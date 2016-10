«Mellom en bar og en kebabsjappe, gjennom den smale passasjen i veggen og til venstre, så står du foran min rampe og ringer på og tar heisen til 4. etasje».

Det er beskrivelsen journalisten har fått for å finne sitt intervjuobjekt, tidligere journalist, forfatter, kulturredaktør, teateranmelder og reiseleder Jan E. Hansen. En mann som feirer to fødselsdager hvert år, den 1. november da han i 1959 ble født på Hadeland og den 22. februar 1977 da han første gang kom til Roma.

– Her har jeg det jeg trenger.

Vinduet står åpent mot smuget i Romas gamle jødeghetto. Vegger og kjøkken er gulhvite. Stolen og den store sofaen bærer preg av de mange som har sittet i den. På veggene henger tegninger, utmerkelser, et ikon omkranset av må engler. Langs veggen en pent ordnet en rad med rødvinsflasker, på motsatt side en bokhylle og en stabel med bøker.

Kaja Korsvold

Stjerneeleven som skulket skolen

Aftenpostens tidligere kulturredaktør triller mot meg med et smil. Sist jeg så ham hadde han to ben å gå på. Nå har han skrevet bok som starter med den store amputasjonen, da legene i Roma kuttet benet hans, om rekonvalesensen i Norge og forskjellen på norsk og italiensk helsevesen, om barndommens somre i Hvidsten, oppvekst på Grefsen i Oslo og om stjerneeleven som skulket skolen fordi han lærte mer av å sitte ved forfatternes føtter.

Og selvfølgelig om Roma og om alle vennene.

Han er ikke mindre snakkesalig enn jeg husker ham, nå handler det om det jeg er kommet for å snakke om, boken og om hvordan forleggeren Håkon Harket fikk ham til å skrive den.

– Håkon besøkte meg på Aker sykehus. Jeg lå og fortalte ham om amputasjonen. Han sa: dette er jo en bok du må skrive.

– Skal jeg også skrive en om bok at jeg er dødssyk nå? spurte jeg. Nei, sa Håkon, du forteller jo om håp og livsglede. Ja, sa jeg, hvis den får hete Med ett ben på jorden er det greit. Som Odd Eidem en gang sa om å skrive historier: Hvis jeg finner en knapp på gaten, syr jeg gjerne en frakk til den.

Kaja Korsvold

– Jeg måtte stålsette meg litt

Jan E. som vi kalte ham da han jobbet i Aftenposten, begynner sin bok med amputasjonen, på vei til sykehuset i Roma i november 2011. Det var vennene på stamstedet Tempio bar som tok affære – det syke benet hadde begynt å lukte «halvdød mann» som han kaller det selv. Når man har alvorlig diabetes kan et sår på benet fort bli et banesår.

– Jeg måtte stålsette meg litt, Hadde jeg gått til legen etter en uke, hadde jeg måttet kutte benet bare ved foten, hadde jeg gått etter to uker, hadde jeg beholdt kneet. Jeg gikk etter tre uker, og nå er det altså kuttet over kneet.

Jan E Hansen ble adoptert som liten. Han er født i Lunner på Hadeland og båret til dåpen fra Åkebergveiens barnehjem til Vålerengen kirke i Oslo, ukjent av hvem. Da han var to ble han adoptert fra et barnehjem på Fagerstrand og kom til foreldrene på Grefsen i Oslo.

– I alle år siden tror jeg det har vært lykkeligere for meg enn for dem, skriver Hansen i Med ett ben på jorden.

Morten Uglum

– Jeg lurte på hvem jeg var

Gutten var svært forskjellige fra sine foreldre. Han danset riktignok selskapsdans og ble norgesmester som 12-åring, men lesing og skriving tok etter hvert overhånd.

– Jeg lurte på hvem jeg var, skriver han. Han lette ikke så mye etter sitt egentlige opphav som han lette etter å finne seg selv.

– Mine foreldre var så klartseende at de kjøpte bøker til meg. De var selv forundret over dette, jeg vet ikke hvor mange leksika jeg har lest fra a til å.

Da jeg var 14–15 var jeg S-kandidat i alle fag. Jeg hadde lett for det, men det moret meg ikke. Det var mer spennende å gå på Munch-museet eller i Vigelandsanlegget alene, eller å sitte hjemme hos andre og høre verdenslitteraturen bli foredratt fra en sofa.

Ingar Storfjell

Løsningen ble latinlinjen

Foreldrene var nesten på gråten da gutten ikke ville gå på videregående, forteller Hansen. Løsningen ble latinlinjen på Grefsen skole.

– Første skoledag var vi et minimum av elever, ti stykker. Etter en måned hadde fire falt fra. Vi som ble igjen er alle fremdeles venner.

Hansen trekker et drag av sigaretten – fransk merke i det romerske hjem. Det går mange av dem i løpet av formiddagen. Han har bare for noen uker siden hatt besøkt av sin latinlærer Anne Katrine Frihagen Grefsen og noen av de seks vennene fra den gang.

