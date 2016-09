Jenny Hval: – Mensen må være en del av måten vi tenker kreativt

For to uker siden urfremførte Jenny Hval sin fjerde langspiller Blood Bitch live under Ultimafestivalen. Det skjedde på en scene dekorert med et festdekket bord med rød mat, et plaskebasseng med rød gelé og aerobic-dansende vampyrer.

Internasjonal oppmerksomhet

Kort tid senere ble det kjent at hun pryder forsiden av den seneste utgaven av det britiske magasinet the Wire. Albumet har fått store oppslag i the Guardian og Uncut, og også her hjemme får albumet strålende kritikker. Albumet omtales som hennes mest tilgjengelige.

Les anmeldelse av Jenny Hvals Blood Bitch:

Tematisk har Hval beveget seg fra utforskning av det feministiske og jentenes apokalypse på Apocalypse, Girl til utforskning av blod, menstruasjon, horror og vampyrer.

Jobber med kunst, ikke tematikk

Når Aftenposten møter henne ergrer hun seg over det tabloide mediefokuset på tekstene.

– Man er veldig opptatt av tematikk. Det er et slags nøkkelord som gjør at flere hører om musikken min, men som også fungerer litt mot sin hensikt fordi jeg ikke får sagt så mye om at dette er kunst.

– Det er ikke sånn jeg jobber. Å snakke om det på den måten skaper en illusjon av at jeg først og fremst jobber med tematikk og ikke med kunst.

Catch 22

– Tror du tematikken har noe med at du får såpass god respons internasjonalt nå, eller har det med å gjøre at musikken er mer tilgjengelig?

– Jeg tror ikke det er noen av delene, jeg tror det er fordi jeg jobber med et selskap som gjør presse internasjonalt.

– Samtidig er det en liten «Catch 22», at tematikken passer inn i en journalistikk som nå skrives av titusener journalister verden over. Det er kjipt at ting blir så tabloid, men det er jo ganske morsomt og. Vi tuller jo med det, vi skriver det i presseskrivet. I en mer poetisk form, men vi vet jo hva som vil skje.

Vil lage smellvakker pop

– Vi må allikevel snakke litt om tema... På Apocalypse, Girl utforsket du jentenes akopalypse og det feministiske. At du går inn i menstruasjon som tema kan virke som en naturlig utvikling?

– Da jeg jobbet med denne platen ville jeg lage smellvakre poplåter. Jeg liker å hviske meg selv ganske mye ut når jeg lager lyd, og på denne platen er det det jeg har gjort først.

– Først kom det, og så kom en lyst til å produsere samtidig som jeg laget musikken. Jeg produserer sammen med Lasse Marhaug og gjennom samarbeidet vårt på Apocalypse, Girl begynte jeg å se mye horrorfilm. Jeg synes det er mye fin lyd der og ble inspirert av det universet. Det er der blodet kommer fra.

Blod fra horror og mensen som en del av turnésyklus

I fjor var Hval på Canada og USA-turné med de kritikerroste artistene Perfume Genius og St. Vincent, og turnerte for første gang med flere kvinner.

– Det er mer absurd enn tematisk det at mensen har kommet inn på platen. Blod fra horrorfilmene og mensen som en del av turnésyklusen ble sammenblandet i hodet mitt, så det er nok min beste tolkning av hvordan det kom til.

– Jeg har fulgt samtaler om mensen og de politiske diskusjonene, men jeg er nok mer opptatt av ting som hvorfor mensen ikke er et sentralt symbol i filosofien. Hvorfor har vi ikke fontener med mensen?

– Det blir alltid gjemt bort..

– Ja, den skal renses. Renses for det absurde, det surrealistiske, det hverdagslige.

Dan P. Neegaard

Mensen må være en del av måten vi tenker kreativt

– Jeg tenker at det er kult at folk snakker om det, men det er også kult at folk snakker om det kreativt, at man lager tegneserier og sånt. Mensen må også være en hallusinasjon, en del av måten vi tenker kreativt på.

– Du har sagt at dette er ditt mest personlige og ditt mest fiktive album.

– På denne platen har jeg jobbet veldig mye med å finne lyd. Å ha med samtaler, lyden av en bil som går gjennom en hel låt. Det har alltid vært veldig personlig for meg. Jeg har brukt både demoer fra 2007 og noe av det første jeg tok opp.

Fiksjon gjør at du kan være personlig uten å vite det

– Men det handler også om at gjennom å skrive noe som er fiksjon kan du skrive mer personlig uten å vite det.

– Du har sagt at musikken din er vanskelig å selge, hva gjør at den er det?

– Det er det folk forteller meg. Jeg vil lage popmusikk med svakt næringspotensiale og jeg er ikke så opptatt av å selge den.

– Jeg er ikke så veldig ambisiøs. Jeg er opptatt av å lage ting og tror det er fullt mulig å lage popmusikk uten å ha mål om at denne låta skal bli listet, eller denne låta skal få så og så mange avspillinger på Spotify.

– Bransjen er så spisset mot hyperkommersielle ting og jeg orker ikke å forbinde meg med den verdenen.

Viktig å være internasjonal i en hyperkommersiell bransje

At bransjen er så kommersiell har gjort det viktig for Hval å være internasjonal, å skape et nettverk og finne det store publikummet som er der ute, på mange forskjellige steder.

– Apropos musikkjournalistikk, så virker det for meg som at det de siste årene kun har vært stoff om suksess. Det er jo interessant å observere, men det er sportsjournalistikk. Sport og statistikk, og det er det jo egentlig ingen av oss som holder på med.

– Du viser på en måte fingeren til alle som er musikkinteresserte.