Jan Groth i samtale med Finn Skårderud: – Det starter med uroen

– Jeg sølte så fælt som ung maler. Jeg var ikke tilfreds med at jeg hadde alle muligheter til rådighet. Jeg blir befippet når jeg får høre at museer kjøper opp mine gamle malerier. Jeg trodde jeg hadde klart å ødelegge de fleste, sier Jan Groth (78), årets festspillkunstner i Bergen.

– Jeg måtte komprimere, fortsetter han.

– Jeg begynte å male konturer. Det var en erkjennelse av at uttrykket kan bli rikere på den måten. I 1961 reiste jeg til Amsterdam for å se på en billedvev. Det ante meg at jeg trengte en bindende teknikk for å føle frihet.

– Da jeg bodde i New York, fikk jeg lov til å sitte på prøvene til dansere. Det var en åpenbaring. Men jeg var mest betatt av dem som sto nesten helt stille. Jeg har skjønt det etterpå. Jeg søker bevegelsen i det som nesten ingen bevegelse har.

Fakta: Jan Groth Norsk billedkunstner født 1938 i Stavanger.

Han har hatt en rekke utstillinger i gallerier og museer verden over, og er innkjøpt av bl.a. Tate Gallery i London, Centre Pompidou i Paris og Museum of Modern Art, Guggenheim Museum, Whitney Museum og Metropolitan Museum i New York.

Underviste på The School of Visual Arts in New York mellom 1982-1994.

Årets utstiller ved Festspillene i Bergen.

Streken sprengte seg ut av rommet

Med kunstner Jan Groth må vi snakke om strekene hans. Hans fremste kunstneriske uttrykk er tegnet, streken og linjen i dialog med bakgrunnen.

Strekene er enkle, rene, magre, fete, skjøre, spente, struttende, ensomme, revmatiske, skjelvende, dirrende, harmoniske, de møtes eller møtes ikke.

Det er svært enkelt. Og veldig komplekst.

Han har laget strekene i femti år. Tegningene er helt sentrale, svart på hvitt. Like sentrale er billedvevene, gobelinene. Der er det hvitt på mørk bakgrunn. Ett av disse tekstilkunstverkene er det monumentale sceneteppet til Det Norske Teatret. På 1980-tallet sprengte streken seg ut i rommet og ble til skulpturer.

Og verden vil ha Jan Groths streker. Når han ikke har vært festspillutstiller i Bergen for lengst og vi kanskje ikke er klare over hans posisjon, er det trolig fordi han har levd store deler av livet utenfor Norge.

Viser frem nye arbeider

Når Festspillene i Bergen åpner om få dager, viser årets festspillutstiller nesten utelukkende nye arbeider.

– Men det starter altså med uroen?

– Uro blir ofte kaos, sier Jan Groth.

– Kaos gir angst, og angsten er grunnleggende hos meg. Jeg har to språk for å håndtere uroen. I det kunstneriske språket oppsøker jeg dette urolige, og søker et uttrykk for å konsentrere det, samle og rydde. Og selve arbeidet kan i seg selv være meditativt beroligende.

– Og så har jeg de verbale ventilene. Når jeg hører meg selv utgyte meg som nå, merker jeg at dette også er effektivt. Veltalenheten og sarkasmene sitter løst, som beskyttelse.

En annerledes gutt

– Det har med hele mitt liv å gjøre. Særlig skolegårdsmobbingen. Den har jeg opplevd sterkt. Det var vanskelig å vokse opp i små norske, prektige, selvfornøyde byer. Jeg var annerledes, og det skapte et stort sug av ensomhet. Min gamle rektorfar sa klart og tydelig til meg at jeg ikke var noen grim elling. Jeg tror du er en svane, sa han, så slutt på skolen, fly av sted. Det var nok en erkjennelse av at mobbingen ikke ble særlig bedre da jeg ble ungdom. Jeg gjorde fortvilte forsøk med speideren og sånt. Så veldig mye handler om fysikk i den alderen. Men jeg syntes det var idiotisk å springe rundt i skogen og klatre opp i treet. Jeg ville heller sette meg ned ved treet og lese bøker, gjerne dikt. Så tretten år gammel ble Obstfelder en velsignelse.

– Obstfelder ja, vi feiret hans 150 år i fjor.