Det var Frihagen som tok med vår mann til Roma første gang og det er altså den dagen han ankom, 22. februar 1977, 17 år gammel. han feirer som sin annen fødselsdag.

– Jeg skulket aldri latintimene

Hjemme i Norge er han mer i Morgenbladet, i riksmålsavisen Frisprog, hos forfatterne André Bjerke, Odd Eidem, Tordis Ørjasæter og hos enken til Arnulf Øverland, Margrethe Øverland i Grotten.

– Men jeg skulket aldri latintimene.

Tor Stenersen

Jan E. Hansen fikk sin artium, dog med dårligste karakter i gymnastikk. Siden har han jobbet, i Morgenbladet og i Aftenposten ble han i 20 år, frem til 2004.

– Hallo kjære venn!

Det snakkes norsk på Tempio Bar denne formiddagen. Jan E har trillet, for hånd, den kilometer lange turen fra leiligheten til stamstedet på Piazza della Rotonda, ved Pantheon. Baren er faktisk en smule berømt for sin gjest, i hvert fall nevner flere guider at dette er Hansens foretrukne bar.

Kaja Korsvold

Rødvinen er ennå ikke kommet på bordet, før vennen, arkitekturprofessoren Thomas Thiis-Evensen, som vår mann har skrevet en rekke bøker sammen med, ankommer. Han er også på et oppdrag her.

– Hadde jeg bodd i Alaska hadde jeg ikke sett venner, sier Hansen tørt, han har det til felles med de fleste av sine venner at kjærligheten til Roma er stor. Men innflytteren har også fått mange venner her i byen, kelneren Pino på Tempio Bar for eksempel og eieren Mario.

Da han lå på sykehus, i 2011, kom de alle sammen, også dit – og da han utpå våren 2012 kom trillende tilbake på piazzaen, bare litt mindre i omfang, var de nesten på gråten. Il Professore var tilbake, stemningen var stor. Denne formiddagen kommer kelneren, en annen enn Pino i dag, med en innpakket bok. Tempio ser også ut til å være et postkontor for Il Professore.

Kaja Korsvold

– Jeg har det bedre enn de fleste

– Jeg fikk tilbud om en trygdeleilighet ved Sinsenkrysset, men jeg tok den ikke, forteller Hansen. Det var etter å ha vært på rehabilitering i Norge at han måtte ta valget. Få trodde han skulle klare det, men vår mann innså fort at for ham ville det bli verre å krysse Trondheimsveien i rullestol vinterstid enn å trille rundt på Romas brostein.

– Jeg har det bedre enn de fleste. Jeg kan se på soloppgangen, jeg kan oppleve å glede mine venner. Jeg har aldri lyttet til Mozart med mitt høyre ben, aldri kjent noens håndtrykk med det, aldri laget mat med det heller.

Hansen har en eneste sorg, forteller han. Det er at en nervesykdom som følger diabetes gjør at han ikke kan bruke fingrene til å skrive på et tastatur. Han kan ikke skrive artikler mer, og boken ble skrevet med god gammeldags penn.

– Der er apoteket, peker han på veien til Tempio bar, og der er nærmeste bar, peker han på veien. Barer er viktig for denne romeren. – Her er kiosken hvor jeg kan kjøpe italienske aviser. Det skal mye til i et menneskes liv før man kan klage. Det er bare flyktningene i verden som kan klage, ikke vi som tross alt kan nyte et godt måltid.

Kaja Korsvold

Det er noe av dette han har villet si med boken sier han, gleden ved å leve, gleden ved å få sine venner til å smile.

– De var jo mye reddere enn meg da de kom på besøk på Aker sykehus, smiler han.

Sykehus tomme for italiensk liv og røre

Historien om da Roma-fareren ble sendt på rekonvalesens til Norge, først til utredning på Aker sykehus, så på Fram helserehab i Røyken, er til dels lystelig lesning. Historien om de norske sykehusene, tomme for besøkende, for italiensk liv og røre, for rødvin og for fireretters middager, er kostelig.

Vennene reddet ham, igjen, særlig nevnes forfatteren Roy Jacobsen, og det må være nevnt, han klandrer ikke menneskene, bare systemet, og språket, det norske byråkratispråket.

– Når pasienter heter brukere og trygdekontoret heter NAV og en som er invalid ikke kan kalles det, er det språklige totalisme, vi skal ikke forstå hva det dreier seg om.

Katolsk i hodet

Men nå er altså Hansen tilbake i Roma. Og han har omsider blitt katolikk, faktisk først for to-tre år siden. «Jeg satt til konfirmasjon» som han sier.

– Jeg var som Holberg skriver «katolsk i hodet», minst i tyve år. Men som journalist ville jeg ha færrest mulig medlemskap, være mest mulig uavhengig.

Hansen innser at han aldri kommer til å forlate sitt kjære Roma mer. Han vil ikke fly, han liker ikke å ta tog. Han tar det pent.

– Jeg trenger bare penger til mat, vin og venner som kommer på besøk. Man må lære seg å velge sine savn med omhu, sier Jan E. Hansen.