Joachim Førsunds andre roman er blitt til i samarbeid med bokens hovedperson

14 år gamle Sandra bor sammen med en mor og en stefar i Tønsberg-området. De har det ganske fint sammen. Helt til morens depresjon tar overhånd. Hun tar sitt eget liv, og Sandra blir flyttet til fosterhjem.

Slik er rammen for Ildverket, en roman skrevet av Joachim Førsund. Men også i virkeligheten finnes en «Sandra». Hun heter Nina Irene Brekke, gikk i forfatterens klasse på barneskolen - og opplevde som 11-åring at moren med vilje kjørte bilen sin ut i en innsjø.

For Førsund var det aldri tvil om at han måtte ta hensyn til personen som romankarakteren Sandra bygger på.

– Jeg hadde begynt på en fortelling om en fosterfamilie da fortiden innhentet meg. Plutselig skjønte jeg at Ninas historie var veldig godt egnet for rammen jeg hadde lagt. Da begynte vi å snakke sammen, sier Førsund.

Avhengig av hovedpersonens velsignelse

Førsund og Brekke var venner da sistnevntes liv tok en dramatisk endring. I voksen alder har de bare hatt sporadisk kontakt. Inntil for to års tid siden.

Det som hendte i Brekkes familie, satte spor også hos Førsund. Faktisk nevnes selvmordsepisoden så vidt allerede i hans første roman, Jeg kunne gått hjem i blinde fra 2009.

– Jeg hadde holdt på i sikkert tre år før jeg skjønte at jenta i boken kunne være Nina. Da startet vi å snakke sammen. I begynnelsen var jeg litt engstelig for at hun ikke skulle anerkjenne prosjektet. Hadde hun bedt meg om å la være å blottstille henne, ville jeg ikke hatt samvittighet til å skrive denne boken, sier Førsund.

Ønsket seg egentlig en annen bok

Brekke var aldri i tvil om at hun ville la ham bruke historien.

– Jeg hadde lest den første boken hans og hadde tillit til ham. Helt siden jeg var 11 år har jeg drømt om å få ut historien i bokform, sier hun.

Brekke har også selv skrevet om hendelsen, men aldri med hensikt om å få materialet utgitt. Da Førsund tok over, fikk han tilgang til alt han ville av hennes notater.

Rolf Øhman

De siste par årene har de møttes tre-fire ganger. Det har vært sendt utallige eposter og tekstmeldinger. La moren din igjen et avskjedsbrev? kunne Førsund for eksempel lure. Brekke har vært åpen og hjelpsom, men noen drakamper har det vært.

– Jeg ønsket meg en bok som henvendte seg til barnevernsbarn, som tok opp problemer med fosterhjem, sier Brekke.

– Jeg har vært steil og sagt at denne historien må fortelles på min måte. Jeg forbeholdt meg retten til å være vag og antydende, selv om Nina egentlig ønsket seg det motsatte, sier Førsund.

Spurte ikke om tillatelse sist

Han tror ikke åpenheten overfor Brekke har svekket romanens litterære kvaliteter.

– Jeg kan ikke gjøre rede for hva jeg har funnet på selv og hva jeg faktisk har fra Nina. Enkelte ganger har jeg bedt henne fortelle noe, men stoppet henne fordi jeg heller ville famle videre selv. Det er sånn jeg jobber, og det har hun akseptert, sier Førsund.

Dette skriver Førsund selv på Facebook om arbeidet med romanen:

Forfatterens debutroman lå tett på eget liv. Den gang spurte han ingen rundt seg om tillatelse til å bruke dem i et fiktivt univers. Da boken kom ut, var har redd for å bli konfrontert. Det skjedde ikke.

Siden er noe endret. Denne gangen spør lesere og journalister hva som er «sant» og «usant» i romanen. Det var ikke Førsund forberedt på.

– Kanskje har det med Knausgård å gjøre, eller debattene rundt Geir Gulliksen og Vigdis Hjorth. Det er rart å skulle svare for hva som har skjedd og ikke skjedd, for jeg har ikke selv et klart bilde av hvor sannheten stopper og diktningen begynner. Litteraturen er et eget rom der slike spørsmål er uvesentlige. Dette har heller ikke vært noe tema på forlaget, sier han.

Fakta: Joachim Førsund (45) Forfatter, jounalist og regissør fra Tønsberg. Debuterte skjønnlitterært i 2009 med romanen Jeg kunne gått hjem i blinde på Forlaget Oktober. Debuten ble nominert til P2-lytternes romanpris i NRK, og Dagbladet utropte den til den beste skjønnlitterære debuten i 2009. Har også skrevet 11 om Liverpool-supportere sammen med Hallgeir Opedal, biografien Berg om Henning Berg og VM – Bobilmemoarer, Tyskland 2006 sammen med Egon Holstad. Ildverket er ute på Forlaget Oktober nå.

– Unødvendig å blottstille andre

Førsund stusser litt over høstens debatt om virkelighetslitteratur. For selv om litteraturen skal være fri og uten begrensninger, synes han forfattere må kunne klare å ha to tanker i hodet samtidig.

– Hvis det er åpenbart at en tekst vil krenke og blottstille et uskyldig menneske, går det an å undersøke om det finnes en annen vei. Det kan virke som enkelte mener at kunsten blir verdiløs i det øyeblikket man tar hensyn til andre. Den holdningen liker jeg ikke, sier Førsund.

Førsund mener ikke at forfattere trenger en vær varsom-plakat, slik pressen har. Men de trenger heller ikke gå over lik.

– Også som forfatter kan man navigere etter et moralsk kompass. Er man i ferd med å tråkke på forsvarsløse, kan man i det minste vurdere om det er verd det. Det er fullt mulig å lage fri og ubundet litteratur selv om man opererer innen et gitt rammeverk, sier han.