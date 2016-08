Joachim Trier nominert til Nordisk råds filmpris for tredje gang

Det er tredje gang Trier konkurrerer om den gjeve Nordisk råds filmpris, og syvende gang produksjonsselskapet Motlys er i dette selskapet.

Men Norge har aldri før vunnet prisen.

Joachim Trier har tidligere vært nominert både for Reprise (2007) og Oslo, 31. august (2011).

Trier er ifølge en pressemelding nominert sammen med manusforfatter Eskil Vogt og produsent Thomas Robsahm fra Motlys.

Louder than Bombs, som hadde sin verdenspremiere i hovedkonkurransen på filmfestivalen i Cannes i fjor, konkurrerer med én film fra hvert av de øvrige nordiske landene Sverige, Finland, Danmark og Island.

– Det er en stor anerkjennelse for oss og resten av teamet som har vært med på å lage filmen og vi er utrolig glade over at juryen valgte Louder Than Bombs som kandidat til Nordisk råds filmpris. Denne filmen er forøvrig et riktig Nordisk samarbeid med fagsjefer fra både Norge, Sverige og Danmark, sier regissør Joachim Trier, manusforfatter Eskil Vogt og produsent Thomas Robsahm.

Nordisk råds filmpris deles ut i København 1. november og er på 350.000 danske kroner.

Dette er de øvrige nominerte filmene:

Danmark:

_Under sanden

Regissør: Martin Zandvliet

Manusforfatter: Martin Zandvliet

Produsent: Mikael Rieks

Finland:

The Happiest Day in the Life of Olli Mäki (Hymyilevä mies)

Regissør: Juho Kuosmanen

Manusforfattere: Mikko Myllylahti, Juho Kuosmanen

Produsent: Jussi Rantamäki

__Island:

Småfugler (Þrestir)

Regissør: Rúnar Rúnarsson

Manusforfatter: Rúnar Rúnarsson

Produsent: Mikkel Jersin

__Sverige:

_Etterskjelv (Efterskalv)

Regissør: Magnus von Horn

Manusforfatter: Magnus von Horn

Produsent: Madeleine Ekman

Island har tatt prisen to år på rad

I fjor mottok islandske Dagur Kári, Baltasar Kormákur og Agnes Johansen prisen for Historien om den sjenerte giganten.

Tidligere år har den gått til markante filmer som islandske Om hester og menn (2014), danske Jakten (2013), __svenske Play (2012), danske Skyggesiden (2011), danske Submarino (2010), danske *Antichrist (*2009), svenske Du levende (2008), danske Kunsten å gråte i kor (2007), svenske Zozo (2006), danske Drapet (2005) og finske Mannen uten minne (2002).