Joachim Calmeyer er død

Calmeyer døde i sitt hjem i Grue i Hedmark etter noen måneders sykdom.

Hans siste store filmrolle var som karakteren Isak Bjørvik i Bent Hamers lett absurde film Salmer fra kjøkkenet (2003). En svensk observatør satt i filmen på en høy stol for å studere Bjørviks bevegelser på kjøkkenet, det hele som ledd i et svensk kjøkkenforskningsprosjekt i sosialdemokratiets gullalder.

Observatøren og studieobjektet skulle etter forsøksinstituttets regler ikke ha lov til å snakke med hverandre. Som ordknapp einstøing hadde Calmeyer her sitt livs filmrolle, skrev Aftenpostens anmelder Per Haddal.

Ibsen-rekord

Ingen i norsk teater skal ha spilt flere Ibsen-roller enn Joachim Calmeyer. Hele 26 ulike roller skal han ha gestaltet i Ibsen-stykker gjennom sin lange karriere, blant dem doktor Relling og Gregers Werle i Vildanden, «den fremmede» og doktor Wangel i Fruen fra havet og byggmester Solness. Ved Nationaltheatret virket han under åtte ulike teatersjefer i årene fra 1964 til 2001.

I 2013 spilte Calmeyer grosserer Werle i Riksteatrets oppsetning av Vildanden, en forestilling som ble spilt på nær 30 steder rundt i Norge.

Det var teatersjef Ellen Horn som ringte Calmeyer og spurte om han ville være med på oppsetningen.

– Jeg har knapt opplevd maken til begeistret telefonsamtale. Jeg kunne høre det yre og krible i ham, sier Horn. Hun karakteriserer Calmeyer som en del av grunnfjellet i norsk teater.

– Han har vært der bestandig, så lenge jeg kan huske i mitt teaterliv. Han var en usedvanlig bredspektret kunstner. Han hadde masse humor og varme, samt fingerspitzengefühl. Han drev en svært profesjonell, detaljrik utforskning av skuespillerfaget. Og så var han en ekstremt solidarisk og omsorgsfull kollega, sier Ellen Horn.

Amandas ærespris i 2012

I 2012 fikk Joachim Calmeyer Amandas ærespris under Amandafestivalen i Haugesund.

Calmeyer fikk stående applaus og var helt overveldet da han ankom scenen og fikk et kyss av Liv Ullmann, skrev VG.

– Hva skal jeg si? Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg finner liksom ikke ord for noe! Du er jo et eventyr som står her, sa han henvendt til Ullmann.

I 2001 ble Joachim Calmeyer slått til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for sin innsats for norsk scenekunst.

– Jeg føler meg som Jeppe i Baronens seng, men vet at jeg ikke er fyllesyk! sa skuespilleren i sin takketale. Sitt ønske om å bli skuespiller holdt han som ung mann for seg selv.

– Å drømme om å bli skuespiller på den tiden, rundt 1950, det grenset til hovmod og galskap, sa Joachim Calmeyer.

Debuterte i 1953

Calmeyer var født i Horten. Han debuterte som skuespiller i operaen Don Pasquale på Rogaland Teater i 1953. Han var ansatt her i årene 1956–60, ved Det Norske Teatret 1960–64, ved Nationaltheatret 1964–72, og deretter i noen år ved Den Nationale Scene i Bergen. Fra 1978 var han igjen ved Nationaltheatret.

Joachim Calmeyer var bror til jazzmusiker Ola Calmeyer, tekstilkunstner Sidsel Calmeyer og kulturjournalist Bengt Calmeyer, samt far til skuespiller og regissør Mathias Calmeyer og TV-produsent Gitte Calmeyer.