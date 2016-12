Jens M. Johansson: – Jeg ville gjerne bli forfatter da jeg var ung. Men jeg hadde ikke motet.

Jens M. Johansson har i flere år drevet vekselbruk mellom journalistikk og skjønnlitterær forfattervirksomhet og er kjent for sine nære portretter av samfunnseliten i Dagens Næringsliv.

Han debuterte med en novellesamling i 2002, men det er først med de to siste romanene at han virkelig har fått en større leserkrets.

– Jeg så veldig opp til faren min, forteller forfatteren.

– Han var journalist og jeg hadde lyst til å imponere ham. Så jeg begynte å sende inn baksidetekster til Klassekampen da jeg var i 16-årsalderen. Jeg ventet spent på tilbakemelding, men det kom ikke så mange. Egentlig ville jeg gjerne bli forfatter fra jeg var i begynnelsen av 20-årene, men jeg så på det som en nesten umulig ting. Jeg hadde ikke motet den gang, tror jeg, så jeg prøvde ikke før i 2002.

Tror ikke på hensynsløsheten

Også Jens M. Johansson har fulgt med på debatten om virkelighetslitteratur. Hans forrige bok var en selvbiografisk roman.

– Jeg mener at forfattere har et moralsk ansvar for det de skriver, og det ansvaret tror jeg veldig mange forfattere tar. Mitt inntrykk er at mange er fylt av mye tvil og frykt for å såre eller skade modeller fra omgivelsene. Jeg har ikke så stor tro på den totale hensynsløsheten. Selv om du utleverer deg selv som forfatteren, er det fortsatt du som har regien og det ligger mye makt i det.

– «Bryllup og begravelser» var selvbiografisk, og jeg viste manus til moren min før den gikk i trykken. Jeg synes det er viktig å være fair. Det var min fortelling, men jeg ville at hun skulle se den først.

Den kompliserte familien

Johansson skildrer de nære familierelasjoner og ofte er de kompliserte. Både i Bryllup og begravelser fra 2013 og i årets bok, Et godt liv, kretser han rundt livet i familien. Her er selskaper, søndagsmiddager og navnedager. Her er håp og skuffelser om hverandre.

I årets bok møter vi fortellerstemmen Simon, som er forfatter, og som løfter frem den avdøde svigermoren Elses liv – via etterlatte brev, dagbøker og notater.

– Hva ligger i tittelen «Et godt liv»?

– Jeg skriver om det vanlige livet, som jo er det de fleste av oss tross alt lever og som er stort nok — med alle sine sorger og gleder, all sin dramatikk. Og når jeg ser på det livet Else har levd, så var det til tider et vanskelig liv, men hun sier selv på slutten at hun har levd et godt liv. Så det å leve et vanskelig liv og et godt liv, det utelukker ikke hverandre, sier Johansson.

Monica Strømdahl

– Du får mye ros for din forståelse for menneskelig svakhet.

– Jeg er nok mye mer medfølende når jeg skriver enn hvordan jeg er i virkeligheten. Men jeg prøver å utforske hvorfor mennesker gjør som de gjør. Det viktigste budskapet i årets bok er kanskje hvordan små detaljer kan bli veldig styrende i en menneskes liv, som for eksempel hvilket år man er født. Else er født i 1939, det er krig og hun er akkurat på feil side av den seksuelle frigjøringen for kvinner. Det er skrevet mye positiv om frigjøringen, men for Else ble den også en belastning. Det ble enda et krav å leve opp til, sier Johansson.

Monica Strømdahl

– Hva er et godt liv for deg?

– Det har vært en god høst i hvert fall. Moren min mener at jeg er altfor streng når det gjelder hva som gjør oss lykkelige. Jeg har ikke så lett for å si at jeg er lykkelig, men jeg er jo ofte glad … Et godt liv er vel når jeg klarer å skrive, være en god far, ektemann og venn. Og tar vare på omgivelsene, også den utvidede familien som jeg føler at venner er.

Nervøst anlagt

Johansson er kjent for sine nærgående portrettintervjuer i DN, og han beskriver andre godt.

– Hvordan vil du beskrive deg selv?

– He, he, som en nervøst anlagt type. Jeg har en fintfølende radar og er sårbar. Jeg er var for stemningsskifter. Jeg prøver å ta ansvar for andre og kan bli i overkant sår når jeg føler at folk ikke stiller opp.

– Du skriver ofte om familierelasjoner. Hvorfor tror du forholdet til nær familie ofte er så vanskelig?

– Jeg skriver om familien, fordi den slipper du ikke unna. Familien er en fin enhet for å beskrive tidens nådeløse kraft på oss mennesker. Samtidig synes jeg ikke det er rart at mange familierelasjoner er vanskelige. Familien er på mange måter et overambisiøst prosjekt og egentlig er det rart at folk ikke går hverandre mer på nervene.

