkeligheten som er gjengitt på en sårende måte. Det er all mulig grunn til å ta på alvor at hun som romanfigur føler seg krenket.

– Hvordan er det mulig, når alle andre profesjoner må utøve en faglig yrkesetikk, at kunsten går fri?

– Jeg mener at kunsterne ikke går fri, selv om de har et større frihetsrom enn mange andre yrkesgrupper. Forfatterne er ikke fritatt for almenn etikk. Det gjelder også billedkunstnere. Jeg har tidligere reagert på Bjarne Melgaard og hans bruk av pedofilt billedmateriale i sine verk. Det synes jeg er svært problematisk.

– Synes du det blir feil å sammenligne skjønnlitteraturen med yrkesetikken for psykologer, slik Marianne Bang Hansen gjør?

– Det blir i hvertfall en vanskelig sammenligning. Men når du i en roman velger å bruke virkelige navn på personer, så krysser du en grense.

Bør levende romanmodeller ha et slags vern innenfor skjønnlitteraturen ?

– Det er gode grunner til at romanmodeller ikke skal ha et spesielt vern. Men samtidig kan bruken av levende romanmodeller fremprovosere et behov for regulering. I andre europeiske land er det strengere, med større muligheter for å nå frem med søksmål mot forlag. I Storbritannina var det lenge strengt, noe som er et aktuelt spørsmål i Ian McEwans roman Om forlatelse, som jeg skriver om i boken.

– Jeg tror den litteraturdebatten vi har nå kan føre til et strengere regelverk og en bedre beskyttelse for levende romanmodeller. Det er litt merkelig at journalistikken har sin Vær Varsom Plakat, mens dokumentarlitteraturen ikke har det, sier Lothe.

Vanskelige grenser

Samtidig er det vanskelig å sette klare grenser for hvor langt fra virkeligheten man må gå for å kunne kalle det fiksjon.

– Det er veldig vanskelig å si hvor grensen går. Dette med bruk av virkelige navn er ett element, men også hvordan du presenterer personen og hvor tydelig konstruert personen er. Det er også store individuelle forskjeller - det som er etisk problematisk for noen, er helt ok for andre.

– Forlagene er ganske så tause i denne debatten. Hvordan synes du de forvalter sitt ansvar?

– Det blir for enkelt for forlagene bare å si at dette er en roman. Jeg synes det er skuffende at forlagene ikke i større grad deltar i debatten. Det at de ikke gjør det, kan føre til at det tvinger seg frem et tydligere etisk regelverk. Samtidig er det viktig at forfatterne fortsatt har stor frihet til å utforme sitt litterære univers.

- Vigdis Hjorth er en av våre dyktigste forfattere

Lothe har ikke leste Vigdis Hjorths siste bok Arv og Miljø og vil ikke kommentere debatten om den.

– Men jeg skal absolutt lese den. Den er god har jeg forstått. Hun bruker jo heller ikke virkelige personnavn. Vigdis Hjorth er en av våre dyktigste forfattere, uavhengig av kjønn, sier Jakob Lothe.

