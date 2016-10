«Joanne» er Lady Gaga uten all staffasjen hun er kjent for

1 2 3 4 5 6 Lady Gaga

Det er lite Lady Gaga kan gjøre for å sjokkere oss på samme måte som da hun dukket opp på MTV Video Music Awards i en kjole av kjøtt eller lurte hele verden til å tro at hun hadde fått satt inn hornimplantater i ansiktet. Det mest sjokkerende hun kan gjøre akkurat nå er å blottlegge seg, uten all den ekstreme popkulturgarnityren.

Fortalte om voldtekt

I fjor skrev hun og Dianne Warren låten «Til It Happens To You» til dokumentaren The Hunting Ground, som handler om voldtekt ved universiteter i USA. I sammenheng med filmen stod hun frem og fortalte om sin egen opplevelse av å bli voldtatt som tenåring, og hvordan hun i lang tid trodde det var hennes egen feil fordi hun kledde og oppførte seg provoserende.

Hennes femte album Joanne har fått navn etter hennes fars søster (som Gaga selv er oppkalt etter), som døde av lupus i en alder av nitten år. Angivelig ble sykdommen hennes forverret etter en voldtekt. Lady Gaga selv har uttalt at dette er et veldig personlig album, alle tekstene skal relatere direkte til ting som har skjedd og skjer i livet hennes.

Bølge av countrypop

Hun er tidlig på det som snart må kunne kalles en bølge av countrypop. Først kom Beyoncés «Daddy Lessons», deretter Britney Spears’ merkelige country-elektronikalåt «Clumsy», og nå slipper Lady Gaga et helt album der den hyperproduserte elektroniske popen er erstattet av vokaldrevne rock og country-inspirerte låter.

Kommer Taylor Swift ruslende tilbake til countryen med halen mellom bena snart?

Tonen settes med gitardrevne «Diamond Heart». Her refererer hun til sin aggressive far, som hun angivelig har forsøkt å forstå mer av i arbeidet med albumet.

Nei, kall meg Joanne

Country- og cowboy-tematikken går igjen, du kan nesten visualisere en vill line dance-kveld når du hører countrypopsingelen «A-Yo». Hun vil ha en ekte «John Wayne» og hun avleverer en «Sinner’s Prayer» i samarbeid med Father John Misty.

Tittelsporet «Joanne» er en nydelig ballade om å miste noen for tidlig. Da noen av låtene fra albumet ble presentert under en liten bar-turné tidligere denne måneden og før en av konsertene ba hun publikum kalle henne Joanne.

Nittitalls onani-låt

Sporet som skiller seg mest ut er onani-låten «Dancin’ in Circles» som bærer tydelig preg av å være produsert av Beck, men også bringer tankene til Ace of Base, Denniz Pop og hits fra tidlig nittitall.

Lady Gaga vil vise at kvinner kan være rockestjerner med førstesingelen fra albumet. «Perfect Illusion» er et opprør mot alle de tilsynelatende perfekte livene vi ser i sosiale medier.

Nytt produsentlag

Der Artpop var et surr av elektronisk discopop med streif av R&B og hip hop har Lady Gaga på Joanne byttet ut produsent DJ White Shadow og samarbeidspartnere som Infected Mushroom, David Guetta og Zedd med produsent Mark Ronson, Jeff Bhasker, Kevin Parker fra Tame Impala og det ferske produsentstjerneskuddet BloodPop.

Resultatet er et country-preget mye mer organisk og nedstrippet album som i større grad tar utgangspunkt i Lady Gagas fantastiske vokal.

Joanne er Lady Gaga uten all staffasjen hun har vært kjent for siden hun slo igjennom med «Just Dance» og «Poker Face» i 2008.