Nei da, bibeloversettelsene er ikke blitt spritet opp med garpegenitiver ennå, men vi skal gå noen år tilbake i litteratur- og filmhistorien for å se på et problem som kan virke alderdommelig på mange moderne norskbrukere. I sin omtale av den nye versjonen av den klassiske filmen Ben Hur - den forrige og sagnomsuste er fra 1959 - tok Aftenpostens anmelder rimelig nok en sving innom denne kassasuksessen fra forrige århundre og skrev: «Charlton Hestons uforlignelige ansikt bærer lidelsen i å miste de han elsker ...» Noen ganger virker det ekstra påfallende hvis objektsformen «dem» blir vraket til fordel for det feilaktige «de», og jeg synes dette eksemplet kommer i den kategorien. Men det er fremtredende nordmenn som aldri tar ordet «dem» i sin munn, trolig av frykt for at det skal virke altfor folkelig eller østkantpreget. Ingen grunn til det, selv om Carl I. Hagen, nevnt mange ganger i denne sammenhengen i spalten, er blant de prinsipielt standhaftige.

Men helt tilbake til Jesus. Lenger ute i anmeldelsen står det: «... det overveldende i at en gammeltestamentlig og hardt prøvet jøde anerkjenner Jesus’ kraft og storhet.» I tradisjonell, men altså kanskje litt gammelmodig norsk, er genitivsformen av Jesus det latinske Jesu, som i «Jesu lidelse». Den andre bibelske personligheten som får nesten samme grammatiske behandling, er apostelen Paulus. Hans skikkelse har satt spor i noen faste norske uttrykk, som i «hun leste ham noen Pauli ord», og det betyr at hun ga ham en meget streng irettesettelse eller barske formaninger.

Det vil alltid være grunn til å spekulere på hvor lenge man skal holde på disse gamle formene, importert fra bibellatin. Men uansett skribentens eget syn på religion, herunder kristendom, hører formuleringer som har tilknytning til, eller rot i bibeltekster, hjemme på, et noe høyere stilnivå enn dagligspråket.