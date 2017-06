Jason Isbell gjør americana great again

Han får æren for å ha revitalisert countryrocken de siste årene. Han har toppet Billboard-listen, fått to Grammy-priser og blir jevnlig omtalt som «den neste Bruce Springsteen». Jason Isbell (38) slipper nå sitt sjette soloalbum The Nashville Sound, og sier seg enig.

– Jeg tar sammenligningen med Bruce som et kompliment, takk. Selv om jeg ikke er på hans nivå og aldri vil nå de massene av folk, prøver jeg å gjøre ting på samme måte, sier Jason Isbell.

– Som Bruce skriver jeg historier om den lille manns liv og kamp i det amerikanske samfunnet. Og på mitt beskjedne vis kan jeg påvirke folk slik som Bruce. Håper jeg. Tror jeg.

– Min plikt å skrive om kjønn

Aftenposten snakker med countryrockeren på telefon fra hans hjem i Nashville. Etter år i bandet Drive-By Truckers og soloturneer med i overkant mye drikking, er det en for lengst sober og gift småbarnsfar som prater.

I bakgrunnen løper datteren Mercy Rose på snart to år, som Jason Isbell har med fiolinist, bandmedlem og medlåtskriver Amada Shires. Datteren har tydelig påvirket de nye låtene.

– Å være personlig, åpen og ærlig i tekstene er min viktigste jobb som låtskriver. Det er slik jeg treffer lytterne, og de får det de fortjener. Nå som jeg har en datter er det min plikt å snakke om et tema som kjønn, og de ulikhetene som fortsatt er fullt til stede i vårt samfunn, sier Jason Isbell.

Mercy Rose roper «daddy, daddy» i bakgrunnen, og avbryter.

– Du har døtre selv? Ja, da skjønner du at hun er søt og snill, men tar mye plass og bestemmer mye i mitt liv. He, he.

Fakta: Jason Isbell (38) Amerikansk countryrocker fra North Alabama.

Droppet universitetet for å satse på musikk i bandet Drive-By Truckers.

Gikk solo (med backingbandet The 400 Unit) i 2007.

Gjennombrudd med fjerdealbumet Southeastern i 2013.

Fikk to Grammy-priser for det neste, Something More Than Free fra 2015.

Blir ofte omtalt som «den neste Springsteen» på grunn av musikkstil og spesielt tekstene om det amerikanske samfunnet.

Nytt album ute nå, kommer til Oslo for to konserter i november.

Dokumenterer sitt liv

En amerikansk intervjuer omtalte nylig Jason Isbells fjerde plate Southeastern fra 2013 som «jeg vil leve»-albumet, det femte Something More Than Free fra 2015 som «jeg er glad jeg er i live»-albumet, og nye The Nashville Sound som hans «jeg lever, men nå må jeg beskytte familien»-album.

Isbells svar var at han bare prøver å dokumentere sitt liv med disse låtene.

I og med at det meste nye ble skrevet rundt presidentvalget i USA sist høst, dukker politikk og Donald Trump tydelig opp.

– Ren politikk handler om fordeling av makt, og det er ikke mitt felt. For meg handler det om vi vil leve i et sivilisert samfunn eller ikke. Albumet er ikke direkte inspirert av valget, for det er bare et symptom på den store sykdommen i vårt amerikanske samfunn. At folk gir opp, ikke bryr seg, slutter å mene noe og lar et valg som dette skje, sier Jason Isbell.

Mark Zaleski / TT / NTB scanpix

Trodde ikke Trump kunne bli valgt

Én av de direkte sangene på The Nashville Sound sier ting klart: «I’m a white man living in a white man’s nation, I think the man upstairs must’a took a vacation. I still have faith, but I don’t know why, maybe it’s the fire in my little girl’s eyes».

For hvilket samfunn er det datteren Mercy Rose vokser opp i?

– Mange tror at hvite folk i Amerika ikke har privilegier lenger, og man blir stemplet som kynisk for å si det. Slike holdninger er utrolige, for de dype røttene av rasisme og sexisme er fortsatt der. Jeg er vokst opp blant ekte landsens folk i sør, og vet hva jeg snakker om, sier Jason Isbell.

Han trodde rett og slett ikke at Donald Trump kunne bli valgt som president og, som mange andre, lurer på om valget var fikset.

– Folk som de jeg vokste opp med, har lenge ment at de ikke blir hørt av myndighetene. De synes Trump er en idiot, at Hillary ikke bryr seg, og gir faen. Men at så mange av disse ville overse Trumps rasisme og sexisme og faktisk velge ham til president, hadde jeg aldri trodd, sier Isbell.

Southeastern Records

– I posisjon til å si fra

Han har vært åpen i sin kritikk av Donald Trump i den amerikanske offentligheten lenge.

– At jeg ble født hvit, kan jeg ikke kontrollere eller skjemmes over. Men vi må være konstant bevisste på privilegiene som hvit mann.

– Så hva kan du gjøre. Er du i posisjon til å endre noe?

– Ja, jeg har en stemme og et ganske stort publikum som person og artist. Det er min plikt å si fra. Jeg kommer fra sørstatene, et sted der mange problemer er synlige, og kan snakke fornuft i folk.

– Det er vel derfor mange kaller deg «den neste Springsteen»?

– Ja, vi får tro det.

Til Oslo i november

Med The Nashville Sound ute legger Jason Isbell igjen ut på veien. I november spiller han to ganger på Sentrum Scene i Oslo.

– Det er litt underlig at americana er så populært i Norge, som er langt, langt fra den ville vesten. Men dere har mange romantiske tanker om Amerika og musikken som kommer derfra.

Jason Isbell ler igjen, før han oppsummerer:

– Landskapet i Norge og USA er svært forskjellig, men folks liv og temaer er i bunn og grunn de samme, ikke sant?