– Det var jo også mye fint da. Hjemmet mitt var frodig og fantastisk. Min far var en konservativ skolemann som hadde rodd mot Cambridge da han studerte i Oxford. Han var distré og forvirret når han gikk i gatene. Men når vi så ham ro ute i fjorden, var vi ikke redde. Min mor var en sofistikert dansk-fransk dame. Hun hatet snø og bannet så ille at jeg som barn måtte nedlegge veto. Hjemme ble jeg velsignet med norsk troverdighet, dansk subtilitet og fransk avstand. Men jeg måtte ut i verden for å våge å folde meg ut. Jeg dro først til København med alle tantene, konditoriene og Det kongelige Teater.

– Forfallet er et fortrinn

Jan Groth har mange fysiske plager, men er ifølge ham selv mentalt riktig så på plass, leser syv flerspråklige aviser hver dag og har en jævlig god humor. Jeg er trygg på hans selvevaluering. Nå har han vendt tilbake til det norske, som også betyr velferdsstat og helsevesen.

– Vi skal ikke snakke om alle skavankene og diagnosene, sier han. Men: You name it, I have it. Men jeg er altså ikke gravid. Men her i landet blir man ivaretatt. Det offentlige har betalt mine håndsydde invalide sko.

– Man kan jo bli krenket over kroppens forfall.

– Det er ikke jeg. Jeg ser det som et fortrinn. Fordi jeg er svært god til å få folk til å hjelpe meg. Min tidligere kone og nære samarbeidspartner, Benedikte Groth, skiltes fra meg da hun fant sitt livs store kjærlighet. Men så ble han gammel og syk. Det er så mye jammer, sa hun. Er du ikke vant til det fra meg? spurte jeg. Nei, du blir jo bare morsommere og morsommere jo sykere du blir.

– Hender det at du legger fra deg humoren, sarkasmene eller formuleringene?

– Ja, og det er ikke noe å le av. Den virkelige uroen jager vekk ekvilibristen. Jeg er en happy melancholic, med snakketøyet i orden, men ofte med humor uten dekning. Det kommer an på omstendighetene. Jeg trenger ofte en viss avstand.

– Nå får du en utvidet guided tur i det grothske univers, sier kunstneren. – Jeg er veldig opptatt av musikk. Men for mye jazz, for eksempel, der er ikke Grothern helt med. Det blir for nært, tror jeg. Det blir for mye hud.

– Usikkerhet over tid er erfaring

Etter en lang og svært engasjert samtale med te som derfor ble kald, blir jeg vist rundt i rommene i leiligheten på Skillebekk. Jan Groth er også kunstsamler. På veggene henger ikke minst yngre kunstnere. Han har et rykte som en som bryr seg mye om de som kommer etter ham. Der finnes blant annet kunstneren Morten Andenæs, som har tatt portrettet som illustrerer denne teksten. Under årene i USA var Groth også kunstprofessor.

– Studentene mine var så usikre. Da sa jeg at også jeg var usikker. Jo, gode bestefar, svarte de. Da sa jeg at jeg har vært usikker mye lenger enn deg, og da heter det erfaring.

– Usikkerhet over tid heter erfaring. Det var fint formulert. Men det tvinger meg også til å tenke. Det kommer vel an på hvordan usikkerheten anvendes?

– Ja, selvsagt. Amerika var i så måte et bra sted å være som kunstner. Der er det først meg selv og så meg selv. Der oppdaget jeg meg selv. Det var jo frydefullt at andre oppdaget meg også. Der lærte jeg virkelig å erkjenne at man selv er instrumentet. Jeg innrømmet overfor meg selv hvor redselslagen jeg var, og da ble jeg ganske god til å bruke dette instrumentet. Og jeg viste dette til studentene, jeg speilet dem, og viste dem en metode for hvor de kunne hente selvtillit. Dette vet du garantert mye om, i ditt felt som terapeut, å stole på deg selv som et følelsesmessig instrument.

Gjenglemte sitater

Noen dager etter besøket hos Jan Groth gikk jeg gjennom utskriften fra vårt møte. Der fant jeg slike formuleringer:

– Jeg kjenner kaldfliret. En gang ble alt møtt med kaldflir. Nå er det langt mindre av det, og, føler jeg, nå røper det mest om flirerens forutsetninger, så lenge min oppriktighet er stor.

Og denne:

– Det har vært et godt liv. Det er et godt liv. Og nå har vi også fått heis.

